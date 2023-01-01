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Барашек Шон
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Shaun the Sheep
Барашек Шон
2015 / Великобритания / Франция
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6.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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