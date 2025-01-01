'Shley Osgoode
[отводит Гленна в сторону на пьяной вечеринке]
Итак, твой... твой друг Таннер не расскажет ничего про J.
Glenn Cho
Кто-кто?
'Shley Osgoode
Ну, эти... H.J и B.J — в общем, любые J — но у меня есть идея: ты сам покажешь, как.
Glenn Cho
О.
'Shley Osgoode
И это не считается, потому что ты, типа, супер-гей-мосексуал.
Glenn Cho
О-о, да, точно, но...
'Shley Osgoode
Тсс! Просто представь, что я — какой-то очень горячий парень, вроде Дэвида Арчулеты.
[бросается на Гленна]
Glenn Cho
О... о, Дэвид Арчулета? Дэвид, не волнуйся. Я тебя всему научу — про H.J, про B.J, про Джей-Зи и про Дж. Дж. Абрамса.