Киноафиша Фильмы Бен-Гур Цитаты из фильма Бен-Гур

Цитаты из фильма Бен-Гур

Quintus Arrius В твоих глазах — ненависть, сорок один. Это хорошо. Ненависть поддерживает человека в жизни. Она придаёт ему силы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sextus Можно разбить человеку череп, можно его арестовать, можно бросить в подземелье. Но как контролировать то, что у него в голове?
[постукивает по голове]
Sextus Как бороться с идеей?
[постукивает по голове]
Sextus Как бороться с идеей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Квинт Аррий просыпается, закованный в цепи, на обломках корабля; цепь держит Иуда]
Quintus Arrius Почему ты меня спас?
Judah Ben-Hur Почему ты меня отцепил?
[они недолго борются, Аррий подавлен; он смотрит на кандалы на ноге Иуды]
Quintus Arrius Как тебя зовут, Сорок первый?
Judah Ben-Hur Иуда Бен-Гур.
Quintus Arrius Иуда Бен-Гур. Позволь мне умереть.
Judah Ben-Hur [с иронией] Мы оставляем тебя в живых, чтобы служил этому кораблю. Греби хорошо — и живи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintus Arrius В своем рвении спасти тебя, твой Бог спас и римский флот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Esther Я любила Иуду Бен-Гура. Что с ним стало? Ты теперь словно то, что хотел уничтожить. Отвечаешь злом на зло. Ненависть окаменяет тебя. Будто ты сам стал Мессалой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Judah Ben-Hur Почти в момент Его смерти я услышал, как Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают.»
Esther Даже тогда.
Judah Ben-Hur Даже тогда. И я почувствовал, как Его голос вырывает меч из моей руки.
[Мириам и Тирца появляются вверху лестницы; Иуда поднимается к ним, видит, что они чудесным образом исцелились; они обнимаются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мессала смертельно ранен после того, как его растоптали в гонке колесниц]
Doctor Мы не можем ждать, трибу́н.
Messala [тихо] Он придёт.
[он судорожно корчится от боли; его держат]
Doctor Мы больше не можем ждать, трибу́н!
Messala [кричит] Он придёт! Он придёт. Я послал за ним — и он придёт!
Doctor Если хотите, чтобы мы сохранили вам жизнь, нам нужно работать прямо сейчас, трибу́н. Понимаете?
Messala Отрежьте мне ноги... Нет. Ещё нет. Пока я не увижу его. Я не могу встретить его неполным телом!
[Дру́с и хирург обменялись взглядом; начинают связывать Мессалу в преддверии ампутации]
Messala [борясь] НЕТ!
[Иуда появляется в дверях]
Messala Я говорил тебе, Дру́с; я говорил тебе! Вот он.
[Иуда подходит к Мессале и становится над ним]
Messala Триумф к... полный триумф, Иуда. Гонка выиграна, враг повержен.
Judah Ben-Hur Я не вижу врага.
Messala Что ты думаешь, что видишь? Разбитое тело жалкого зверя? Здесь ещё достаточно человека, чтобы ты ненавидел. Позволь мне помочь тебе.
[он конвульсируется от боли]
Messala Думаешь, они мертвы — твоя мать и сестра? Мертвы, и гонка окончена? Ещё не окончена, Иуда. Они не мертвы.
[наклоняется ближе]
[пауза]
Judah Ben-Hur Где они? ГДЕ ОНИ?
Messala [с мрачным удовлетворением] Смотри... ищи их... в Долине проказённых! Если сможешь узнать их!
[Иуда согнулся от горя]
Messala Идёт дальше. Идёт, Иуда. Гонка... гонка... не окончена!
[он умирает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Каким волшебством ты носишь имя консула Рима?
Judah Ben-Hur Ты был волшебником, Мессала. Когда мой корабль затонул, я спас жизнь консула.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Секст, ты спрашиваешь, как бороться с идеей. Я скажу тебе как... другой идеей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шейх Ильдерим Валтасар — хороший человек. Но пока все не станут такими, как он, мы должны держать мечи острыми!
Иуда Бен-Гур И наши намерения чисты! Значит, я должен уйти.
Шейх Ильдерим Последняя мысль: в арене нет закона; многих убивают... Надеюсь увидеть тебя снова, Иуда Бен-Гур.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Если бы ты не была невестой, я бы поцеловал тебя на прощанье.
Esther Если бы я не была невестой, прощаний бы не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иуда Бен-Гур [после того, как его приговорили к каторге] Да поможет мне Бог отомстить! Я помолюсь, чтобы ты дожил до моего возвращения!
Мессала [иронично] Вернёшься?
Мессала [иронично] Вернёшься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintus Arrius Теперь слушайте меня все. Вы все — приговорённые к смерти. Мы держим вас в живых, чтобы вы служили на этом корабле. Так что гребите хорошо и живите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur [опускает руку в ручей] Когда римляне вели меня на галеры, жажда чуть меня не убила. Один мужчина дал мне воды, и я выжил. Лучше бы я её в песок вылил!
Balthasar Нет.
Judah Ben-Hur Я всё ещё хочу пить.
Balthasar Нет.
Judah Ben-Hur Я всё ещё хочу пить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[По приказу Арриуса, Иуда оставлен без оков к предстоящей битве; Иуда трогает разблокированную лодыжку, озадаченный]
Гребец № 42 Сорок первый, зачем он так сделал?
Иуда Бен-Гур Не знаю.
[вспоминая Назарет]
Иуда Бен-Гур Однажды мне помог человек. Тогда я не понимал зачем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheik Ilderim Один бог — это я понимаю, а одна жена? Это не по-цивилизованному.
[подталкивает Иуду]
Sheik Ilderim Это не по-дружески!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintus Arrius [взволнован пробуждением от прихода Иуды] Что ты здесь делаешь?
Judah Ben-Hur Мне приказано было доложить вам во время моего дежурства.
Quintus Arrius Ах да, я забыл.
[он встаёт]
Quintus Arrius Ты мог убить меня, когда я лежал там! Ты обречён, почему не сделал этого?
Judah Ben-Hur Я не готов умирать.
Quintus Arrius Как ты думаешь, что спасёт тебя?
Judah Ben-Hur Бог моих отцов.
Quintus Arrius Твой Бог оставил тебя. Он не сильнее тех идолов, которым я молюсь. Мои боги мне не помогают. Твой Бог тебе не поможет. Я могу помочь. Тебя это интересует, Сорок Первый?
[пауза]
Quintus Arrius Вижу, что да. Я по роду занятий боец, а в свободное время люблю тренировать бойцов. У меня лучшие гладиаторы и колесничие в Риме. Хочешь стать одним из них?
Judah Ben-Hur Умереть рабом?
Quintus Arrius Лучше, чем жить в цепях под палубой.
Judah Ben-Hur Я не навсегда здесь.
Quintus Arrius Неужели? А что ты сделаешь, если сбежишь?
Judah Ben-Hur Со мной были приговорены ещё двое — мать и сестра, хотя они невиновны. Я не успокоюсь...
Quintus Arrius [перебивая] Ты не говоришь, что был невиновен.
Judah Ben-Hur Есть ли смысл повторять?
Quintus Arrius Нет. Теперь внимательно подумай над моим предложением. Пока мы побеждаем — тебе не уйти. Если нет — утонешь с кораблём, прикованный к веслу.
Judah Ben-Hur Я не могу поверить, что Бог позволил мне прожить эти три года, чтобы умереть, прикованным к веслу.
Quintus Arrius Странная, упрямая вера у тебя. Верить, что жизнь имеет смысл! Здравомыслящий человек давно бы от этого избавился.
Judah Ben-Hur Как и ты. Что вытеснило её из тебя?
Quintus Arrius Возвращайся к веслу, Сорок Первый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Он дал мне воду и силы жить. Что он сделал, чтобы заслужить это?
Balthasar Он взял на Себя мир наших грехов. Ради этого Он сказал, что родился, в той самой ясли, где я впервые увидел Его. Вот зачем Он пришёл в этот мир.
Judah Ben-Hur Ради этой смерти?
Balthasar Ради этого начала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Esther О, Иуда, отдохни. Засни. Пусть хотя бы несколько часов ночи твой разум будет спокоен.
Judah Ben-Hur [горько] Мир! Любовь и мир. Ты думаешь, я не жажду этого так же, как и ты? Где ты их видишь?
Esther Если бы ты только слышала этого человека из Назарета...
Judah Ben-Hur Слово Валтасара.
