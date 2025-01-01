Messala Иуда, скажи мне, думал ли ты о том, что я говорил вчера?

Judah Ben-Hur Да. Я уже поговорил с немалым количеством людей. Выступал против насилия, против подобных инцидентов. Большинство мужчин, с которыми я говорил, соглашаются со мной.

Messala Большинство? Не все?

Judah Ben-Hur Нет, не все.

Messala Кто не соглашается?

Judah Ben-Hur Ну, обиженные и нетерпеливые.

Messala Кто они?

[пауза]

Messala Да, Иуда. Кто они?

Judah Ben-Hur [пауза] Сохранится ли моя дружба с тобой, если я стану доносчиком?

Messala Назвать мне имена преступников — это почти как донос.

Judah Ben-Hur Они не преступники, Мессала! Они патриоты!

Messala Патриоты. ПАТРИОТЫ!

[пауза]

Messala Иуда. Иуда, позволь мне объяснить тебе кое-что. Возможно, ты этого не знаешь. Император наблюдает за нами. В этот момент он наблюдает за востоком. Это моя великая возможность, Иуда, и твоя тоже. Если мне удастся привести порядок в Иудее, я смогу занять любую должность по своему выбору. И ты поднимешься со мной, обещаю. И знаешь, к чему всё может привести? Рим! Да, возможно — у самого Цезаря! Я говорю это всерьёз, всерьёз! Это может случиться, и вот момент, Иуда! Клянусь, это время! Император наблюдает за нами, судит нас! Всё, что мне нужно сделать, — служить ему. А всё, что тебе нужно — помочь мне служить ему.

Judah Ben-Hur Ты говоришь так, как будто он Бог.

Messala Он Бог! Единственный Бог! У него власть, настоящая власть на Земле! Не-

[жест к небу]

Messala Не то. Помоги мне, Иуда.

Judah Ben-Hur Я бы сделал для тебя всё, Мессала, кроме того, чтобы предать свой народ.

Messala Во имя всех богов, Иуда, что значат для тебя жизни нескольких евреев?

Judah Ben-Hur Если я не смогу убедить их, это не значит, что я помогу вам убить их! К тому же, ты должен понять это, Мессала. Я верю в прошлое моего народа и в их будущее.

Messala Будущее? Вы покорённый народ.

Judah Ben-Hur Вы можете завоевать землю. Вы можете истреблять людей. Но это не конец. Мы поднимемся снова.

Messala Вы живёте мертвыми мечтами. Вы живёте мифами прошлого. Слава Соломона ушла! Думаешь, она вернётся? Иисус Навин не восстанет, чтобы спасти вас, и Давид! Сегодня в мире существует только одна реальность! Посмотри на запад, Иуда! Не будь дураком, посмотри на Рим!

Judah Ben-Hur Я бы лучше был дураком, чем предателем или убийцей!

Judah Ben-Hur Я солдат!

Judah Ben-Hur Да! Кто убивает ради Рима, и Рим — зло!

Messala Я предупреждаю тебя!...