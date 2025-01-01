Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Отель "Гранд Будапешт" Цитаты из фильма Отель "Гранд Будапешт"

Цитаты из фильма Отель "Гранд Будапешт"

M. Gustave Видите ли, в этом варварском мясорубке, что когда-то назывался человечеством, ещё остались слабые отблески цивилизации. Именно это мы и предлагаем в нашем скромном, скромном, незначительном... ну, к чёрту всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Грубость — всего лишь проявление страха. Люди боятся, что не получат желаемое. Самому ужасному и непривлекательному человеку нужно лишь любить его, и он раскроется, как цветок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Убери руки от моего коридорного!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [трупу мадам Селин] Ты выглядишь просто отлично, дорогая, правда... сработали на славу. Не знаю, какой крем они тебе надели в морге, но... я бы тоже взял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dmitri Если я узнаю, что ты хоть раз дернул палец на тело моей матери, живой или мёртвой, клянусь Богом, я перережу тебе горло! Понял меня?
M. Gustave Я думал, я должен быть е**ным пидором.
Dmitri Ты и есть, но ты бисексуал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zero Что случилось?
M. Gustave Что случилось, мой дорогой Зеро, так это то, что я всухую отмудохал жалкого мелкого гаденыша по имени Пинки Бандински, который осмелился усомниться в моей мужественности. Потому что, если есть чему нас учат дешёвые романы, так это тому, что, оказавшись в таком месте, нельзя быть тряпкой; нужно с первого дня заслужить уважение. Тебе стоит хорошенько посмотреть на ЭТУ его уродливую рожу этим утром.
[Пьёт воду и смеётся]
M. Gustave Он на самом деле стал дорогим другом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Kovacs Он что, только что выбросил моего кота в окно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henckels По приказу комиссара полиции провинции Зубровка, я объявляю вас арестованным за убийство мадам Селин Вилленёв Деггоф-унд-Таксис.
M. Gustave Я же чувствовал, что тут что-то нечисто. Мы так и не узнали точную причину смерти. Её убили, а вы думаете, что это я.
[убегает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Moustafa [о мистере Густаве] В этом варварском скотобойне, что когда-то называлась человечеством, ещё мерцают слабые отблески цивилизации... Он был одним из них. Что ещё можно добавить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Writer Это просто ваша последняя связь с тем изгнанным миром — его миром, если хотите?
Mr. Moustafa Его мир? Нет, не думаю. Видите ли, у нас была общая профессия, и тогда бы это не понадобилось. Нет, отель я сохраняю для Агаты. Мы были счастливы здесь, хотя и недолго.
Mr. Moustafa Честно говоря, мне кажется, его мир исчез задолго до того, как он в него вошёл. Но скажу одно — он поддерживал иллюзию с поразительной грацией.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pinky Мы с парнями обсудили это. Думаем, ты действительно порядочный парень.
M. Gustave Ну, меня раньше в этом не обвиняли, но признателен за комплимент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monk [В обсерватории] Вы Мсье Густав из отеля «Гранд Будапешт» в Небельсбаде?
M. Gustave Ага.
Monk Садитесь в следующую канатку.
Monk [В канатке] Вы Мсье Густав из отеля «Гранд Будапешт» в Небельсбаде?
M. Gustave Ага.
Monk Поменяйтесь со мной.
Monk [В монастыре] Вы Мсье Густав из отеля «Гранд Будапешт» в Небельсбаде?
M. Gustave Ага.
Monk [Вручает им рясы] Наденьте это и пойте.
Monk [Внутри монастыря] Псс. Вы Мсье Густав из «Гранд Будапешт»?
M. Gustave Да, чёрт возьми!
Monk Рассказывайте.
M. Gustave Я невиновен!
Monk Нет, нет.
[указывает на исповедальню]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Должен сказать, эта девчонка просто очаровательна. Плоская как доска, с огромным родимым пятном в форме Мексики на пол-лица, часами пропотевает в этой душной кухне, в то время как Мендль, гений хоть и есть, нависает над ней, словно огромный горилла. И всё же, без сомнения, без исключения, она невероятно прекрасна. Почему? Из-за её чистоты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dmitri [о М. Густаве] Этот преступник терроризирует мою семью почти 20 лет. Он беспощадный авантюрист и мошенник, который охотится на слабых психически, больных старушек! И, наверное, ещё и т***т их!
