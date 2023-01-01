Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лего. Фильм Лего. Фильм
Киноафиша Фильмы Лего. Фильм Награды и номинации мультфильма Лего. Фильм
The Lego Movie Лего. Фильм 2014 / США
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Лего. Фильм

Вся информация о мультфильме
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший анимационный фильм
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Из королевы подиума в домохозяйки: что осталось от красоты первой русской супермодели
Успела даже попрощаться: Высоцкая раскрыла жуткие детали ДТП во Франции
Фанаты впервые услышали пение сына Фриске от Шепелева: просто восторг
Эта девочка из России стала одной из самых богатых в мире: никто не завидует звезде, и вот почему
«Глупая комедия»: что говорят о любимом фильме советских людей в США
У Баталова есть еще одна дочь, родившаяся без особенностей: наверняка видели в кино
Помните забавного мужчину из мема про язя? Вот как он живет после обрушившейся славы
До было лучше: громкий провал стилистов «Модного приговора», который разочаровал зрителей
Вот какую неприятную особенность Порошиной никто не замечал годами: правду скрывают глаза
«Психически больные»: Тепляков раскрыл всю правду о своих детях после разоблачения
Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)
Никогда не уступают: астрологи назвали самые упертые знаки Зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше