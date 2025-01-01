BatmanКакие? Старые семейные... Ах да! Понял, о чём ты. Посмотри-ка! Старая команда. Нет, не смотрел.
Alfred PennyworthПонимаю. Сэр, если позволите, меня немного беспокоит ваше состояние. Я видел, как вы переживали подобные периоды в 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992, 1989 и даже в том странном 1966. Хотите поговорить о своих чувствах?
BatmanЯ не говорю о чувствах, Альфред. У меня их нет, я их никогда не видел. Я ночной охотник, борец с преступностью и металлический рэпер. Я не испытываю ничего, кроме ярости. Круглосуточно, 365 дней в году, на миллион процентов. И если ты думаешь, что за этим что-то есть, то ты просто с##а. Спокойной ночи, Альфред.
Batman[закадровый голос]Чёрный. Все важные фильмы начинаются с чёрного экрана... И музыки... Острый, страшный мотив, от которого родители и продюсеры нервничают... И логотипов... Очень длинных и драматичных логотипов... Warner Bros. Почему не "Warner Brothers"? Не знаю... DC... Дом, который построил Бэтмен. Да, что, Супермен? Давай, заходи, бро. Я — твой Криптонит... Хмм... Не уверен, что делает RatPac, но этот логотип такой мужской. Мне нравится... Ладно. Приготовься к... чтению. «Если хочешь сделать мир лучше, посмотри на себя и изменись. Ух.» Нет. Это я сказал. Бэтмен очень мудр. У меня ещё огромные бицепсы и кубики пресса — девять штук. Да, у меня есть дополнительный кубик. Ну что, поехали.
The Joker[Продолжаю перечислять злодеев]Мистер Фриз, Пингвин, Безумный Квилт, Ластик, Человек в горошек, Мим, Тарантул, Царь Тут, Орка, Убийственная Мотылёк, Марш Харриет, Мастер Зодиака, Джентльмен-призрак, Король Часов, Календарный Человек, Кайтмен, Кэтмен, Зебра и Король Приправ!
BatmanБелый. Все важные фильмы заканчиваются белым экраном.
[последние реплики]
Бэтмен[смеясь]Вау, это было круто! Очень надеюсь, что никто не записывал. Дай-ка гляну. О, эта штука включена. Она записывает.
PhyllisЗнаешь, мистер Бэтмен, когда ты говорящий кирпич и работаешь в Фантомной зоне, ты видишь много безумных вещей. Но я наконец-то увидела человека, который ради того, чтобы сделать мир лучше, взглянул на себя и изменился.