Esther Он больше, чем просто слово Валтасара. Его голос звучал с такой непоколебимой силой... Это было не просто голос... человек больше, чем человек! Он сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся.»
Judah Ben-Hur Сынами Божьими? В той мертвой долине, где мы их оставили? Я говорю тебе — каждый в Иудее нечист, и останется таковым, пока мы не соскребём с себя корку и грязь рабства под гнётом тирании. Другой жизни нет, кроме как очистить эту землю!
Esther Кровью?
Judah Ben-Hur Да, кровью!
Esther Я знаю закон жизни: кровь за кровь — как собака рождает собаку. Смерть порождает смерть, как стервятник — стервятника! Но голос, что я сегодня слышала на холме, говорил: «Любите врагов ваших. Делайте добро ненавидящим вас.»
Judah Ben-Hur Чтобы все, кто родится в этой земле впредь, страдали так же, как мы?
Esther Так ты заставляешь нас делать сейчас! Нам ничего вместе нести? Даже любовь?
Judah Ben-Hur Я едва могу вдохнуть, не чувствуя тебя в сердце. Но знаю, что всё, что я сделаю теперь, будет приносить тебе такую же боль, какую ты испытывала. Лучше не любить меня!
Esther Я любила Иуду Бен-Гура. Что стало с ним? Ты теперь словно то, что хотел уничтожить, отдавая зло за зло! Ненависть обращает тебя в камень. Ты словно стал Мессалой!
[Иуда смотрит на Эстер, поражённый]
Esther [грустно] Я тебя потеряла, Иуда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шейх Ильдирим Еда вам не понравилась?
Иуда Бен-Гур О, ещё как!
[Бальтазар жестом предлагает Иуде отрыгнуть в знак благодарности, и Иуда отрыгивает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Проходит Христос, неся крест]
Esther Как это возможно?
Judah Ben-Hur [в шоке] Я *знаю* этого человека!
[Иисус спотыкается, его бьют центурионы]
Miriam [умоляюще] Разве никто не поможет ему?
[Иисуса бьют снова]
Tirzah Жалко его!
Miriam [с изумлением] В его страдании... есть взгляд мира.
Judah Ben-Hur Присмотри за ними, Эстер.
[он бежит за Христом]
Miriam Нужно возвращаться.
Esther [грустно] Я привела тебя сюда... когда надеялась...
Miriam [наблюдая за Христом] Ты не провалилась, Эстер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шейх Илдерим Дурак! Отдай мне вожжи! Ты что, думаешь, что можешь обращаться с моими лошадьми как с животными? Ты годен только для того, чтобы гнать коров и коз! Слезай, идиот!
[он сбрасывает возницу с колесницы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miriam [говорит о Христе] Словно он несёт этот крест — боль всего мира.
[она шепчет]
Miriam Как страшно.
Tirzah И всё же почему... мне уже не страшно?
[грохочет гром]
Esther Тень грозы.
[они заходят в пещеру неподалёку; на улице темнеет]
Esther Странная тьма, но ещё день.
[начинается сильная буря]
Miriam Его жизнь закончена.
[сверкает молния]
Tirzah Он здесь. Это рвёт... Я чувствую боль!
Miriam Я тоже её чувствую.
[Они, кажется, теряют сознание]
Esther [с тревогой] Мириам?
[Мириам сжимает руку Эстер]
Esther Я думала, что... Мириам! Ты видишь свою руку?
[Они смотрят; Тирца садится, исцелённая]
Esther Тирца! Мириам!
[Они касаются лиц друг друга, ощущают руки, обнимаются, осознавая, что исцелились]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Осуждая без колебаний старого друга, меня будут бояться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иуда Бен-Гур Я должен разобраться с Мессалой по-своему.
Валтасар А твой способ — убить его.
[Взгляд Иуды это подтверждает]
Валтасар Я вижу в твоих глазах эту ужасную мысль, Иуда Бен-Гур, но что бы этот человек с тобой ни сделал, ты не имеешь права отнимать у него жизнь. Он обязательно понесёт наказание.
Иуда Бен-Гур Я не верю в чудеса.
Валтасар Но вся жизнь — это чудо! Почему же ты не хочешь принять Божий суд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sextus В пустыне есть дикий человек по имени Иоанн, который топит людей в воде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сосед Ты не следишь за солдатами, Иосиф?
