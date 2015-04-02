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Дубровский
Отзывы о фильме «Дубровский»
Дубровский
2014 / Россия
Трейлер
6.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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um007
2 апреля 2015, 12:51
К сожалению, очень слабенькое кино. Фильм 1988 года с М.Ефремовым много сильнее. А уж фильм 1936 года с Борисом Ливановым - это классика! Жалко Д.Козловского. Он себя скоро потеряет совсем. После Легенды и Мы из будущего надо быть более разборчивым. Зритель мелькания в ерунде не прощает!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Валерий01
2 апреля 2015, 12:51
не стоит тратить время и внимание. Вместо реальной жизни - детсадовские кошмарики, вместо Пушкина - сериальный пластилиновый мирок. Ну и трусливый по своей сути фильмец.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Паулина
24 апреля 2017, 16:26
"Спокойно,Маша-я Дубровский ".
Сейчас эту фразу знает каждый школьник. Оно и понятно: недопустимо было бы не читать великое произведение А.С.Пушкина. Но перейдем к фильму ; все знают , что недавно вышел фильм с одноименным названием с Данилой Козловским в главной роли. Думаю, все знают, что снимать альтернативу всегда тяжело, но еще сложнее, когда это экранизация классического произведения. Но к моему радостному удивлению, у А. Вартанова и К.Михановского получились передать всю трагедию всеми известной истории.
Он - известный столичный юрист, а она же - примерная дочь , которая училась в Лондоне. Казалось бы, что общего с Пушкинской драмой ? Все встает на свои места, когда их отцы - Троекуров и Дубровский старший ссорятся. Тут - то все и начинается: Маша и Владимир понимают, что со старой жизнью покончено. Происходит война, но не за территорию, а за жизни многих людей.
Я думаю , новое звучание дало свежее дыхание этой истории. Многим молодым зрителям эта ситуация будет гораздо понятнее, ведь действие происходит в наши дни.
Картина актуальна и в наше время - если задуматься, то ведь ничего и не изменилось : по - прежнему страдают простые невинные люди, другие же все так же одержимы властью и деньгами , но и сейчас найдется неравнодушный человек, который изо всех сил будет стараться , чтобы справедливость восторжествовала.
Немного об актерском составе: Владимир Дубровский - Данила Козловский- по - моему мнению прекрасно сыграл главную роль. Я почувствовала, как герой понимает , что мир рушиться и он отчаянно пытается спасти то , что от него осталось .
Мария Троекурова - Клавдия Коршунова. Все что я хотела увидеть в Маше - я увидела, значит, она справилась со своей задачей.
Троекуров- Юрий Цурило. Я считаю, что актер смог передать весь деспотизм и безжалостность, но при этом нежную любовь к единственной дочери.
Александр Мезенцев - для меня это самый трогательный персонаж. Была показана доброта, непоколебимость и честь.
Наша индустрия кино очень молодая , поэтому меня радует , что потихоньку мы начинаем снимать что - то интересное и воспитательное для молодого поколения
24 апреля 2017, 16:26
0
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Сейчас эту фразу знает каждый школьник. Оно и понятно: недопустимо было бы не читать великое произведение А.С.Пушкина. Но перейдем к фильму ; все знают , что недавно вышел фильм с одноименным названием с Данилой Козловским в главной роли. Думаю, все знают, что снимать альтернативу всегда тяжело, но еще сложнее, когда это экранизация классического произведения. Но к моему радостному удивлению, у А. Вартанова и К.Михановского получились передать всю трагедию всеми известной истории.
Он - известный столичный юрист, а она же - примерная дочь , которая училась в Лондоне. Казалось бы, что общего с Пушкинской драмой ? Все встает на свои места, когда их отцы - Троекуров и Дубровский старший ссорятся. Тут - то все и начинается: Маша и Владимир понимают, что со старой жизнью покончено. Происходит война, но не за территорию, а за жизни многих людей.
Я думаю , новое звучание дало свежее дыхание этой истории. Многим молодым зрителям эта ситуация будет гораздо понятнее, ведь действие происходит в наши дни.
Картина актуальна и в наше время - если задуматься, то ведь ничего и не изменилось : по - прежнему страдают простые невинные люди, другие же все так же одержимы властью и деньгами , но и сейчас найдется неравнодушный человек, который изо всех сил будет стараться , чтобы справедливость восторжествовала.
Немного об актерском составе: Владимир Дубровский - Данила Козловский- по - моему мнению прекрасно сыграл главную роль. Я почувствовала, как герой понимает , что мир рушиться и он отчаянно пытается спасти то , что от него осталось .
Мария Троекурова - Клавдия Коршунова. Все что я хотела увидеть в Маше - я увидела, значит, она справилась со своей задачей.
Троекуров- Юрий Цурило. Я считаю, что актер смог передать весь деспотизм и безжалостность, но при этом нежную любовь к единственной дочери.
Александр Мезенцев - для меня это самый трогательный персонаж. Была показана доброта, непоколебимость и честь.
Наша индустрия кино очень молодая , поэтому меня радует , что потихоньку мы начинаем снимать что - то интересное и воспитательное для молодого поколения
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