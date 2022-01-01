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Скромный прием
Скромный прием, 2012: актеры и роли
Paziraie sadeh
Скромный прием
2012 / Иран
Трейлер
5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Скромный прием, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги
Mani Haghighi
В ролях
Таране Алидости
Taraneh Alidoosti
Мани Хагиги
Mani Haghighi
Сабер Аббар
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