Иосиф Мы уже видели римлян раньше.
Сосед Да. И ещё увидим.
[сосед рассматривает несколько досок, которые ещё не собраны]
Сосед Мой стол не готов. Где твой сын?
Иосиф Он гуляет в горах.
Сосед [с неодобрением] Ммм. Он забывает о работе, Иосиф.
Иосиф Нет. Я однажды упрекнул его в забывчивости. Он ответил: «Мне надлежит заниматься делами Отца моего».
Сосед Тогда почему он не здесь, за работой?
Иосиф [улыбаясь] Он и есть за работой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Смотри на Запад, Иуда! Не будь дураком, смотри на Рим!
Judah Ben-Hur Я лучше буду дураком, чем предателем... или убийцей!
Messala Я солдат!
Judah Ben-Hur Да! Кто убивает! Ради Рима! Рим — зло!
Messala Предупреждаю тебя...
Judah Ben-Hur Нет! Предупреждаю тебя! Рим — оскорбление для Бога! Рим душит мой народ и мою страну, весь мир! Но не навсегда. Я говорю тебе: в день падения Рима раздастся крик свободы, которого мир никогда не слыхал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Вы меня вызывали?
Pontius Pilate Надеюсь, я принес вам хорошие вести по поводу вашей победы. У меня для вас послание от консула, вашего отца.
Judah Ben-Hur Я чту его.
Pontius Pilate Как и себя. Ты стал гражданином Рима.
[пауза]
Pontius Pilate Ты ничего не скажешь по этому поводу?
Judah Ben-Hur Я только что был в Каменной долине, где живут моя мать и сестра — последнее, что у них осталось. По воле Рима — прокажённые, изгнанники без надежды!
Pontius Pilate Я слышал об этом. Там была великая вина, о которой глубоко сожалеют.
Judah Ben-Hur Их плоть — моя, господин Пилат. На ней уже отпечаток Рима.
Pontius Pilate Мессала мёртв. То, что он сделал, настигло и его самого.
Judah Ben-Hur Это не было делом Мессалы. Я знал его, ещё до того, как жестокость Рима проникла в его кровь. Рим уничтожил Мессалу так же, как разрушил мою семью.
Pontius Pilate Там, где есть величие — велико и правление, и власть, даже чувства и сострадание — там и ошибка велика. Мы растём и совершенствуемся через ошибки. Но Рим сказал, что готов связать твою жизнь с её жизнью в великое будущее.
Judah Ben-Hur Есть и другие голоса.
Pontius Pilate Например, голос Аррия, который ждёт тебя в Риме. Он сказал бы тебе, если я могу говорить от его имени, не распинать себя на тени — будь то старая обида или невозможная верность. Абсолютной свободы не существует. Взрослый человек знает мир, в котором живёт, а сейчас этот мир — Рим. Молодой Аррий, я уверен, выберет именно это.
Judah Ben-Hur Я — Иуда Бен-Гур.
[долгая пауза; Пилат поворачивается и делает несколько шагов, затем жестикулирует]
Pontius Pilate Я перешёл эту комнату как друг, с которым говорил бы Аррий. Но поднимаясь по этим ступеням, я становлюсь рукой Цезаря, готовой раздавить всех, кто бросает вызов его власти. Слишком много мелких людей, полных зависти и амбиций, пытаются разрушить управление Римом. Ты стал победителем и героем для этих людей. Они смотрят на тебя, как на своего единственного бога, как я тебя называл. Если останешься здесь, станешь частью этой трагедии.
Judah Ben-Hur Я уже часть этой трагедии.
[Иуда Бен-Гур снимает кольцо Аррия]
Judah Ben-Hur Верни это Аррию. Я чту его слишком высоко, чтобы носить это дальше.
Pontius Pilate [снимает кольцо] Даже ради Аррия я не могу защитить тебя от личной катастрофы, если останешься. Ты слишком большая опасность.
[он отворачивается и поднимается по лестнице к трону правителя]
Pontius Pilate Покинь Иудею. Это моё предупреждение.
[Иуда Бен-Гур покидает дворец Пилата]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Где моя мать и сестра? Где они?
Messala Здесь, за этими стенами. Наместник поправляется. Они не умрут. Конечно, их приговорят.
