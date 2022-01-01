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Барашек Шон Барашек Шон
Киноафиша Фильмы Барашек Шон Барашек Шон, 2015: актеры и роли
Shaun the Sheep Барашек Шон 2015 / Великобритания / Франция
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Барашек Шон, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Бертон Mark Burton
В ролях
Энди Найман Энди Найман Andy Nyman Ник Парк Ник Парк Nick Park Джастин Флетчер Justin Fletcher Джон Шпаркс John Sparkes Стэнли Унвин
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