M. Gustave Я ложусь спать со всеми своими друзьями.
[Дмитрий бьёт М. Густава, Зеро бьёт Дмитрия, Джоплинг бьёт Зеро]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Серж Икс пропал. Заместитель Ковач тоже пропал. Мадам Д мертва. «Мальчик с яблоком» украден. Мы. Дмитрий и Джоплинг — безжалостные, хладнокровные звери. Густав Эйч на свободе. Что ещё?
Zero Зиро, в растерянности.
M. Gustave Зиро, действительно в растерянности. Как говорится, интрига густеет. Кстати, почему? Это метафора про суп?
Zero Не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Ну и что там написано? Где это? О чём вообще речь, чёрт возьми? Не держи нас в напряжении, Серж, это был полный х#йня! Просто скажи, что, чёрт побери, происходит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [из Mme. Céline] Кстати, в постели она была просто бомба.
Zero Ей было 84, месье Густав.
M. Gustave Ммм, у меня были и постарше. Когда ты молод, всё — филе-миньон, а с годами переходишь на дешёвые куски. Что меня устраивает, потому что я их люблю. Более ароматные, или как там говорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henckels Кто стреляет в кого?
Dmitri Это Густав Х., сбежавший убийца и вор искусства! Я его загнал!
M. Gustave Это Дмитрий Десгоффе унд Таксис! Он ответственен за убийство заместителя Ковача, Сержа Икс и его косолапой сестры, а также собственной матери!
[пауза]
Henckels Никто не двигаться; все задержаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Кто взял нож для перерезания горла?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [Относительно «Мальчика с яблоком»] Я никогда с ним не расстанусь. Оно ей напоминало обо мне; будет напоминать обо мне и мне о ней, всегда. Я умру с этой картиной над кроватью. Видишь сходство?
Zero О... о, да.
M. Gustave [Всего через несколько минут] На самом деле, нам стоит её продать. Чем раньше, тем лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Это что-то особенное — завоевать преданность такой женщины девятнадцать сезонов подряд.
Zero Э-э... да, сэр.
M. Gustave Она меня очень любит, знаешь ли.
Zero Да, сэр.
M. Gustave Я никогда раньше не видел её такой.
Zero Нет, сэр.
M. Gustave Она тряслась, как зач###нная собака.
Zero ...По-настоящему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Если это действительно конец, «Прощай!» — воскликнул раненый дудочник...
[Джоплинг топает]
M. Gustave ...пока мушкеты лязгали, а солдаты кричали «Ура», и крепостные стены рушились...
[Джоплинг топает]
M. Gustave «Кажется, я последнее дыхание делаю, боюсь!» — сказал он...
[Зиро толкает Джоплинга сзади; Джоплинг падает, крича, через голову М. Густава]
M. Gustave Чёрт поб###, ты его поймал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Кто такой коридорный мальчик? Коридорный мальчик — он невидим, но всегда на виду. Коридорный мальчик помнит, что люди ненавидят. Коридорный мальчик предугадывает желания клиента раньше, чем они появляются. Коридорный мальчик, прежде всего, безупречно сдержан. Наши гости знают, что их самые сокровенные тайны, порой откровенно неприличные, останутся с нами навсегда. Так что заткнись, Зеро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Если я умру первым, а это почти неизбежно, ты будешь моим единственным наследником. В моём имении особо ничего нет, кроме набора щёток с слоновой косточкой и моей библиотеки романтической поэзии, но когда придёт время, всё это будет твоим. Вместе с тем, что мы ещё не спустили на шлюх и виски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [Густав и Зеро рассматривают «Мальчика с яблоком» в кабинете Дмитри] Это изысканное изображение мальчика на пороге взрослой жизни кисти ван Хойтла. Блондин, с кожей гладкой и белой, как молоко, безупречного происхождения. Один из последних в частных руках и бесспорно лучший. Это шедевр. Остальная эта хрень — никчёмный мусор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Автор Это очень распространённая ошибка. Люди думают, что воображение писателя всегда работает, что он постоянно выдумывает бесконечный поток происшествий и эпизодов; что он просто придумывает свои истории из воздуха. На самом деле всё наоборот. Стоит публике узнать, что ты писатель, как к тебе начинают приходить персонажи и события. И пока ты сохраняешь способность смотреть и внимательно слушать, эти истории будут продолжать...
