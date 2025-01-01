Gordon Shanklin [Джеймс возвращается в федеральное здание после короткого отсутствия. По радио на заднем плане сообщают о задержании и аресте Ли Харви Освальда. Гордон недоволен после важного открытия] Где, чёрт возьми, ты был?

James Hosty Я работал.

Gordon Shanklin [он поднимает перед Джеймсом записку] Что это?

James Hosty [он берёт записку у Гордона, изучает и понимает, что это письменная угроза смерти] Чёрт. Я получаю по три таких каждую неделю.

Gordon Shanklin [он забирает записку обратно у Джеймса] Это от Освальда. Освальд оставил её для тебя десять дней назад.

Gordon Shanklin [он зачитывает записку вслух Джеймсу] Ты разговаривал с моей женой, Мариной, без моего разрешения. Ты мне не нравишься. Прекрати общаться с ней или с кем-то из моей семьи, иначе будешь платить. Если не оставишь их в покое, то я...

James Hosty [он достаёт из ящика другие угрозы и перебивает Гордона, показывая их Джеймсу] Я получаю сотни таких писем.

Gordon Shanklin Здесь написано, что он собирается взорвать офис!

James Hosty Три раза в неделю я получаю такую х##ню.

Gordon Shanklin Но это написал убийца президента! И доставил ЛИЧНО в этот офис десять дней назад, Джим! Значит, у нас в офисе был убийца президента, угрожавший федеральному служащему — а это преступление, за которое его могли арестовать десять дней назад!

James Hosty [Джеймс снова перебивает Гордона] Десять дней назад у нас не было убийцы президента. Был какой-то проклятый бредовый никчёмный чёрт!

Gordon Shanklin Да? А теперь он кто-то!

James Hosty Он ни слова не говорил о том, что собирается убить президента!

Gordon Shanklin Нет! Только ты!

James Hosty Если мне придётся переживать из-за каждого с#чённого ублюдка, который хочет меня пристрелить, то я выбрал не ту работу, да?

Gordon Shanklin [Гордон перебивает Джеймса] Слушай, никому на тебя насрать! Они скажут, что у нас он был! Что мы его держали! И могли остановить!

Gordon Shanklin [Джеймс и Гордон на мгновение замолкают, как и все остальные в офисе] Чёрт побери.

Gordon Shanklin [Гордон отворачивается от Джеймса на мгновение, потом снова поворачивается к нему] Это может быть — да, наверное, это — самый огромный п#здец в истории американской правоохранительной системы.