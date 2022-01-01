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Полтергейст Полтергейст
Киноафиша Фильмы Полтергейст Полтергейст, 2015: актеры и роли
Poltergeist Полтергейст 2015 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Полтергейст, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гил Кинан Gil Kenan
В ролях
Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris Розмари ДеУитт Розмари ДеУитт Rosemarie DeWitt Джейн Адамс Джейн Адамс Jane Adams Николас Браун Николас Браун Nicholas Braun Саксон Шарбино Saxon Sharbino Кайл Кэтлетт Кайл Кэтлетт Kyle Catlett Сьюзэн Хэйард Кеннеди Клементс
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