Внук автора [стреляет в него из пневматического пистолета]
Автор Хватит! Хватит! Не надо! Не делай этого!... Эээ, они будут продолжать искать тебя, эээ, на протяжении всей жизни. Тому, кто часто рассказывал чужие истории, будет рассказано много историй.
Внук автора Извини.
Автор Ничего. Случаи, которые последовали, были рассказаны мне точно так, как я здесь излагаю, и совершенно неожиданным образом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Serge X. Простите меня, мсье Густав, я никогда не хотел вас предавать. Мне угрожали смертью, а теперь они убили всю мою семью.
M. Gustave Нет! Кого они в этот раз убили?
Serge X. Мою дорогую сестру.
M. Gustave Девчонку с косолапостью?
Serge X. Да.
M. Gustave Эти м#ф#ки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [видит, как солдаты входят в отель] Начало конца конца начала наступило. Печальный финал, сыгранный фальшиво на сломанном салунном пианино на окраине забытого призрачного города. Я бы не хотел быть свидетелем такой кощунственной мерзости.
Zero И я тоже.
M. Gustave «Гранд Будапешт» превратился в казарму для войск. Никогда больше не переступлю его порог в своей жизни.
Zero И я тоже.
M. Gustave Никогда больше я...
Zero [Зиро замечает Агату] На самом деле, кажется, мы как раз собираемся туда зайти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame D. Пойдём со мной.
M. Gustave К... чёртову Люцу?
Madame D. Пожалуйста!
M. Gustave Дай мне руку. Тебе нечего бояться. Ты всегда нервничаешь перед путешествием. Признаю, в этот раз у тебя особенно острый приступ, но честно говоря... о, Боже, что ты сделала со своими ногтями?
Madame D. Что вы имеете в виду?
M. Gustave Этот дьявольский лак; цвет абсолютно неправильный!
Madame D. Правда? Тебе не нравится?
M. Gustave Дело не в том, что мне не нравится; он меня физически отталкивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Почему ты хочешь стать коридорным?
Zero А кто бы не захотел — в «Гранд Будапеште», сэр. Это же учреждение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после побега с контрольно-пропускного пункта 19]
M. Gustave Как там наша дорогая Агата?
Zero [чтение наизусть] "«Ранним утром, когда я увидел её лицо на пустоши, и потому день за днём возвращался, зачарованный, хоть уксус и солил моё сердце, но никогда не...""
M. Gustave Отлично! Но на этом я тебя остановлю — прозвучала тревога. Запомни, где остановился, я настаиваю, чтобы ты закончил потом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Я не злюсь на Сержа; нельзя винить человека за его элементарное отсутствие моральных принципов. Он испуганный маленький трусливый подлец. Это ведь не его вина, правда?
Zero Не знаю, зависит от ситуации.
M. Gustave Ну, так можно сказать почти про всё — «зависит». Конечно, зависит.
Zero Конечно, зависит, конечно, зависит.
M. Gustave Да, пожалуй, ты прав; конечно, зависит. Но это не значит, что я не собираюсь задушить этого маленького болотного крыса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [При виде карты КПП 19 Людвига] Кто это нарисовал?
Ludwig Что значит «кто это нарисовал»? Это сделал я.
M. Gustave Отлично, у тебя прекрасная линия, Людвиг! Это выдающийся художественный талант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Нельзя арестовывать его только за то, что он прокл#тый иммигрант, он ничего плохого не сделал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Извините. Вы не видели минуту с половиной назад девушку-кондитера с пакетом под мышкой?
Otto Да. Она только что зашла в лифт с господином Десгофе унд Таксис.
M. Gustave Спасибо.
Zero Извините, вы кто?
