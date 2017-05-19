Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неподкупный
Киноафиша Фильмы Неподкупный
Lerd

Неподкупный, 2017

2017 / Иран
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

35-летний Реза, давно приехавший в провинцию из Тегерана, занимается разведением золотых рыбок. Его размеренной семейной жизни мешает некая «Компания», представленная в регионе местным мэром-взяточником. Организации необходима земля, где стоит дом главного героя. Реза упорно сопротивляется и не соглашается на хитроумные схемы, благодаря которым мог бы расплатиться с долгами, но потерял жилище. От противостояния страдают жена, работающая старшим преподавателем в школе для девочек, и сын протагониста. Постепенно конфликт обостряется.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 19 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Мохаммад Расулоф
В ролях
Зейнаб Шабани
Мисса Зарех
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неподкупный 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши