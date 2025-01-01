Меню
Alfred Pennyworth Ты опять смотрел старые семейные фотографии?
Batman Какие? Старые семейные... Ах да! Понял, о чём ты. Посмотри-ка! Старая команда. Нет, не смотрел.
Alfred Pennyworth Понимаю. Сэр, если позволите, меня немного беспокоит ваше состояние. Я видел, как вы переживали подобные периоды в 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992, 1989 и даже в том странном 1966. Хотите поговорить о своих чувствах?
Batman Я не говорю о чувствах, Альфред. У меня их нет, я их никогда не видел. Я ночной охотник, борец с преступностью и металлический рэпер. Я не испытываю ничего, кроме ярости. Круглосуточно, 365 дней в году, на миллион процентов. И если ты думаешь, что за этим что-то есть, то ты просто с##а. Спокойной ночи, Альфред.
Alfred Pennyworth Сэр, уже утро.
Robin Меня зовут Ричард Грейсон, но все дети в приюте зовут меня Диком.
Batman Ну, дети могут быть жестокими.
[первые строки]
Batman [закадровый голос] Чёрный. Все важные фильмы начинаются с чёрного экрана... И музыки... Острый, страшный мотив, от которого родители и продюсеры нервничают... И логотипов... Очень длинных и драматичных логотипов... Warner Bros. Почему не "Warner Brothers"? Не знаю... DC... Дом, который построил Бэтмен. Да, что, Супермен? Давай, заходи, бро. Я — твой Криптонит... Хмм... Не уверен, что делает RatPac, но этот логотип такой мужской. Мне нравится... Ладно. Приготовься к... чтению. «Если хочешь сделать мир лучше, посмотри на себя и изменись. Ух.» Нет. Это я сказал. Бэтмен очень мудр. У меня ещё огромные бицепсы и кубики пресса — девять штук. Да, у меня есть дополнительный кубик. Ну что, поехали.
Computer Какой пароль?
Batman Железный человек — отстой.
[из трейлера]
Бэтгёрл Почему ты сделал эту штуку всего с одним сиденьем?
Бэтмен Потому что, когда я проверял, у меня только одна задница.
[из трейлера]
Robin Что?
[Видит Бэт-пещеру]
Robin Это же Бэт-пещера! О боже, о боже, о боже, о боже, о боже-!
[Столкнулся с Бэтменом]
Robin Бэтмен, вот это да!
Batman Именно так, вот это да!
Robin Погоди, а Бэтмен живёт в подвале Брюса Уэйна?
Batman Нет, Брюс Уэйн живёт на чердаке у Бэтмена.
The Joker Погоди-ка. Ты хочешь сказать, что Брюс Уэйн — сосед по квартире Бэтмена?
Batman [из трейлера] Привет, мама, привет, папа, я, эм, сегодня снова спас город, думаю, вы бы очень гордились.
The Joker Эй, Бэтмен! Джокер дома.
[смеётся]
The Joker Я трусь своей задницей обо всё твоё барахло. Похоже, придётся переименовать его в Задницу-мобиль.
The Riddler [после того, как он и остальные злодеи оказались заперты внутри гигантской коробки] Отгадайте загадку! Что только что произошло?
Batman Что мне делать? Собрать кучу преступников, чтобы они боролись с преступниками? Это глупая идея.
The Joker [из трейлера] Хочешь поиграть в игры, да, Бэтмен? Спаси город или поймай своего величайшего врага!
Batman Думаешь, ты мой величайший враг?
The Joker Кто ещё заставляет тебя переплюнуть их так, как я это делаю?
Batman Супермен.
The Joker Супермен не такой уж плохой парень!
Batman Мне нравится подраться.
The Joker Ты серьёзно говоришь, что мы ничего особенного?
Batman Нет такого «мы». Никогда не будет.
The Joker [Продолжаю перечислять злодеев] Мистер Фриз, Пингвин, Безумный Квилт, Ластик, Человек в горошек, Мим, Тарантул, Царь Тут, Орка, Убийственная Мотылёк, Марш Харриет, Мастер Зодиака, Джентльмен-призрак, Король Часов, Календарный Человек, Кайтмен, Кэтмен, Зебра и Король Приправ!
Pilot Bill Ладно, ты что-то из этого выдумываешь?
The Joker Нет, все настоящие. Стоит загуглить.
Киллера Крок [Установка бомбы] Я кое-что сделал.
Джокер Ты серьёзно говоришь, что в наших отношениях нет ничего особенного?
