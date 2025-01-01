Roy KellermanЭто первый случай, когда Секретная служба потеряла президента под своей охраной.
Emory RobertsЕдинственное место, где мы знаем, что в безопасности — это Вашингтон. Нам нужно сесть на этот самолёт, нам нужно взлетать.
Rufus YoungbloodА если президент Кеннеди захочет воспользоваться самолётом?
Emory RobertsПрезиденту Кеннеди этот самолёт не понадобится.
Lem JohnsКуда мы положим гроб?
Col. James SwindalНе знаю. Никогда об этом не думал.
Lem JohnsМы не будем везти его внизу, как багаж.
Детектив полиции Далласа[Роберту Освальду]На твоём месте я бы подумал о смене имени. Я бы молился, чтобы мне больше никогда не понадобилась помощь полиции Далласа или федерального правительства. Я бы собрал вещи, взял жену и двух детей и уехал как можно дальше отсюда. Никогда бы не вернулся, даже чтобы умереть. Но это только моё мнение.
Gordon Shanklin[Джеймс возвращается в федеральное здание после короткого отсутствия. По радио на заднем плане сообщают о задержании и аресте Ли Харви Освальда. Гордон недоволен после важного открытия]Где, чёрт возьми, ты был?
James Hosty[он берёт записку у Гордона, изучает и понимает, что это письменная угроза смерти]Чёрт. Я получаю по три таких каждую неделю.
Gordon Shanklin[он забирает записку обратно у Джеймса]Это от Освальда. Освальд оставил её для тебя десять дней назад.
Gordon Shanklin[он зачитывает записку вслух Джеймсу]Ты разговаривал с моей женой, Мариной, без моего разрешения. Ты мне не нравишься. Прекрати общаться с ней или с кем-то из моей семьи, иначе будешь платить. Если не оставишь их в покое, то я...
James Hosty[он достаёт из ящика другие угрозы и перебивает Гордона, показывая их Джеймсу]Я получаю сотни таких писем.
Gordon ShanklinНо это написал убийца президента! И доставил ЛИЧНО в этот офис десять дней назад, Джим! Значит, у нас в офисе был убийца президента, угрожавший федеральному служащему — а это преступление, за которое его могли арестовать десять дней назад!
James Hosty[Джеймс снова перебивает Гордона]Десять дней назад у нас не было убийцы президента. Был какой-то проклятый бредовый никчёмный чёрт!
James HostyЕсли мне придётся переживать из-за каждого с#чённого ублюдка, который хочет меня пристрелить, то я выбрал не ту работу, да?
Gordon Shanklin[Гордон перебивает Джеймса]Слушай, никому на тебя насрать! Они скажут, что у нас он был! Что мы его держали! И могли остановить!
Gordon Shanklin[Джеймс и Гордон на мгновение замолкают, как и все остальные в офисе]Чёрт побери.
Gordon Shanklin[Гордон отворачивается от Джеймса на мгновение, потом снова поворачивается к нему]Это может быть — да, наверное, это — самый огромный п#здец в истории американской правоохранительной системы.
[он суёт записку Джеймсу, потом уходит в свой кабинет, хлопает дверью и в ярости что-то бросает в стену, куря сигарету]
Forrest Sorrels[агенту после просмотра записи убийства Кеннеди]Это была не чёртова пасхальная процессия!... Это Президент Соединённых Штатов!...