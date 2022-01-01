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Смешарики. Легенда о золотом драконе Смешарики. Легенда о золотом драконе
Киноафиша Фильмы Смешарики. Легенда о золотом драконе Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016: актеры и роли
Смешарики. Легенда о золотом драконе 2016 / Россия
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Денис Чернов Денис Чернов Denis Chernov
В ролях
Михаил Черняк Михаил Черняк Mikhail Chernyak Сергей Мардарь Sergei Mardar Антон Виноградов Антон Виноградов Владимир Постников Светлана Письмиченко Светлана Письмиченко Вадим Бочанов Гарик Харламов Гарик Харламов Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев
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