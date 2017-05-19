Неподкупный, 2017

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о выходе в прокат О фильме 35-летний Реза, давно приехавший в провинцию из Тегерана, занимается разведением золотых рыбок. Его размеренной семейной жизни мешает некая «Компания», представленная в регионе местным мэром-взяточником. Организации необходима земля, где стоит дом главного героя. Реза упорно сопротивляется и не соглашается на хитроумные схемы, благодаря которым мог бы расплатиться с долгами, но потерял жилище. От противостояния страдают жена, работающая старшим преподавателем в школе для девочек, и сын протагониста. Постепенно конфликт обостряется. Развернуть 7.2 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 57 минут Год выпуска 2017 Премьера онлайн 13 января 2022 Премьера в мире 19 мая 2017 Возраст 16+ Режиссер Мохаммад Расулоф В ролях Зейнаб Шабани Мисса Зарех Все актеры и съемочная группа 1 постер

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