Judah Ben-Hur Это возможно... Мессала, ты правда можешь так поступить с нами? С людьми, которых знал? С семьёй, которую любил? Ты отпустишь их. Ты должен! Ты с радостью их отпустишь! МЕССАЛА!
[пауза]
Judah Ben-Hur Я не пытался убить наместника! Ты знаешь это! Я не сумасшедший! Я не убийца!
Messala Я знаю, что нет.
Judah Ben-Hur Знаешь?
[пауза]
Judah Ben-Hur Ты злой.
Messala Нет, Иуда, я не злой! Я хотел твоей помощи, теперь ты её дал. Сделав из тебя пример, я пресекаю измену. Осудив без колебаний старого друга, меня будут бояться.
Judah Ben-Hur Но не мою семью. Отпусти их. Пожалуйста. Мессала, я умоляю тебя.
Messala УМОЛЯТЬ? Разве я не умолял тебя? Ты сам выбрал это. Больше нечего сказать.
[С яростным криком Иуда поднимает копьё, будто собираясь ударить Мессалу]
Messala Убей меня, и твоя мать с сестрой умрут сегодня! Пригвождённые к крестам прямо перед тобой! Давай, Иуда! Убей меня!
[С новым криком Иуда бросает копьё в стену рядом с Мессалой и падает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Balthasar Извините, вы здесь чужак? Вы не из Назарета случаем?
Judah Ben-Hur Почему спрашиваете?
Balthasar Я думал... возможно, вы тот самый... тот, кого я вернулся искать из своей страны. Ему примерно ваш возраст.
Judah Ben-Hur Кто?
Balthasar Когда я его найду, я сразу узнаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheik Ilderim [о его женах] У меня шесть... нет, семь.
Balthasar Я насчитал восемь, и это потому, что он в пути. Дома у него больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Balthasar [во время распятия] Я прожил слишком долго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Иуда сталкивается с Эстер и Маллухом в Долине Прокажённых]
Judah Ben-Hur [сердито, обращаясь к Эстер] Почему ты сказала мне, что они мертвы?
Esther Так они хотели. Иуда, я не могу предать этой веры. Ты сделаешь это ради них?
Judah Ben-Hur Не увидеть их?
Esther [видит, как подходят Мириам и Тирца] Они идут... Иуда! Иуда, люби их так, как им больше всего нужно: не глядеть на них! Иуда, пусть будет так, будто ты здесь и не был. Пожалуйста, Иуда!
[Иуда прячется за камнем, пока Эстер идёт навстречу Мириам]
Miriam Иуда здоров? Он счастлив?
[лицо Иуды искажено болью]
Esther Да. Он здоров. Твой разум может быть спокоен за него. Он здоров, Мириам.
Miriam [берёт корзину с едой] Пусть Бог будет с тобой.
[Мириам и Тирца возвращаются в свою пещеру]
Esther [возвращаясь к Иуде] Они ушли. Можно идти обратно.
Judah Ben-Hur [горько] Идти обратно... к чему?
Esther Иуда, у них осталась одна благодать: думать, что ты помнишь их такими, какими они были. Живи своей жизнью. Забудь всё, что здесь.
Judah Ben-Hur Забыть? Это как будто они живы в могиле!
Esther Но что ты можешь сделать?
Judah Ben-Hur Отмени то, что ты сделала! Как ты могла позволить им прийти сюда? Я должен их увидеть!
Esther Нет, Иуда, пожалуйста! Иуда!
[Иуда двигается к пещере, но его останавливает Маллух]
Esther О, подумай, Иуда, *подумай*! Их разорвёт, если они увидят тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Иуда, Эстер, Мириам и Тирца входят в город и видят его пустым, кроме слепого нищего]
Иуда Бен-Гур [к слепому] Почему улицы пусты?
Слепой Все на суд идут. Подаяние слепому?
Иуда Бен-Гур Суд? Чей суд?
Слепой Молодого раввина из Назарета. Они хотят его смерти.
Эстер Не может быть!
Слепой [протягивая чашку] Подаяние?
Иуда Бен-Гур Что он сделал?
Слепой Ничего, что я знаю. Для слепого? Для слепого? Помогите слепому?
[Иуда бросает монету в чашку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Иуда, скажи мне, думал ли ты о том, что я говорил вчера?
