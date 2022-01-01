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Григорий Аронов
Григорий Аронов
Григорий Аронов
О персоне
Фильмография
Григорий Аронов
Григорий Аронов
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Дата рождения
1 января 1923
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 июля 1984
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Григория Аронова
Режиссер. Актер. Родился 1 января 1923 года. Почеп, Брянская область, СССР (Россия).
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Фильмография Григория Аронова
Весенние перевертыши
драма
1975,
8.0
Зеленые цепочки
приключения
1970, СССР
6.0
Седьмой спутник
драма, военный
1967, СССР
7.0
Матрос сошел на берег
драма
1957, СССР
6.0
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