Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лего. Фильм Лего. Фильм
Киноафиша Фильмы Лего. Фильм Лего. Фильм, 2014: актеры и роли
The Lego Movie Лего. Фильм 2014 / США
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лего. Фильм, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фил Лорд Фил Лорд Phil Lord Кристофер Миллер Кристофер Миллер Christopher Miller Крис МакКэй Крис МакКэй Chris McKay
В ролях
Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Кристофер Миллер Кристофер Миллер Christopher Miller
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Приложение киноафиши