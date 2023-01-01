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Дикие истории
Дикие истории, 2014: актеры и роли
Relatos salvajes
Дикие истории
2014 / Аргентина / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
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Дикие истории, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дамиан Шифрон
Damián Szifron
В ролях
Рикардо Дарин
Ricardo Darín
Оскар Мартинес
Oscar Martínez
Эрика Ривас
Érica Rivas
Рита Кортесе
Rita Cortese
Джульета Зильберберг
Дарио Грандинетти
Darío Grandinetti
Нэнси Дуплаа
Nancy Dupláa
Леонардо Сбаралья
Leonardo Sbaraglia
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
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