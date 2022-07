1 Poltergeist Opening Marc Streitenfeld 1:39

2 They're Here Marc Streitenfeld 2:02

3 Angry Spirits Marc Streitenfeld 1:38

4 Electronics Awakening Marc Streitenfeld 1:46

5 They're Not Pretend, Mommy Marc Streitenfeld 1:24

6 The Storm is Coming Marc Streitenfeld 1:17

7 Clown Attack Marc Streitenfeld 2:43

8 Into the Closet Marc Streitenfeld 2:07

9 Maddy is on TV Marc Streitenfeld 3:18

10 You Have to Get My Sister Back Marc Streitenfeld 1:21

11 A Poltergeist Intrusion Marc Streitenfeld 2:16

12 Home Improvements Marc Streitenfeld 3:31

13 Somebody is With Her Marc Streitenfeld 1:48

14 Take a Peek Marc Streitenfeld 2:13

15 I Feel a Little Braver Marc Streitenfeld 0:57

16 Into the Portal Marc Streitenfeld 2:06

17 The Other Side Marc Streitenfeld 2:46

18 Reunited Marc Streitenfeld 1:26

19 Let Her Go Marc Streitenfeld 4:33