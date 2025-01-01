M. Gustave
Почему мы останавливаемся у поля ячменя?
[Заголовок: 19 октября — закрытие фронтира]
M. Gustave
[Поезд останавливается, распахиваются двери каюты, солдаты стоят у дверей]
Franz
Документы, пожалуйста.
[Передает офицеру свои бумаги]
M. Gustave
Боюсь, это не самый лестный портрет; когда-то меня считали великой красавицей.
[Замечает нашивку на солдате; на ней написано: Cpl F. Müller.]
Franz
Франц.
[Весело]
Так и знал!
[Zero передает солдату его бумаги]
[солдату]
Это миграционная виза со статусом рабочего третьего уровня; Фрэнц, дорогой, он со мной.
Franz
Выйдите, пожалуйста.
M. Gustave
Подождите минутку, садитесь, Зеро. Его документы в порядке; я сам сверил их через Бюро труда и рабства. Вы не можете арестовать его просто потому, что он чертов иностранец; он ничего плохого не сделал!
[На секунду в изумлении; солдат смотрит, затем хватает Зеро за руку и поднимает его со своего места. Разгорается лёгкая схватка; Гюстав, рассерженный, кричит на них]
Zero
Да ладно вам, месье Гюстав! Пусть идут.
[Зеро и Гюстав грубо прижаты к стене]
M. Gustave
Вы грязные, чертовы фашисты с оспинами на лицах! Уберите руки от моего портье!
[Свисток звучит, и дверь вагона распахивается. Все останавливаются. Инспектор А. Джей Хенкельс входит в комнату, он стоит у дверного проема.]
M. Gustave
Это возмутительно! Этот молодой человек работает на меня в Гранд Будапешт-отеле в Небельсбаде.
[Пауза.]
Henckels
Меня зовут Хенкелс, я сын доктора и миссис Вольфганг Хенкельс Бергершдорфера. Вы помните меня?
[Пауза.]