Judah Ben-Hur Да. Я уже поговорил с немалым количеством людей. Выступал против насилия, против подобных инцидентов. Большинство мужчин, с которыми я говорил, соглашаются со мной.
Messala Большинство? Не все?
Judah Ben-Hur Нет, не все.
Messala Кто не соглашается?
Judah Ben-Hur Ну, обиженные и нетерпеливые.
Messala Кто они?
[пауза]
Messala Да, Иуда. Кто они?
Judah Ben-Hur [пауза] Сохранится ли моя дружба с тобой, если я стану доносчиком?
Messala Назвать мне имена преступников — это почти как донос.
Judah Ben-Hur Они не преступники, Мессала! Они патриоты!
Messala Патриоты. ПАТРИОТЫ!
[пауза]
Messala Иуда. Иуда, позволь мне объяснить тебе кое-что. Возможно, ты этого не знаешь. Император наблюдает за нами. В этот момент он наблюдает за востоком. Это моя великая возможность, Иуда, и твоя тоже. Если мне удастся привести порядок в Иудее, я смогу занять любую должность по своему выбору. И ты поднимешься со мной, обещаю. И знаешь, к чему всё может привести? Рим! Да, возможно — у самого Цезаря! Я говорю это всерьёз, всерьёз! Это может случиться, и вот момент, Иуда! Клянусь, это время! Император наблюдает за нами, судит нас! Всё, что мне нужно сделать, — служить ему. А всё, что тебе нужно — помочь мне служить ему.
Judah Ben-Hur Ты говоришь так, как будто он Бог.
Messala Он Бог! Единственный Бог! У него власть, настоящая власть на Земле! Не-
[жест к небу]
Messala Не то. Помоги мне, Иуда.
Judah Ben-Hur Я бы сделал для тебя всё, Мессала, кроме того, чтобы предать свой народ.
Messala Во имя всех богов, Иуда, что значат для тебя жизни нескольких евреев?
Judah Ben-Hur Если я не смогу убедить их, это не значит, что я помогу вам убить их! К тому же, ты должен понять это, Мессала. Я верю в прошлое моего народа и в их будущее.
Messala Будущее? Вы покорённый народ.
Judah Ben-Hur Вы можете завоевать землю. Вы можете истреблять людей. Но это не конец. Мы поднимемся снова.
Messala Вы живёте мертвыми мечтами. Вы живёте мифами прошлого. Слава Соломона ушла! Думаешь, она вернётся? Иисус Навин не восстанет, чтобы спасти вас, и Давид! Сегодня в мире существует только одна реальность! Посмотри на запад, Иуда! Не будь дураком, посмотри на Рим!
Judah Ben-Hur Я бы лучше был дураком, чем предателем или убийцей!
Judah Ben-Hur Я солдат!
Judah Ben-Hur Да! Кто убивает ради Рима, и Рим — зло!
Messala Я предупреждаю тебя!...
Judah Ben-Hur НЕТ! Я предупреждаю ТЕБЯ! Рим — оскорбление Бога! Рим душит мой народ и мою страну, всю Землю! Но не навсегда. И скажу тебе: в день падения Рима поднимется крик свободы, которого мир ещё никогда не слышал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miriam [сомневаясь, покидая Долину Лепрозных] Мне страшно.
Esther [обнимая её] Без причины. Мир шире, чем мы можем представить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иуда Бен-Гур Если я не смогу их убедить, это не значит, что я помогу тебе... *у#и#т#ь* их. К тому же, ты должен понять, Мессала. Я верю в прошлое моего народа, *и* в его будущее.
Мессала Будущее? Вы — побеждённый народ!
Иуда Бен-Гур Вы можете завоевать землю; вы можете истребить народ. Но это не конец. Мы восстанем вновь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мессала Иуда, либо ты помогаешь мне, либо против меня — другого выбора нет. Ты либо со мной, либо против меня!
Иуда Бен-Гур Если это выбор, то я против тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Servant [Дарит подарок] Для трибуна. С почтением от Квинта Аррия. Он ждёт вашего распоряжения.
Messala Консул здесь?
Servant Это Квинт Аррий Младший, трибун.
Messala Передай ему спасибо. Приведи его ко мне.
Drusus Я не знал, что у консула есть сын.
