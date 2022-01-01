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Барашек Шон
Барашек Шон, 2015: актеры и роли
Shaun the Sheep
Барашек Шон
2015 / Великобритания / Франция
Трейлер
6.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Барашек Шон, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Бертон
Mark Burton
В ролях
Энди Найман
Andy Nyman
Ник Парк
Nick Park
Джастин Флетчер
Justin Fletcher
Джон Шпаркс
John Sparkes
Стэнли Унвин
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