Otto Отто, сэр. Новый коридорный?
Zero Ну, тебя плохо обучили, Отто. Коридорный никогда не разглашает такую информацию. Ты — каменная стена. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Вы первые из офицальных отрядов смерти, с кем нас официально познакомили. Очень приятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Как достать места в первом ряду у прохода на премьеру в Оперу Тоскана с однодневным оповещением? Как устроить частный показ коллекции гобеленов в Королевской Саксонской галерее? Как забронировать угловой столик в Chez Dominique в четверг?
[Ивану, по телефону]
M. Gustave Иван, дорогой, это Густав, здравствуй!... Ну, я был до пяти минут назад. Мы решили смыться побыстрее, если ты понимаешь, о чём я... Через канализацию, как ни странно... Именно! Слушай, Иван, извини, что перебиваю, но у нас небольшая жопа. Это официальный запрос. Я официально обращаюсь к спецслужбам...
[Титры: ОБЩЕСТВО ПЕРЕКРЁСТНЫХ КЛЮЧЕЙ]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dmitri Ты не получишь "Мальчика с яблоком", ты чёртов маленький фрукт!
M. Gustave Как это должно меня заставить чувствовать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Зеро только что показал мсье Густаву газетную статью о смерти мадам Селин]
M. Gustave Боже мой!
Zero Очень жаль, сэр.
M. Gustave Нужно идти к ней.
Zero Нужно?
M. Gustave Сию минуту. Она нуждается во мне, а я — в тебе, чтобы помочь с сумками и прочим.
[в сторону голоса из его номера]
M. Gustave Подожди меня, дорогая.
[к Зеро]
M. Gustave Как быстро сможешь собрать вещи?
Zero Пять минут.
M. Gustave Делай. И принеси бутылку Пуий-Жуве 26-го в ведерке со льдом и два бокала, чтобы не пить эту кошачью м#ть, которую подают в вагоне-ресторане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Serge X. Есть ещё кое-что.
M. Gustave Ладно...
Serge X. К делу.
M. Gustave Понятно, продолжай.
Serge X. Я был официальным свидетелем при мадам Д, когда составляли второе завещание, которое должно вступить в силу только в случае её убийства.
M. Gustave Второе завещание?
Serge X. Именно.
M. Gustave На случай, если её подох###т?
Serge X. Именно.
M. Gustave Ага...
Serge X. Но его уничтожили.
M. Gustave Ох, ё-моё.
Serge X. Однако...
M. Gustave Ага...
Serge X. Я сделал копию.
M. Gustave Вторая копия второго завещания?
Serge X. Именно.
M. Gustave Ага...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Moustafa Когда на кону большая судьба и состояние, жадность людей распространяется, словно яд по крови. Дяди, племянники, кузены, родственники по линии жены — все, кто хоть как-то связан. Далекие родственники старухи выползли из своих нор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Возможно, я какое-то время считался лучшим портье, которого когда-либо видел «Гранд Будапешт». Думаю, могу это сказать. Но этот парень меня наконец превзошёл. Хотя, должен признаться, я — отличный учитель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zero [Чтение письма от месье Густава] "Мои дорогие и верные коллеги..."
M. Gustave [рассказ] Я глубоко скучаю по вам, пока пишу из-за решётки моего досадного и нелепого заключения. Пока я снова не пройду среди вас свободным человеком, Гранд Будапешт остаётся в ваших руках, как и его безупречная репутация. Держите её безупречной и прославляйте отель. Заботьтесь о каждой мельчайшей детали так, будто я слежу за вами, как ястреб с кнутом в когтях, потому что так и есть. Если я обнаружу малейшую оплошность во время моего отсутствия, обещаю, что на вас обрушится быстрая и беспощадная кара. Великий и благородный дом доверен вашей защите. Скажи Зеро, если увидишь что-то подозрительное.
Zero [завершение письма] "Ваш преданный месье Густав."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [После смерти мадам Селин] Вся Лютц будет одета в чёрное... кроме её собственных ужасных, коварных детей, которых она ненавидела и не могла заставить себя поцеловать при встрече. Они будут плясать, словно цыгане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zero У тебя есть алиби?
