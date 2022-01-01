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Полтергейст
Полтергейст, 2015: актеры и роли
Poltergeist
Полтергейст
2015 / США
Трейлер
6.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Полтергейст, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гил Кинан
Gil Kenan
В ролях
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Джаред Харрис
Jared Harris
Розмари ДеУитт
Rosemarie DeWitt
Джейн Адамс
Jane Adams
Николас Браун
Nicholas Braun
Саксон Шарбино
Saxon Sharbino
Кайл Кэтлетт
Kyle Catlett
Сьюзэн Хэйард
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