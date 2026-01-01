BERLINALE SHORTS – программа короткометражного кино и анимации из официального конкурса крупнейшего европейского кинофестиваля после французских Канн.

65 Берлинский международный кинофестиваль прошел зимой 2014 года. Традиционно, помимо полнометражного конкурса на фестивале было показано огромное количество короткометражных фильмов, которые составили несколько разнообразных программ.

В проект BERLINALE SHORTS вошли разноплановые фильмы – анимационные, экспериментальные работы, близкие к видео-арту медиа-эксперименты, документальное и традиционное игровое кино. Всего в программу вошло семь фильмов. Британская короткометражная драма «Майк» получила «Хрустального медведя» в Берлине, а документальная история легендарной певицы Патти Смит, посетившей могилу Жана Жене в Марокко, стала настоящим фестивальным хитом. Стоит отметить и экспериментальные работы, выполненные на стыке кинематографа и видеоарта, от австрийских режиссеров Билли Ройз и Кристиана Нойбаухэра– они позволяют по-новому осмыслить киноконтекст как таковой. Среди анимационных работ – фильм Мираи Мицуэ, который автор составил из более чем восьми тысяч рисунков, а профинансировали проект любители анимации на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Все работы объединяет смелый авторский почерк молодых режиссеров и любовь к экспериментам. Сегодня можно назвать конкурс BERLINALE SHORTS одним из самых крупных европейских смотров, а также одним из самых разнообразных по жанровому составу. Программа BERLINALE SHORTS предлагает за час с небольшим совершить настоящее путешествие в мир короткого метра и оценить мастерство молодых режиссеров, талантливо работающих в самых разных техниках.

Короткий лид: Анимационное, экспериментальное, документальное и игровое кино из конкурса крупнейшего европейского фестиваля.

Расширенный лид: BERLINALE SHORTS – программа короткометражного кино и анимации из официального конкурса одного из крупнейших европейских кинофестивалей. 65 Берлинский международный кинофестиваль прошел зимой 2014 года. Традиционно, помимо полнометражного конкурса на фестивале было показано огромное количество короткометражных фильмов. В программе показа – фильмы, выполненные в разных жанрах, которые объединяет смелый авторский почерк молодых режиссеров и любовь к экспериментам.

Язык: английский

ЧУДО МИРАИ МИЦУЭ / ЯПОНИЯ / 2013 / АНИМАЦИЯ / 8 МИН Анимационная работа на 365 секунд, объединившая 8 760 работ японского художника, нарисованные за 365 дней. Но проект «Чудо» можно назвать коллективным творчеством, потому что его финансировали поклонники анимации на популярном ресурсе Kickstarter.

МАЙК ПЕТРОС СИЛЬВЕСТРОС / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2014 / ИГРОВОЙ, ДРАМА / 7 МИН Майк – угрюмый подросток, которому поручили скучнейшее занятие – отвезти к парикмахеру младшего брата Джека. Прождав Джека целый день в машине, Майк начинает волноваться за брата и отправляется на его поиски. Фильм получил Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля.

ТЕМНАЯ КОМНАТА БИЛЛИ РОЙЗ / АВСТРИЯ / 2014 / ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ / 13 МИН Работа Билли Ройз исследует темные пространства кинозала и раскрывает их магическую силу: темный зал кинотеатра – комната чудес. Изображение и звук разрушают границы между абстрактным и конкретным. Темная комната – это бесконечное желание всматриваться в образы, мелькающие на экране проектора. Австрийские критики назвали фильм Билли Ройз вариантом «Малхолланд Драйв» для авангардного цифрового кино.

ТРИ КАМНЯ ДЛЯ ЖАНА ЖЕНЕ ФРИДЕР ШЛАЙХ / ГЕРМАНИЯ / 2014 / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ / 7 МИН В апреле 2013 года американская певица Патти Смит отправилась в Марокко, чтобы посетить могилу писателя Жана Жене. Она привезла французскому гению три камня, которые хранила более 30 лет…

ТИТЬКИ АЛЕКС УИНКЛЕР / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / 2013 / ИГРОВОЙ, КОМЕДИЯ, ДРАМА / 16 МИН Несмотря на заверения доктора, что это временное явление, Сэм в ужасе от того, что у него растет грудь. Главному герою становится еще более страшно, когда школьный задира узнает его секрет. Игра в кошки-мышки начинается: кто первым потеряет контроль?

ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ ЙОНГ Ю МИ / ЮЖНАЯ КОРЕЯ / 2012 / АНИМАЦИОННЫЙ / 13 МИН Графичная и минималистичная, но при этом выразительная работа корейской художницы, которая символически представляет отношения мужчины и женщины: игры, в которые играют влюбленные бывают весьма опасными.

ОПТИЧЕСКИЙ ЗВУК ЭЛКЕ ГРОЭН, КРИСТИАН НОЙБАУХЭР / АВСТРИЯ / 2014 / ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ / 11 МИН Фильм составляют сотни коротких кадров, вырезанных из открывающих титров классических фильмов, снятых на 35-мм пленку. То, что обычно остается скрытым от зрительского взгляда, составляет основу экспериментального фильма австрийских медиа-художников. Это попытка осмыслить взаимодействие визуального и аудиального в пространстве кинофильма.