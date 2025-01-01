Меню
Soledad Braunstein Ты — тайный гей, но даже не такой уж шикарный.
McKenzie Pryce Каприс, миссия выполнена?
Caprice Winters Эээ, пока нет.
[к другим протестующим]
Caprice Winters Ладно, вы высказались. Я — тоже. Теперь у всех есть выбор. Можете стоять тут, умирая от скуки и мёрзнуть вместе с этой сумасшедшей, а можете зайти внутрь и танцевать от души вместе с ней. Серьёзно, вы правда хотите попасть в Рай, если там одни психи вроде неё?
[все остальные протестующие, кроме Маккензи и Гамильтона, идут на выпускной]
Caprice Winters Вот и отлично. Пошли.
McKenzie Pryce [кто зовёт всех] Самим решать! Бегите в ад! Я вас там всех увижу! Точнее, не увижу — меня там не будет, но наверняка есть какое-то окошко, через которое небожители смотрят вниз, на тех, кто в аду! Вот я и увижу вас через это чёртово... окно... ада!
Hamilton Отстой, братан. Как насчёт минета?
'Topher Тебе это кажется нормальным?
Tanner Daniels Да, на самом деле. Вы, мормоны, такие зaжaтые и вечно возбужденные!
'Topher Ты даже не представляешь.
Fawcett Brooks Это разговор для взрослых и геев, так что любезно оставьте свой следующий вторник при себе.
Tanner Daniels Ты опять это делаешь.
Fawcett Brooks Что?
Tanner Daniels Тот звук, что девушки издают, когда видят двух геев вместе.
Christian Да, тот же раздражающий звук, что люди издают, когда видят милых зверюшек в человеческой одежде.
Fawcett Brooks «Фу». «Отвратительно». «Тошнит». Лучше?
Christian Гораздо.
Tanner Daniels Я-я-я могу быть бисексуалом.
Mr. Daniels [смеясь] Ага-ха-ха, да ну!
Mr. Daniels [покровительственно] Конечно, можешь.
Brent Van Camp Вместо того чтобы рисковать и сделать тебя просто лучшим другом, я лучше оставлю тебя навсегда лучшим другом навеки.
Tanner Daniels Иди н#х.
'Topher С таким лицом, как у тебя, я сам объявлюсь всему хору мормонов.
Caprice Winters Слушай, все знают, что ты гейнее любого особого выпуска «Хор».
Sophie Aster [Тэннеру и Бренту] Знаете что? Вы оба стали гораздо больше, чем бездушные аксессуары этих тёлок. Вы превратились в настоящих идиот##, во всех смыслах этого слова.
Fawcett Brooks Хочешь всю жизнь оставаться четверочкой? Пошли!
McKenzie Pryce [читает интернет-объявление под названием «Почему у тебя должен быть гей-друг»] Не могу поверить, что наши безбожные сверстники читают эту богохульную чепуху. Они пытаются представить грех как что-то модное.
'Shley Osgoode Не знаю. А тебе не кажется, что было бы интересно встретить такого? Настоящего, живого гея?
McKenzie Pryce Что?
'Shley Osgoode Знаешь, мы могли бы пригласить его в молодёжный клуб или сходить с ним на молочные коктейли. А если мы все будем с ним супер-добры, может, он поймёт, что единственный, кому стоит быть геем — это Иисус.
McKenzie Pryce 'Шлей, ты не можешь просто дружить с такими. Они хотят украсть у нас братьев, парней, наших хомячков — всё это часть тайного плана распространить своих геебиков по всей Америке.
'Shley Osgoode Ой. Геебики?
McKenzie Pryce Нет! Типа... гей-рабии.
Sophie Aster Я, типа, найду настоящего живого гея, даже если придётся вытащить эту маленькую тюленьку из шкафа сам.
Sophie Aster А он что, в бронзаторе?
Glenn Cho Он... теперь в спрей-загаре.
Brent Van Camp О боже, он это делает. Он совсем запаривается, как Лохан.
[Софи и Гленн подходят к столу с билетами на "крутую" вечеринку Фосетта]
Софи Астер [Таннеру] Я слышала, ты и этот "Кран" отказываетесь продавать билеты некоторым людям, которые вам не нравятся.
Фосетт Брукс Расслабься, "Толстушка". Ты и "Дневники гей-нерда" можете прийти. Я дам вам временный пропуск за стол крутых ребят.