Messala Я слышал о молодом Аррии. Он чемпион большого цирка. Почему он здесь и дарит мне подарки?
Drusus Возможно, он будет соревноваться с тобой на играх.
Messala [открывает коробку и достаёт кинжал] Смотри.
Drusus Великолепно.
Messala И от человека, которого я никогда не встречал!
Judah Ben-Hur [входит] Ты ошибаешься, Мессала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tiberius Caesar [Тиберий Цезарь видит Иуду Бен-Гура в колеснице Аррия] Этот человек, что едет рядом с вами, кто он?
Quintus Arrius Человек, который спас меня, божественный император, чтобы вернуться и служить вам.
Tiberius Caesar Это всё, что ты о нём знаешь?
Quintus Arrius Нет. Его обвинили в покушении на правителя Иудеи. Но он был невиновен.
Tiberius Caesar Если нет, то в этом человеке есть странное противоречие: он пытается убить моего правителя, но спасает жизнь моему консулу. Приходи завтра, и мы поговорим о нём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Centurion Снаружи иудей. Хочет увидеть трибуна Мессалу.
Messala Думаю, у него есть имя.
Centurion [с ехидцей] Говорит, что он принц, принц Иуда Бен-Гур.
Messala [громко и быстро] Тогда обращайтесь с ним как с принцем!
[тихо]
Messala Скажи, что я к нему присоединюсь.
[центурион уже уходит, а Мессала снова кричит]
Messala ЦЕНТУРИОН!
[снова тихо]
Messala Это была его страна до того, как стала нашей. Не забывай об этом.
Centurion Да, трибун.
[центурион уходит]
Sextus Это было очень разумно. Этот Иуда Бен-Гур — сын одного из самых богатых домов Иудеи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
1st Jailer [смотрит в записи] Мириам, жена... Тирца, дочь.
Drusus Да, это они. Они живы?
1st Jailer [просматривая записи, пессимистично] Восточное крыло... нижний уровень. Камера вторая. Тюремщик в том крыле знает.
[Друсус ведут по коридорам в нижние темницы]
Drusus Как давно ты их видел?
2nd Jailer Никогда — я здесь три года. Но живы, это точно.
2nd Jailer [показывая щель внизу двери камеры] Еда исчезает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pontius Pilate Взрослый мужчина знает, в каком мире он живёт. А сейчас этот мир — Рим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintus Arrius [Весла галеона с 200 гребцами постепенно ускоряются] Боевой греб!... Скорость атаки!... Скорость тарана!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики за кадром]
Balthasar [закадровый рассказ] В год Господень Иудея почти столетие находилась под властью Рима. На седьмой год правления Августа Цезаря имперский указ повелел каждому иудею вернуться на родину, чтобы пройти перепись и уплатить налоги. Многие из них шли к воротам своей столицы — Иерусалима, тревожного сердца их земли. Старый город возвышался над крепостью Антония — оплотом римской власти, и великим золотым храмом — внешним знаком глубокой и вечной веры. Даже подчиняясь воле Цезаря, народ гордо хранил своё древнее наследие, всегда помня пророчество, что однажды среди них родится Искупитель, который принесёт им спасение и совершенную свободу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Centurion Воды ему не дам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Бог прости меня за жажду мести, но мой путь предначертан. В руки твои я отдаю свою жизнь. Делай со мной что хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quintus Arrius Кто бы эти боги ни были, они мало заботятся о надеждах старика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheik Ilderim Иуда Бен-Гур, мой народ молится о человеке... который поведёт их колесницу к победе над Мессалой. Ты можешь стать этим человеком, тем, кто... вгонит его высокомерие в песок. Моим лошадям нужен только водитель, достойный их... тот, кто будет править ими любовью, а не кнутом. Ради него они обгонят ветер.
Judah Ben-Hur Это невозможно.
Sheik Ilderim Жаль. Подумай только. Разбить его гордость... унизить этого трибуна перед самим народом, которого он унижал. Только представь — его поражение и унижение от рук иудея! Я знаю, что это невозможно. Но разве это не радует твоё воображение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Simonides Иуда Бен-Гур! Ты вернулся к нам, как вернувшаяся вера! О, Иуда, я бы хотел снова смеяться. Давай смеяться!
Judah Ben-Hur Мы будем смеяться.
