Награды и номинации фильма Бен-Гур
Награды и номинации фильма Бен-Гур 1959
Оскар 1960
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Special Award
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Победитель
