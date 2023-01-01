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Седьмой спутник
Седьмой спутник, 1967: актеры и роли
Седьмой спутник
1967 / СССР
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Седьмой спутник, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Аронов
Григорий Аронов
Алексей Герман
В ролях
Андрей Попов
Александр Анисимов
Георгий Штиль
Петр Чернов
Владимир Осенев
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