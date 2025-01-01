Меню
Roy Kellerman Это первый случай, когда Секретная служба потеряла президента под своей охраной.
Emory Roberts Единственное место, где мы знаем, что в безопасности — это Вашингтон. Нам нужно сесть на этот самолёт, нам нужно взлетать.
Rufus Youngblood А если президент Кеннеди захочет воспользоваться самолётом?
Emory Roberts Президенту Кеннеди этот самолёт не понадобится.
Lem Johns Куда мы положим гроб?
Col. James Swindal Не знаю. Никогда об этом не думал.
Lem Johns Мы не будем везти его внизу, как багаж.
Детектив полиции Далласа [Роберту Освальду] На твоём месте я бы подумал о смене имени. Я бы молился, чтобы мне больше никогда не понадобилась помощь полиции Далласа или федерального правительства. Я бы собрал вещи, взял жену и двух детей и уехал как можно дальше отсюда. Никогда бы не вернулся, даже чтобы умереть. Но это только моё мнение.
Roy Kellerman Президент едет с нами.
Earl Rose Вы не можете забрать его. У нас в Техасе есть законы.
Roy Kellerman Закон можно отменить.
Earl Rose Не мной. Я не могу этого сделать.
Dr. Kemp Clark Ёрл, отпусти его.
Roy Kellerman Ты представляешь... представляешь, как тяжело это было для миссис Кеннеди?
Earl Rose Я каждый день имею дело с вдовами! Тело останется здесь.
Roy Kellerman Не думаю. Тело... Как ты это назвал, своё тело? К чёрту тебя и твой закон.
Earl Rose [Ли Харви Освальд только что умер] Он останется здесь.
Dr. Charles 'Jim' Carrico На этот раз, думаю, никто не будет доставать тебя.
Dr. Malcolm Perry [работаем над Освальдом] Возможно, этого удастся сохранить.
Dr. Malcolm Perry Мы этого хотим?
Forrest Sorrels Нам нужно признание.
Nurse Doris Nelson Что если он умрёт?
Forrest Sorrels Сначала нужно признание.
Dr. Malcolm Perry Разве не все мы...
Gordon Shanklin Это, наверное, самый большой п###ц в истории американских правоохранительных органов, если подумать.
[первые строки]
Title Card 22 ноября 1963 года Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, совершил политическую поездку в Даллас, штат Техас, вместе со своей женой Жаклин и вице-президентом Линдоном Б. Джонсоном.
Title Card Менее чем через час после приземления в Далласе Кеннеди был убит.
Title Card Эта история основана на реальных событиях, произошедших в тот день и в последующие три дня.
[повторяющаяся реплика]
Abraham Zapruder О Боже! Они его убили!
Marguerite Oswald Я ответственна за двух президентов.
Robert Oswald Извините?
Marguerite Oswald Кеннеди, а теперь президент Джонсон. Я ведь даже не демократка.
Roy Kellerman Президент поедет с нами.
Gordon Shanklin [Джеймс возвращается в федеральное здание после короткого отсутствия. По радио на заднем плане сообщают о задержании и аресте Ли Харви Освальда. Гордон недоволен после важного открытия] Где, чёрт возьми, ты был?
James Hosty Я работал.
Gordon Shanklin Работал, да?
Gordon Shanklin [он поднимает перед Джеймсом записку] Что это?
James Hosty [он берёт записку у Гордона, изучает и понимает, что это письменная угроза смерти] Чёрт. Я получаю по три таких каждую неделю.
Gordon Shanklin [он забирает записку обратно у Джеймса] Это от Освальда. Освальд оставил её для тебя десять дней назад.
Gordon Shanklin [он зачитывает записку вслух Джеймсу] Ты разговаривал с моей женой, Мариной, без моего разрешения. Ты мне не нравишься. Прекрати общаться с ней или с кем-то из моей семьи, иначе будешь платить. Если не оставишь их в покое, то я...
James Hosty [он достаёт из ящика другие угрозы и перебивает Гордона, показывая их Джеймсу] Я получаю сотни таких писем.
Gordon Shanklin Здесь написано, что он собирается взорвать офис!
James Hosty Три раза в неделю я получаю такую х##ню.
Gordon Shanklin Но это написал убийца президента! И доставил ЛИЧНО в этот офис десять дней назад, Джим! Значит, у нас в офисе был убийца президента, угрожавший федеральному служащему — а это преступление, за которое его могли арестовать десять дней назад!
James Hosty [Джеймс снова перебивает Гордона] Десять дней назад у нас не было убийцы президента. Был какой-то проклятый бредовый никчёмный чёрт!
Gordon Shanklin Да? А теперь он кто-то!
James Hosty Он ни слова не говорил о том, что собирается убить президента!
Gordon Shanklin Нет! Только ты!
James Hosty Если мне придётся переживать из-за каждого с#чённого ублюдка, который хочет меня пристрелить, то я выбрал не ту работу, да?
Gordon Shanklin [Гордон перебивает Джеймса] Слушай, никому на тебя насрать! Они скажут, что у нас он был! Что мы его держали! И могли остановить!
Gordon Shanklin [Джеймс и Гордон на мгновение замолкают, как и все остальные в офисе] Чёрт побери.
Gordon Shanklin [Гордон отворачивается от Джеймса на мгновение, потом снова поворачивается к нему] Это может быть — да, наверное, это — самый огромный п#здец в истории американской правоохранительной системы.
[он суёт записку Джеймсу, потом уходит в свой кабинет, хлопает дверью и в ярости что-то бросает в стену, куря сигарету]
Forrest Sorrels [агенту после просмотра записи убийства Кеннеди] Это была не чёртова пасхальная процессия!... Это Президент Соединённых Штатов!...