Бэтмен Стой. Послушай, Джи-бёрд. Бэтмен не занимается "отношениями".
Джокер [Смущённо] Что?
Бэтмен То есть "отношениями". Нас нет. Бэтмен и Джокер — это не пара. Ты мне не нужен. Никто не нужен. Ты для меня — ничто. Никто не важен.
The Joker И завершают эту команду злодеев — Злая Ведьма, Медуза и британские роботы!
Daleks Искоренить!
The Joker Спроси своих занудных друзей.
Batman [из трейлера] Я заслужил это сегодня, сегодня я этого заслужил.
[ест лобстера]
Batman [Песня Бэтмена] Кто никогда не пропускает день ног?
Chorus Бэтмен!
Batman Кто всегда платит налоги?
Batman Бэтмен, Хор: Не Бэтмен!
Robin Слушай, я тут подумал. Если я хочу быть супергероем и участвовать в крутых супергеройских миссиях, типа этой, можем использовать кодовые имена? Моё — Робин.
Batman Повтори, пожалуйста?
Robin Робин.
Batman Как маленькая, хрупкая птица из Среднего Запада?
Robin Да, и у меня уже есть крылатая фраза. Чирик-чирик, по улице.
Batman Точно нет.
Robin И песенка.
[поёт]
Robin Лети, Робин, лети.
Batman Точно-точно нет.
Alfred Pennyworth Ха! Тебя только что обломали, как профсоюз!
Batman [из трейлера] Эй, комп, я дома.
[эхо]
Computer Добро пожаловать домой, сэр. Включаю музыку Бэт-пещеры. Ну что, сегодня что-то интересное случилось?
Batman Я снова спас город. Было просто огонь. Ладно, мне пора перекусить.
Computer Альфред оставил твой лобстер термидор в холодильнике.
Batman О, это мой любимый. Не могу дождаться.
[Бэтмен кладёт лобстера в микроволновку и по ошибке ставит на 20 минут]
Batman Не 20 минут. Тупо.
[Он ставит на 2 минуты и нажимает старт]
Batgirl Если я буду звать тебя Бэтбой, ты сможешь звать меня Бэтгерл?
The Joker [Выпускаем злодеев из Призрачной зоны] Он злой, он волшебный, и скоро будет трагично. Это Волдеморт!
Voldemort Волшебство!
[Начинает стрелять в полицию]
Voldemort Ты — рыба! Ты — лягушка! Ты — рыбо-лягушка!
The Joker Он девятитысячелетнее воплощение зла, с пристрастиями к украшениям. Встречайте Саурона!
Sauron Добрый день, Готэм-Сити.
[Стреляет огненным лучом по Готэму]
The Joker Ему нравятся долгие, жестокие прогулки по историческим зданиям. Это Кинг-Конг!
King Kong Иди сюда, Готэм!
Pilot Bill Готэм Тауэр, здесь рейс Макгаффин Эйрлайнс 1138. Мы перевозим 11 миллионов динамитных шашек, 17 тысяч фунтов C-4, около 150 милых классических бомбочек...
Pilot Bill Пилот Билл, капитан Дейл: [одновременно] ... и двух лучших друзей!
Pilot Bill Просим разрешение пролететь над самым криминальным городом в мире. Приём.
Batman [из трейлера]
[Пинает Альфреда в пианино]
Batman Альфред, прости, у меня просто невероятные рефлексы.
Alfred Pennyworth Мне следовало знать, что ты меня услышишь, Мастер Брюс.
Batman Ладно, Робин. Вместе мы так пришьём этим ребятам, что слова, описывающие удар, сами собой появятся из ниоткуда.
Batgirl Двигатель номер один вышел из строя.
Batman Не беда. Не волнуйся. Всё нормально.
Batgirl Двигатель номер два вышел из строя.
Batman Так иногда бывает.
Batgirl Потеряли двигатель номер три.
Batman Без него можно обойтись.
Batgirl Двигатель номер четыре!
Batman Этот я точно должен починить.
King Kong Проверка здания! Это здание не соответствует нормам!
Batman [Джокеру] Ты причина, по которой я встаю в 4 часа дня и качаю железо, пока грудь не болит.
Барбара Гордон Почему ты сделал эту штуку с одним сиденьем?
Бэтмен Потому что, если я не ошибаюсь, у меня только одна задница.
Barbara Gordon Бэтмен работает уже очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень долго.
Bruce Wayne Он постарел просто феноменально.
The Joker Это должно быть либо то, либо другое, Бэтмен. Спасти город или поймать своего главного врага. Одновременно не получится.