M. Gustave Конечно. Но она замужем за герцогом Вестфальским. Я не могу позволить, чтобы её имя было впутано во всю эту мутотень.
Zero Мсье Густав, ваша жизнь под угрозой.
M. Gustave Я знаю. Эта сук### свалила! Она уже на борту «Куин Настасья», на полпути к голландской Танганьике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Даю слово, если ты посмеешь и пальцем тронуть этого человека, я добьюсь, чтобы тебя выгнали с позором, посадили в карцер и повесили к закату.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Не желает ли кто-нибудь из вас, заключённых, тарелочку каши? Нет? Никто?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Дайте мне пару пшиков L'air de Panache, пожалуйста, не могли бы?
[Зеро не двигается]
M. Gustave Нельзя ли мне хотя бы один пшик?
Zero Я забыл L'air de Panache.
M. Gustave Серьёзно, ты забыл L'air de Panache? Не верю. Как так можно? Я сидел в тюрьме, Зеро! Ты понимаешь, как это унизительно? От меня воняет! Просто замечательно, да? Наверное, это нормально для... А откуда ты вообще?
Zero Ак-Салим-аль-Джабат.
M. Gustave Именно. Полагаю, это нормально для Ак-Салим-аль-Джабат, где ценят грязные ковры, голодных коз и спят за палаткой, питаясь дикими финиками и скарабеями. Но ведь я тебя так не учил! Что, чёрт возьми, заставило тебя покинуть родину, где тебе явно место, и отправиться в немыслимое путешествие, чтобы стать нищим эмигрантом в изысканном, высококультурном обществе, которое, честно говоря, вполне могло обойтись без тебя?
Zero Война.
M. Gustave ...Что ты сказал?
Zero Видишь ли, моего отца убили, а остальную часть семьи расстреляли. Нашу деревню сожгли дотла, и кто смог выжить — вынужден был бежать. Я ушёл из-за войны.
M. Gustave Понимаю. Значит, по сути, ты беженец?
Zero Именно так.
M. Gustave [с досадой] Ну, пожалуй, я должен взять обратно всё, что сказал. Какой же я, блин, идиот. Жалкий дурак. Чёртов, эгоистичный убл###к. Это стыд и позор, ниже достоинства Гранд Будапешта. Прошу прощения от имени отеля.
Zero Это не твоя вина, мсье Густав. Ты просто расстроился, что я забыл духи.
M. Gustave Не оправдывай меня! Я обязан тебе жизнью. Ты мой дорогой друг и протеже, и я горжусь тобой. Ты должен это знать! Прости меня, Зеро.
Zero Мы братья.
[они обнимаются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [интервью во время прогулки] Опыт?
Zero Отель Кински, мальчик на кухне, 6 месяцев. Отель Берлиц, мальчик с шваброй и веником, 3 месяца. До этого был мытьё сковородок.
M. Gustave Опыт — ноль.
[разговаривает с разными работниками]
M. Gustave Выпрямите эту фуражку. Удовольствие — только моё. Это неприемлемо.
[обращается обратно к Зиро]
M. Gustave Образование?
Zero Я учился читать *и* писать. Начал начальную школу. Почти закончил...
M. Gustave Образование — ноль. Доброе утро, Цицерон. Позовите сантехника. Семья?
Zero [колеблется] Ноль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dmitri [обнаружение пропажи картины] Что за хрень происходит?
Laetizia «Мальчик с яблоком»? Я думала, ты её спрятал.
Marguerite Почему ты только сейчас это заметила?
Carolina Я думала, что ты её взял. Я думала, она ушла к налоговому оценщику.
Dmitri Ты серьёзно шутишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jopling Я никогда не доверял тому дворецкому. Он слишком честен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave В жизни нет смысла что-то делать — всё проходит в мгновение ока, и тут же наступает трупное окоченение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Почему мы останавливаемся у поля ячменя?
[Заголовок: 19 октября — закрытие фронтира]
M. Gustave [Поезд останавливается, распахиваются двери каюты, солдаты стоят у дверей]
M. Gustave Ну здравствуйте, ребята.
Franz Документы, пожалуйста.
