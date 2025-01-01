'Shley Osgoode [отводит Гленна в сторону на пьяной вечеринке] Итак, твой... твой друг Таннер не расскажет ничего про J.

Glenn Cho Кто-кто?

'Shley Osgoode Ну, эти... H.J и B.J — в общем, любые J — но у меня есть идея: ты сам покажешь, как.

Glenn Cho О.

'Shley Osgoode И это не считается, потому что ты, типа, супер-гей-мосексуал.

Glenn Cho О-о, да, точно, но...

'Shley Osgoode Тсс! Просто представь, что я — какой-то очень горячий парень, вроде Дэвида Арчулеты.

[бросается на Гленна]