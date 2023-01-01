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Барашек Шон Барашек Шон
Киноафиша Фильмы Барашек Шон Награды и номинации мультфильма Барашек Шон
Shaun the Sheep Барашек Шон 2015 / Великобритания / Франция
7.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации мультфильма Барашек Шон

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший анимационный фильм
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США, драма
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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