Batman Извини, что ты сказал?
The Joker Я сказал, что одновременно не получится.
Batman Нет, я имел в виду другое.
The Joker Спасти город или поймать своего главного врага.
Batman Ты считаешь, что я твой главный враг?
The Joker Да! Ты одержим мной!
Batman [пускает губой звук «тфу»] Нет, не одержим.
The Joker Да, одержим.
Batman Нет, не одержим.
The Joker Да, одержим! Кто ещё заставляет тебя соревноваться так, как я?
Batman Бэйн.
The Joker Нет, он не заставляет.
Batman Супермен.
The Joker Супермен — не злодей!
The Joker Твой город атакуют самые опасные преступные умы Готэма. В том числе... Загадочник... Пугало...
Scarecrow Доставка пиццы.
The Joker Бэйн.
Bane Привет!
The Joker Двуликий.
Two-Face Нам нужна эта дверь, детка.
The Joker Женщина-кошка.
Catwoman Мяу, мяу. Ты в деле! Мяу, мяу.
Robin Вау! Смотри, это Бэт-подводная!
Batman Погоди, не трогай это!
Robin Вон там! Это Бэт-космический шаттл!
Batman Пожалуйста, не трогайте это.
Robin Смотри, это Бэт-цеппелин!
Batman И это тоже не трогай!
Robin Это Бэт-поезд!
Batman Нет!
Robin Это Бэт-каяк!
Batman Нет!
Robin Это Бэт-багги для дюн!
Batman Нет!
Robin Это Бэт... отпугиватель акул?
Batman [пауза] Ээ, на самом деле, можно трогать. Он абсолютно бесполезен.
Batman Второй урок жизни Бэтмена. Самосуд не имеет комендантского часа.
Robin Да! А какая у самосудовцев политика по печенькам?
Batman Безлимитно!
Барбара Гордон [видит Робина впервые] Кто это?
Робин Привет, полицейская!
Барбара Гордон Это твой сын?
Робин Да, это я!
Бэтмен [нервно смеётся] Это мой сын? Нет, это просто странно.
Барбара Гордон Страннее, если это не твой сын.
The Joker Мадам Мэр! Спасибо, что заглянули.
Mayor McCaskill Мне нужно сказать тебе всего одну вещь, Джокер.
The Joker Ну, лучше говори быстро.
Mayor McCaskill Ты любишь играть?
The Joker О, конечно.
Mayor McCaskill Ты когда-нибудь играла в рулетку?
The Joker Иногда.
Mayor McCaskill Тогда позволь дать тебе совет.
The Joker Весь во внимании.
Mayor McCaskill Когда играешь в рулетку...
The Joker Да?
[мэр снимает маску, открывая, что она на самом деле Бэтмен в маскировке]
Batman Всегда ставь на чёрное.
Batman Так что, готов следовать за Бэтменом и, может быть, узнать пару жизненных уроков по пути?
Robin Конечно, Папа Два! Но сначала, где же ремень безопасности?
Batman Первый урок — жизнь не даёт ремней безопасности! Поехали!
Pilot Bill Капитан Дейл, всё в порядке?
The Joker Боюсь, капитан Дейл был вынужден покинуть корабль. Я ваш новый второй пилот, и я всегда прихожу на работу с улыбкой!
[Джокер зловеще улыбается. Пилот Билл просто смотрит на него с неодобрением]
The Joker Вам должно быть страшно.
Pilot Bill Почему?
The Joker Потому что я захвачу этот город.
Pilot Bill Хмм...
The Joker Что?
Pilot Bill Бэтмен тебя остановит.
[Джокер издаёт звук губами — типа дразнилки]
Pilot Bill Он всегда тебя останавливает.
The Joker Нет, не всегда!
Pilot Bill А как насчёт того случая с двумя лодками?
The Joker Это будет даже лучше, чем с двумя лодками.
Pilot Bill Хмм...
The Joker Ну, сегодня всё будет иначе! Сегодня мой самый грандиозный план, и поверь, Бэтмен и не поймёт, что произошло.
Pilot Bill Как в тот раз с парадом и музыкой Принса?
The Joker ЭЙ, ТИШИНА!
Bane Бэйн чувствует себя тепло и уютно!
Robin Ура! Месяц назад у меня не было пап. Потом появился один папа. А теперь у меня два папы, и один из них — Бэтмен!
Batman Да!
Robin [поёт] Идёт дождь из пап...
Batman Эй, малыш!
Robin Да, сэр?