M. Gustave С радостью.
[Передает офицеру свои бумаги]
M. Gustave Боюсь, это не самый лестный портрет; когда-то меня считали великой красавицей.
[Замечает нашивку на солдате; на ней написано: Cpl F. Müller.]
M. Gustave За что же означает F.? Фриц? Франц?
Franz Франц.
[Весело] Так и знал!
[Zero передает солдату его бумаги]
M. Gustave Он корчит забавную гримасу.
[солдату] Это миграционная виза со статусом рабочего третьего уровня; Фрэнц, дорогой, он со мной.
Franz Выйдите, пожалуйста.
M. Gustave Подождите минутку, садитесь, Зеро. Его документы в порядке; я сам сверил их через Бюро труда и рабства. Вы не можете арестовать его просто потому, что он чертов иностранец; он ничего плохого не сделал!
[На секунду в изумлении; солдат смотрит, затем хватает Зеро за руку и поднимает его со своего места. Разгорается лёгкая схватка; Гюстав, рассерженный, кричит на них]
M. Gustave Хватит! Остановитесь, к черту вас!
Zero Да ладно вам, месье Гюстав! Пусть идут.
M. Gustave Ай, больно!
[Зеро и Гюстав грубо прижаты к стене]
M. Gustave Вы грязные, чертовы фашисты с оспинами на лицах! Уберите руки от моего портье!
[Свисток звучит, и дверь вагона распахивается. Все останавливаются. Инспектор А. Джей Хенкельс входит в комнату, он стоит у дверного проема.]
Henckels В чем дело?
M. Gustave Это возмутительно! Этот молодой человек работает на меня в Гранд Будапешт-отеле в Небельсбаде.
Henckels Месье Гюстав?
[Пауза.]
Henckels Меня зовут Хенкелс, я сын доктора и миссис Вольфганг Хенкельс Бергершдорфера. Вы помните меня?
[Пауза.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agatha [о М. Густаве и Зеро] Откуда взялись эти два сияющих небесных брата, объединённые на мгновение, когда они пересекали верхние слои нашей звёздной окна, один с востока, другой с запада.
M. Gustave Очень хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Мустафа [Воспоминания о Мистере Густаве в отеле «Гранд Будапешт»] Я начал понимать, что многие из самых ценных и знатных гостей отеля приходили именно к нему. Казалось, это была неотъемлемая часть его обязанностей... Но я уверен, что это доставляло ему удовольствие. Требования всегда были одни и те же. Они должны были быть богатыми, старыми, неуверенными, тщеславными, поверхностными, блондинками, нуждающимися.
Молодой писатель Почему блондинки?
Мистер Мустафа Потому что все они такими были.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Moustafa [Воспоминания о Мистере Густаве в «Отеле «Гранд Будапешт»] Он был, к слову, самым щедро напудренным человеком, которого я когда-либо встречал. Его аромат предвещал появление издалека и оставался в воздухе ещё много минут после его ухода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Writer На этом месте в рассказе старик замолчал и отодвинул свою тарелку с ягнёнком. Его глаза стали пустыми, словно два камня. Я видел, что ему плохо. «Вы больны, мистер Мустафа?» — наконец спросил я.
Mr. Moustafa О, нет, вовсе нет.
Young Writer — сказал он.
Mr. Moustafa Просто я не знаю, как дальше продолжать.
Young Writer Он плакал!
Mr. Moustafa Видите ли, я никогда не говорю об Агате, потому что даже при одном упоминании её имени не могу сдержать эмоции.
[вытирает слёзы]
Mr. Moustafa Ну, думаю, другого выхода нет. Видите ли, она нас спасла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave [указывая на охапку цветов] Эти НЕ подходят.
Hotel Employee [несёт цветы] Полностью согласен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Moustafa Я восхищаюсь вашей работой.
Young Writer Прошу прощения?
Mr. Moustafa Я сказал, что знаю и восхищаюсь вашей замечательной работой.
Young Writer Большое спасибо, сэр.
Mr. Moustafa Месье Жан говорил с вами пару слов об пожилом владельце этого заведения?
Young Writer Должен признаться, сэр, я сам интересовался вами.
