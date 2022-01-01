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Парклэнд
Парклэнд, 2013: актеры и роли
Parkland
Парклэнд
2013 / США
Трейлер
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Парклэнд, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Ландесман
Peter Landesman
В ролях
Зак Эфрон
Zac Efron
Рон Ливингстон
Ron Livingston
Том Уэллинг
Tom Welling
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Колин Хэнкс
Colin Hanks
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
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