Софи Астер Мы бы и за деньги не пришли, Фосетт — или, как тебя там, "Фашист"?
Фосетт Брукс Это твое социальное похороны, дорогая.
Софи Астер Я уже начинаю оплакивать.
Caprice Winters Эта хактивистка плевать хотела на права геев. Она просто использовала это, чтобы получить преимущество над тобой.
Fawcett Brooks О, ты имеешь в виду, как ты с тем мужиком-котиком, Кристианом?
Caprice Winters Да ну! По крайней мере, я пыталась подкупить его сексом. Я относилась к нему как к нормальному человеку, а не как к какому-то асексуальному, кастрированному щенку.
Fawcett Brooks Хватит, Тан. У меня и так достаточно драмы из плохого театра на сегодня. Нам нужно планировать революцию.
Caprice Winters Не смей трогать моё творчество, су#а!
Fawcett Brooks Не смей трогать мою СУ#У, су#а!
Tanner Daniels Возможно, каждый тайно хочет себе Г.Б.Ф. Даже мамы.
Tanner Daniels Это только мне кажется, или она, типа, худшая мормонка на свете?
Fawcett Brooks Это точно не только тебе кажется. Она совсем с катушек съехала.
'Topher Так, эээ, хочешь проверить, насколько я прямой?
Brent Van Camp Что?
[целует Брента]
Brent Van Camp Воу, это реально происходит или я сплю? Я же только вчера простыни менял.
'Topher Да, это по-настоящему, братан.
Caprice Winters Ну, это просто милее, чем мопс в сарафане.
Tanner Daniels [закадровый голос] В тот вечер у нас почти не получилось с парнями на Гайдэре, но на следующий день Соледад и её растущая толпа «плодовых мушек» собирались использовать приложение гораздо эффективнее.
Tanner Daniels Я думал, углеводы — это типа гей-криптонит или что-то в этом роде.
Fawcett Brooks Алкоголь — это единственное исключение. Ну, да. Теперь глотай, сук.
Fawcett Brooks Что до квина, у них нас втроём.
Brent Van Camp P.S. У тебя неплохой пресс, мистер Четырёхкубник.
Tanner Daniels [закадровый голос, о трёх дивах, правящих школой] Как соседние полевые командиры в стране третьего мира, они поддерживают шаткое равновесие сил — дружат, но всегда настороже, чтобы ничего не нарушило перемирие и не спровоцировало социальную войну.
Brent Van Camp Все подростковые журналы сходятся во мнении — самый горячий новый тренд в школах по всему миру — это G.B.F.
Sophie Aster G.B.F.?
Brent Van Camp Gay best friend — лучший друг-гей. У каждой звезды он есть, значит, каждой девчонке он нужен. И очень скоро все три фаворитки на корону выпускного будут бороться за моё внимание.
Tanner Daniels [закадровый голос] Заметили, как в школе всегда есть что-то особенное в том, чтобы быть первым? Та девчонка, которая первой поднимает руку, или тот парень, который первым покупает все новые модные гаджеты. На всех давит необходимость быть законодателем мод, первопроходцем. Но я — нет. Тэннер Дэниэлс был просто обычным школьным ботаником, вполне доволен оставаться в тени и оставлять первенство другим. Ведь среди множества первых мест, за которые боролись мои одноклассники, одно всё ещё оставалось свободным. Никогда в истории школы Норт Гейтвей ни один ученик не признавался вслух в том, что он настоящий, с удостоверением, гордый — или хотя бы слегка скромный — гей.
'Topher Слушай, через два года я отправлюсь в миссию, через четыре, наверное, женюсь и у меня будет куча рыжих малышей, так что лучше расслабься и дай мне выпустить это из себя.
Fawcett Brooks Не сочти за дерзость, когда я скажу: "Выпьем до дна."
Tanner Daniels Фу! На вкус — как д###о!
Fawcett Brooks Ммм. Для тебя идеально.
Mrs. Van Camp [смотрят «Горбатую гору» с Брентом] Хит! Не стой на своём гордости. Залезай в палатку к Джейку, ради всего святого! Вот так. Заходи. Прижмись. Прижмись, чтобы согреться. Вот так. О, похоже, они снова просыпаются. Хм. О-о. Начинается. Игра в разгаре. Ха. Знаешь, я действительно чувствую между ними привязанность. По-настоящему кажется, что они друг о друге заботятся. Ох, боже. Ну, наверное, нужда — мать изобретения. Типа... Забавно, но тогда им, кажется, и правда особо и не нужно было... ну, предохраняться, да?
