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Лего. Фильм
Лего. Фильм, 2014: актеры и роли
The Lego Movie
Лего. Фильм
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Лего. Фильм, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фил Лорд
Phil Lord
Кристофер Миллер
Christopher Miller
Крис МакКэй
Chris McKay
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Морган Фриман
Morgan Freeman
Уилл Арнетт
Will Arnett
Анна Фэрис
Anna Faris
Кристофер Миллер
Christopher Miller
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