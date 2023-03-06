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Смешарики. Легенда о золотом драконе - трейлер
Киноафиша Трейлеры Смешарики. Легенда о золотом драконе. Трейлер

Смешарики. Легенда о золотом драконе. Трейлер

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Дата публикации: 26 ноября 2015
Смешарики. Легенда о золотом драконе – Страна Смешариков очень разнообразна и таит в себе множество загадок, а ее жители не дадут скучать ни минуты! И вот, наш герой — очень поэтичная натура, но боязливая по природе, старается не ввязываться ни в какие авантюры и ведет довольно спокойный образ жизни. Но однажды ему выпадает исключительный случай «улучшить» себя под влиянием нового изобретения его друга Лосяша. И вместо того, чтобы преобразиться в смелого и решительного парня, наш герой оказывается в чужом теле… Как не потеряться в этом большом мире? Как вернуть свой первоначальный облик?! Но это не самые важные задачи, стоящие перед нашем героем, ведь впереди спасение всего мира…
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Наталия Шабанникова 6 марта 2023, 20:17
Оценка
прекрасный
6 марта 2023, 20:17 Ответить
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5.9 Смешарики. Легенда о золотом драконе
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