Simonides В этом доме снова будет радость! Мы будем праздновать! Среди пыли и паутины...
[Симонид рыдает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala [жадно] Друс, когда я был мальчишкой, я мечтал командовать этой крепостью. И вот теперь колесо повернулось. Теперь я командую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Что стало с моей матерью и сестрой?
Messala Это не моя обязанность — следить за пленными.
Judah Ben-Hur Найди их, Мессала. Верни их мне, и я забуду всё, что поклялся с каждым ударом весла, к которому ты меня приковал.
Messala Я не правитель Иудеи. Без разрешения Грата я ничего не могу сделать.
Judah Ben-Hur Тогда добудь его! Я приду завтра. Не подведи меня, Мессала.
[он уходит]
Messala Что с ними стало?
Drusus Прошло почти пять лет. Ты думаешь, они ещё живы?
Messala Иди в цитадель, Друз, узнай.
Drusus А если они мертвы?
Messala Они мертвы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тирца [тихо шепчет в небо после исцеления от проказы] Спасибо. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheik Ilderim Глупец! Безголовый тритон! Ты ничего не понимаешь в лошадях! Развеешь моих детей — я выжму из тебя всю кровь! А теперь аккуратно на первом повороте, и вперёд. Вперёд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Странная судьба привела меня к новой жизни... новому дому... новому отцу. Она привела меня сюда. И может увести меня прочь. Но где бы я ни был... я всегда буду стараться носить это кольцо так, как должен сын Аррия. С благодарностью и любовью... и с честью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Нет, это судьба выбрала нас, чтобы цивилизовать мир. И мы сделали это. Наши дороги и корабли соединяют каждый уголок земли. Римское право, архитектура, литература — это слава человечества.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Понтий Пилат Это ужасная перспектива.
[о Иудее]
Понтий Пилат Меня назначают наместником. Я просил Александрию. Но, похоже, пустыня нуждается в моих особых талантах. Скорпионы и святые пророки не могут обойтись без меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шейх Ильдерим [о лошадях] Я думал, они никогда не полюбят никого так, как меня.
Иуда Бен-Гур Они приняли меня в свою семью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шейх Ильдерим Иуда Бен-Гур. Ты — еврей, а всё же соревновался на большом цирковом колесе.
Иуда Бен-Гур Да. По странному выбору и ещё более странной судьбе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur Здесь есть путь вниз?
Supplier to Leper Colony Ты что, с ума сошёл? Держись подальше от этого места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala Всё так, как я и помнил. Двор, где мы играли в смену караула; крыша, с которой мы бросали камешки в прохожих, а потом прятались!
[Мириам]
Messala Ах, мы были шалопаями, не так ли?
Miriam Нет, вы были хорошие мальчики! Я бы вернулась в то время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala [к Бен-Гуру] Убедите свой народ, что сопротивление Риму — глупость. Это не просто глупость, а бесполезная затея!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jailer [в ужасе] Лепрозные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pontius Pilate [после победы Бен-Гура] Ты — единственный настоящий бог народа... на данный момент. Позволь нам поклониться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Иуда падает от жажды после того, как центурион отказал ему в воде от жителей Назарета]
Иуда Бен-Гур [слабо] Боже... помоги мне...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judah Ben-Hur [когда Иуда Бен-Гур обнимает Симонида, в знак дружбы] Симонид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Simonides Вот Маллух, моя вторая половина. Мы встретились в подземельях цитадели. Нас освободили в один день. Маллух — без языка, а я — без силы в ногах. С тех пор я стал его языком... а он — моими ногами. Вместе мы составляем целого человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messala [Бен-Гуру] Это мир римлян. Если хочешь в нём жить — стань его частью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Esther Камень, что упал с этой крыши так давно, всё ещё падает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джек Хоукинс
Jack Hawkins
Чарлтон Хестон
Charlton Heston
Хайя Харарит
Haya Harareet
Джон Ле Месюрье
John Le Mesurier
Стивен Бойд
Stephen Boyd
Хью Гриффит
Hugh Griffith
Финлэй Карри
Финлэй Карри
Finlay Currie
Марта Скотт
Martha Scott
Кэти О'
Cathy O'Donnell
Фрэнк Тринг
Frank Thring
Сэм Джаффе
Sam Jaffe