'Shley Osgoode [отводит Гленна в сторону на пьяной вечеринке] Итак, твой... твой друг Таннер не расскажет ничего про J.
Glenn Cho Кто-кто?
'Shley Osgoode Ну, эти... H.J и B.J — в общем, любые J — но у меня есть идея: ты сам покажешь, как.
Glenn Cho О.
'Shley Osgoode И это не считается, потому что ты, типа, супер-гей-мосексуал.
Glenn Cho О-о, да, точно, но...
'Shley Osgoode Тсс! Просто представь, что я — какой-то очень горячий парень, вроде Дэвида Арчулеты.
[бросается на Гленна]
Glenn Cho О... о, Дэвид Арчулета? Дэвид, не волнуйся. Я тебя всему научу — про H.J, про B.J, про Джей-Зи и про Дж. Дж. Абрамса.
McKenzie Pryce Извини, Эллен-младшая, но ты не можешь привести на этот танец свою Порцию из бедного квартала. Попробуй на пром с содомитами.
Tanner Daniels Знаешь, я даже начал верить, что ты мой друг, а что это вообще? Я для тебя... я для тебя просто инструмент, как... как... как гаечный ключ, чтобы ты мог на***ть Каприс и Шлей?
Fawcett Brooks Гаечные ключи не на***вают. Боже, ты реально гей.
Fawcett Brooks Слушай, я эти правила не придумывал, но уродливый выпускной — это провальный выпускной.
Tanner Daniels Ты уверен, что это хорошая идея?
Brent Van Camp Дрейк был в «Деграсси»? Да, был.
Soledad Braunstein [пытается сохранить клуб гетеросексуалов без геев] А что если Вайола тут вдруг окажется лесбиянкой?
Viola Эй! Я абсолютно по мужикам, йо.
Soledad Braunstein [глядя в сторону Вайолы] Просто сыграй за команду.
Fawcett Brooks Ну, я не виноват, что в школе нет гейов. Если бы они были, они бы меня явно боготворили.
Brent Van Camp – Шлей – мормон. Их фишка – быть невыносимо вежливыми, пока ты не сдашься и не наденешь их магические штаны.
Sophie Aster – Да, улыбаются тебе в лицо, а потом в спину подсовывают поправку 8.
Tanner Daniels [на обеде без углеводов с мормонами] Вау, тут целая гора мяса, Шлей.
'Topher Ну, тебе же это нравится, да? Мясо?
'Shley Osgoode Вы, геи, должны быть профи в том, чтобы доставлять мужикам удовольствие, так что выкладывай.
'Topher' Ну и что тебе во мне больше всего нравится, а?
Fawcett Brooks Все могут расслабиться. Важные люди уже здесь.
Fawcett Brooks Слушай, не давай Каприс давить на тебя. Если ты правда так нервничаешь, просто забей на этого, как его там, и приходи на выпускной со мной, в качестве моей пары.
Tanner Daniels Мне кажется, сейчас вырвет.
Sophie Aster Держу волосы.
Mindie Тэн-пон, я слышала, ты вырвал всю кухню на мормона.
Fawcett Brooks Думал, я говорил тебе всегда пить на пустой желудок.
Fawcett Brooks Эй, Шлей, ты в курсе, что Каприс за твоей спиной называет тебя рыжей к###ой, да?
'Shley Osgoode Правда?
Caprice Winters Да, Фосетт сказал, что твоя религия — это Сциентология без контроля рождаемости и знаменитостей.
Brent Van Camp Внимание, девчонки. Таннер и Фосетт перетягивают всех клёвых ребят на свой маленький гейский бал. Если мы не двинемся быстро, у нас не будет достаточно народу для хоть сколько-нибудь нормального хоки-поки. Нам надо заняться «пром-оутингом» бала. Поняли меня?
[Плакаты Брента на выпускном вызывают проблемы]
Mrs. Hogel В каком вообще мире слоган "Бутоньерки, а не анальный секс" уместен для выпускного?
Principal Crowe Да. И "Никаких салатов?" Мне тут тётки из столовой звонят, спрашивают, не поменялся ли у меня меню!
Tanner Daniels ...так что, наверное, тебе стоит что-то сказать, пока я не начал говорить ещё больше.