Batman Ты же ловкий, правда?
Robin Конечно!
Batman И маленький?
Robin Очень.
Batman И тихий?
Robin [шёпотом] Когда захочу.
Batman И на 110% расходный материал?
Robin Не знаю, что это значит, но хорошо!
Batman Мы собираемся украсть проектор Фантомной Зоны у Супермена.
Robin [хмурится] Украсть?
Batman Да. Нам нужно исправить ошибку. А иногда, чтобы исправить ошибку, приходится сделать неправильное правильно. Так говорил Ганди.
Robin Ты уверен, что это говорил Ганди?
Batman Я перефразирую.
[последние слова]
Batman Белый. Все важные фильмы заканчиваются белым экраном.
[последние реплики]
Бэтмен [смеясь] Вау, это было круто! Очень надеюсь, что никто не записывал. Дай-ка гляну. О, эта штука включена. Она записывает.
Phyllis Знаешь, мистер Бэтмен, когда ты говорящий кирпич и работаешь в Фантомной зоне, ты видишь много безумных вещей. Но я наконец-то увидела человека, который ради того, чтобы сделать мир лучше, взглянул на себя и изменился.
Batman Ух.
Phyllis Супермен.
Batman ЧТО?
Phyllis Шучу. Это ты.
Scarecrow Доставка пиццы.
Jerry Maguire Ты... дополняешь меня.
[Бэтмен смеётся]
Dorothy Boyd Заткнись. Ты покорила меня с самого приветствия.
Batman [он смеётся] Обожаю.
Batman Ладно, малыш. Нам нужно избегать комиссара Гордона. Итак, урок номер три. Когда идёшь крадучись, нужно прятать каждую часть себя — и физически, и эмоционально. Понял?
Robin Да!
Batman Итак, когда идёшь в скрытность, нужно спрятать каждую часть себя — и физически, и эмоционально.
Robin [Робин бегает за мусорным баком] Да!
[Голос эхом звучит из мусорного бака]
Batman Уже провалился.
Robin Эмм... Бэтмен?
Batman Что случилось, дружище?
Robin Мы почти у особняка Уэйна?
Batman Зачем?
Robin Эмм... твоему помощнику нужно в туалет.
Batman [стонет] Я же говорил тебе, что в тюрьму надо возвращаться.
Robin Пробовал, но там был Бэйн.
Batman И что?
Robin Он как будто говорил: «Убирайся из этого туалета прямо сейчас».
Batman Я знал, что не стоило давать тебе ту воду. Можешь потерпеть, как взрослый?
Jim Gordon [отвечает на телефон] Алло? Бэтмен?
The Joker Привет, Джимми! Это Джокер!
Jim Gordon Никто так тебя не называет.
The Joker [возмущённо] Да ну, все меня так зовут!
Batman Альфред, с Бэткомпьютером что-то не так. Смотри. 'Пьютер. Ничего. 'Пьютер. Ты понимаешь, о чём я?
Alfred Pennyworth С ним всё в порядке, сэр. Я просто лишил вас прав на компьютер.
Batman Родительский замок? Ты не можешь так делать.
Alfred Pennyworth Могу. Я читал "Как ставить границы своему неуправляемому ребёнку".
Batman Знаешь что? Неважно, у меня есть суперсекретный пароль, который снимает родительский замок.
Alfred Pennyworth Ты про "Альфред Да Батт-лер", с двумя Т?
Phyllis [смотрит клипы из жизни Бэтмена] Хм. Ты не типичный злодей. Но и хорошим парнем тебя тоже не назовёшь. Ты даже друзей своих бросил.
Batman Что?
Batman [клип, где Бэтмен отправляет Дика, Барбару и Альфреда на Скуттлере прочь] Бросил? Нет! Я пытался их защитить.
Phyllis Отталкивая их?
Batman Ну, да...
Phyllis А они точно те, кого ты пытаешься защитить?
Phyllis Ты вся такая — прямо злодейская.
The Joker Да, я реально плохой человек.
Phyllis Но с уязвимостями.
The Joker Кто, я? Ни за что.
Harleen Quinzel [комиссару Гордону] Посылка от Прачечной Фантома.
Batman Фантомная зона?
Guard Поднимаемся, мадам?
Harleen Quinzel Нет. Ты...
[Она раскрывает себя]
Harley Quinn ...Спускаемся.
[Она избивает охранников]
Harley Quinn Берегись! Бах! Пожалуй, ты права. Я всё-таки поднимаюсь. Динь.
[Она нажимает на кнопку лифта]
Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)
