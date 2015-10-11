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Полтергейст Полтергейст
Киноафиша Фильмы Полтергейст Отзывы о фильме «Полтергейст»
Poltergeist Полтергейст 2015 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Полтергейст»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жестяной барабашка Неизбежно сравнивая свежий «Полтергейст» с фильмом 1982 года, все сопоставители дружно восклицают: оригинал несоизмеримо лучше! Оригинал действительно поинтереснее ремейка, хотя и в нем слишком много штампов, чтобы до сих пор воспринимать его с таким ужасом и восторгом. Тем не менее в картине Хупера и Спилберга, помимо ряда эффектных хоррор-сцен, была пара существенных моментов. Во-первых, «Полтергейст»-1982 повествовал о том, как счастливую американскую семью, переехавшую в…

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terenes 11 октября 2015, 23:34
ребят билет цена какая
11 октября 2015, 23:34 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
Старый фильм на самом деле был пострашнее.
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%F2%E5%F0%E3%E5%E9%F1%F2
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
роlter громыхал не долго )
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
Отличная идея про сериал :-)
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
:-) Фильм 7 из 10, смотреться на одном дыхании, но концовка предсказуемая..
11 октября 2015, 23:38 Ответить
nkmelanj 11 октября 2015, 23:38
✊ на 2 раза не больше ) Берите с собой девчёнок ;-)
11 октября 2015, 23:38 Ответить
nkmelanj 11 октября 2015, 23:38
Шикарно
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
Стоит внимания :-)
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
За шесть лет умерли четыре актера, связанных с серией Полтергейст.
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
В старых частях на съемках постоянно происходила чертовщина, интересно эту часть тоже посетили "высшие силы" ?
11 октября 2015, 23:38 Ответить
skyspb 11 октября 2015, 23:38
✊ ✊
11 октября 2015, 23:38 Ответить
skyspb 11 октября 2015, 23:38
11 октября 2015, 23:38 Ответить
skyspb 11 октября 2015, 23:38
11 октября 2015, 23:38 Ответить
nkmelanj 11 октября 2015, 23:38
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
Вспомнилось детство )
11 октября 2015, 23:38 Ответить
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