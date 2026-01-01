Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марисса Скелл
Marissa Skell
Киноафиша
Персоны
Марисса Скелл
Марисса Скелл
Marissa Skell
Дата рождения
1 августа 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.5
Любовь во время монстров
(2014)
3.4
Резня на студенческой вечеринке
(2012)
Фильмография Марисса Скелл
Жанр
Все
Комедия
Ужасы
Год
Все
2014
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.5
Любовь во время монстров
Love in the Time of Monsters
комедия, ужасы
2014, США
Смотреть трейлер
3.4
Резня на студенческой вечеринке
Sorority Party Massacre
комедия, ужасы
2012, США
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667