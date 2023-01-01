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Дикие истории Дикие истории
Киноафиша Фильмы Дикие истории Дикие истории, 2014: актеры и роли
Relatos salvajes Дикие истории 2014 / Аргентина / Испания
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Дикие истории, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дамиан Шифрон Дамиан Шифрон Damián Szifron
В ролях
Рикардо Дарин Рикардо Дарин Ricardo Darín Оскар Мартинес Оскар Мартинес Oscar Martínez Эрика Ривас Érica Rivas Рита Кортесе Рита Кортесе Rita Cortese Джульета Зильберберг Дарио Грандинетти Дарио Грандинетти Darío Grandinetti Нэнси Дуплаа Nancy Dupláa Леонардо Сбаралья Леонардо Сбаралья Leonardo Sbaraglia
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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