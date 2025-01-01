M. Gustave Почему мы останавливаемся у поля ячменя?

[Заголовок: 19 октября — закрытие фронтира]

M. Gustave [Поезд останавливается, распахиваются двери каюты, солдаты стоят у дверей]

Franz Документы, пожалуйста.

[Передает офицеру свои бумаги]

M. Gustave Боюсь, это не самый лестный портрет; когда-то меня считали великой красавицей.

[Замечает нашивку на солдате; на ней написано: Cpl F. Müller.]

M. Gustave За что же означает F.? Фриц? Франц?

Franz Франц.

[Весело] Так и знал!

[Zero передает солдату его бумаги]

M. Gustave Он корчит забавную гримасу.

[солдату] Это миграционная виза со статусом рабочего третьего уровня; Фрэнц, дорогой, он со мной.

Franz Выйдите, пожалуйста.

M. Gustave Подождите минутку, садитесь, Зеро. Его документы в порядке; я сам сверил их через Бюро труда и рабства. Вы не можете арестовать его просто потому, что он чертов иностранец; он ничего плохого не сделал!

[На секунду в изумлении; солдат смотрит, затем хватает Зеро за руку и поднимает его со своего места. Разгорается лёгкая схватка; Гюстав, рассерженный, кричит на них]

M. Gustave Хватит! Остановитесь, к черту вас!

Zero Да ладно вам, месье Гюстав! Пусть идут.

[Зеро и Гюстав грубо прижаты к стене]

M. Gustave Вы грязные, чертовы фашисты с оспинами на лицах! Уберите руки от моего портье!

[Свисток звучит, и дверь вагона распахивается. Все останавливаются. Инспектор А. Джей Хенкельс входит в комнату, он стоит у дверного проема.]

Henckels В чем дело?

M. Gustave Это возмутительно! Этот молодой человек работает на меня в Гранд Будапешт-отеле в Небельсбаде.

Henckels Месье Гюстав?

[Пауза.]

Henckels Меня зовут Хенкелс, я сын доктора и миссис Вольфганг Хенкельс Бергершдорфера. Вы помните меня?