Sophie Aster Унизительные вещи, через которые мужик готов пройти ради какого-то мормонского рыжика.
Hamilton Ну, привет, Тан Тан. Раньше я думал, что ты просто немного п****с, а не знал, что ты настоящий гомо!
Student [у стола с билетами на альтернативный выпускной] Можно один, пожалуйста?
Fawcett Brooks Нет.
Viola Извините. Вас нет в списке одобренных студентов.
Tanner Daniels Что?
Fawcett Brooks Поскольку это независимая тусовка, у нас очень ограниченное количество мест, но уверен, на старомодном вечере Каприс есть куча свободных билетов.
Fawcett Brooks На самом деле я неплохо шарю во всяких наукообразных штуках.
Sophie Aster Я никогда не подтверждала участие в бесконечной вечеринке жалости к себе.
Sophie Aster Что, чёрт возьми, такое Гайдар?
Glenn Cho Где ТЫ была? Это новое приложение, которое позволяет геям находить других геев с помощью самой современной глобальной технологии позиционирования.
Brent Van Camp Она знает.
Glenn Cho [защитно] Я знаю о нём только потому, что Брент пытался скачать его на МОЙ телефон.
Brent Van Camp Да, и я, как гетеро-убийца веселья, полностью заблокировал тебе путь.
Tanner Daniels Видишь, я не собираюсь пачкать свой идеальный телефон какой-то развратной гейской х**нёй для знакомств.
Brent Van Camp Таннер, мы ничего не собираемся ДЕЛАТЬ. Мы просто посмотрим... есть ли в этом городе другие геи и узнаем, на каком расстоянии в кубических футах они от нас. Это наука.
Soledad Braunstein Но это несправедливо, мисс Хогел.
Mrs. Hogel Извини, Соледад, но школьный совет был категоричен. Теперь у нас не может быть гей-стейт альянса с настоящим геем в составе.
Mrs. Hogel Однажды ты встретишь своего идеального гея — и это будет самый счастливый и наполненный день в твоей жизни — а потом всё пойдёт только под откос.
Mrs. Daniels Ты голоден? Я сделала свои фирменные домашние мороженые ледяные палочки без глютена. Они очень вкусные.
Mr. Daniels О, и я надеюсь, ты сделал их особенно густыми и фруктовыми, как Таннер любит.
Hamilton Мы больше не вместе, значит, ты больше не будешь мне указывать, что делать.
Fawcett Brooks «Больше не вместе» — подходящее слово, потому что именно такой и будет твоя личная жизнь, если не оставишь его в покое. В конце концов, я кое-что знаю — крошечные, малюсенькие, розовые детали. Еще раз дотронешься — и с тебя даже полурабочая дрочка от какой-нибудь стервозной цветоносной девицы не слетит.
Tanner Daniels Я не особо люблю все эти песни, танцы и сцену.
Caprice Winters Ты точно гей?
Fawcett Brooks Я скорее скажу привет новой сумочке, чем другу или парню, да и вернуть их намного проще.
Caprice Winters Кристиан готов забыть про твою рвоту и общее состояние опьянения в эти выходные. Он всё ещё готов пойти с тобой на выпускной.
Tanner Daniels Серьёзно? Всё ещё?
Caprice Winters Поверь, сука. Похоже, что ты — единственный симпатичный и подходящий по возрасту гей в радиусе двадцати миль, и это дало ему удобный случай для амнезии, вызванной возбуждением.
Mrs. Hogel Я заметила в последнее время тревожные тенденции в этой школе. Кажется, многие из вас, девочки, рассматривают Таннера скорее как трофей, который нужно завоевать, а не как настоящего человека.
Mrs. Hogel Слушайте, девочки, я понимаю, почему это привлекательно. У меня когда-то тоже был лучший друг-гей, мы много лет были соседями по комнате, но теперь его с нами нет.
Tanner Daniels Ой.
Viola Ох, чёрт.
Soledad Braunstein Что? Куда он делся?
Fawcett Brooks Он, конечно, умер от ВИЧ, дурочка.
Fawcett Brooks Если ты не можешь взять своего мальчика на выпускной, я устрою бойкот всей школе, и если наши — то есть мои — требования не будут выполнены, я просто проведу свой собственный, круче альтернативный выпускной.
Brent Van Camp Знаешь, я надеюсь, что твой принц на белом коне подарит тебе всё, что ты хочешь... и ещё крабов.