Mr. Moustafa Он, конечно, вполне компетентен, месье Жан, но мы не можем сказать, что он консьерж первого или, если честно, даже второго сорта. Но времена изменились.
Young Writer Термальные ванны очень красивы.
Mr. Moustafa Они были таковыми в первом виде. Поддерживать это, конечно, было невозможно. Слишком декадентски для нынешних вкусов, но мне всё это нравится, эта очаровательная старая руина.
Young Writer Как вы пришли к тому, чтобы купить его, если можно спросить? Гранд Будапешт.
Mr. Moustafa Я не покупал.
Mr. Moustafa Если вы не просто вежливите, а если вам действительно интересно, позвольте пригласить вас поужинать со мной сегодня вечером, и для меня будет честью и удовольствием рассказать вам «мою» историю. Как бы она ни была.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludwig Пункт пропуска 19 — не какой-то захудалый затвор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Вставай и сияй. Быстро-быстро!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние строки]
Молодой писатель Через неделю я отплыл на лечение в Южную Америку и начал долгие скитания по заграницам. Много лет я не возвращался в Европу. Это была волшебная старая развалина...
Автор ...Но я так и не смог увидеть её снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Густав видит, как солдаты заходят в отель]
М. Густав Начало конца конца начала началось. Печальный финал, сыгранный фальшиво на сломанном пианино в заброшенном салуне на окраине забытый призрачного городка. Я бы предпочёл не быть свидетелем такого богохульства.
Зеро И я тоже.
М. Густав «Гранд Будапешт» превратился в казарму. Я больше никогда не переступлю его порог при жизни.
Зеро И я тоже.
М. Густав Никогда больше я...
[замечает Агату]
М. Густав На самом деле, кажется, мы как раз собираемся туда зайти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henckels Я хочу блокпосты на каждом перекрёстке в радиусе пятидесяти километров. Я хочу железнодорожные блокировки на каждой станции на сто километров. Мне нужно 50 человек и 10 кровавых гончих через пять минут. Мы обыщем каждый пивной, вафельную, пивной сад и особенно каждый Гранд Отель от Эйгенцберга до Цильхбрюка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Old Man Кто такой Густав Г?
M. Gustave Боюсь, это я, дорогой.
Dmitri Этот еб####й п****с! Он консьерж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dmitri Снова поговори с его косолапой сестрой — и на этот раз будь убедителен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Мне эти чёрные униформы кажутся очень унылыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Пожалуй, это можно считать ничьей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Ты бы не отличил кьяроскуро от куриных потрохов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Поехали, господа? Есть желающие? Как хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Moustafa Прусский грипп. Абсурдная маленькая болезнь. Сегодня лечат за неделю, а тогда умирали миллионами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Old Man Где Селин?
Young Man Что? Она *мертва*. Мы читаем её завещание.
Old Man О, да, да, конечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M. Gustave Давай заключим торжественный кровный пакт. Свяжемся с черным рынком и ликвидируем «Мальчика с яблоком» к концу недели, затем покинем страну и затаимся где-нибудь на Мальтийской Ривьере, пока не уляжутся неприятности и мы не вернёмся к своим обязанностям. В обмен на твою помощь, верность и услуги моего личного камердинера, я обещаю тебе: полтора процента от чистой суммы продажи.
Zero Полтора.
M. Gustave Плюс проживание и питание.
Zero Можем сделать десять?
M. Gustave Десять? Ты шутишь? Это больше, чем я платил бы настоящему дилеру, и ты бы не отличил кьяроскуро от куриного потроха. Нет, полтора — правильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ludwig Ну, никто не говорит, что это прогулка по аллее с дамой и белым пуделем, но в этом есть то, что можно назвать «уязвимостью».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Тони Револори
Тони Револори
Tony Revolori
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Edward Norton
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Jude Law
Флориан Лукас
Florian Lukas
Вольфганг Кечор
Wolfgang Czeczor
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Гэбриел Раш
Гэбриел Раш
Gabriel Rush
Michaela Caspar
Michaela Caspar
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Милтон Уэлш
Milton Welsh
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Saoirse Ronan
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше