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Смешарики. Легенда о золотом драконе
Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016: актеры и роли
Смешарики. Легенда о золотом драконе
2016 / Россия
Трейлер
6.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Смешарики. Легенда о золотом драконе, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Денис Чернов
Denis Chernov
В ролях
Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
Сергей Мардарь
Sergei Mardar
Антон Виноградов
Владимир Постников
Светлана Письмиченко
Вадим Бочанов
Гарик Харламов
Дмитрий Нагиев
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