Александра Вино Alexandra Vino
Александра Вино

Alexandra Vino

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Павел, апостол Христа 6.8
Павел, апостол Христа (2018)
Моя девушка – зомби 5.2
Моя девушка – зомби (2014)

Фильмография Александра Вино

Жанр
Год
Павел, апостол Христа 6.8
Павел, апостол Христа Paul, Apostle of Christ
драма, исторический 2018, США
Моя девушка – зомби 5.2
Моя девушка – зомби Burying the Ex
ужасы, комедия 2014, США
