Цитаты из мультфильма Головоломка

[Джой смотрит в выгрузку воспоминаний и видит, как Бинг Бонг прыгает от радости]
Bing Bong Ты сделал это! Вперёд! Спаси Райли!
[Джой наблюдает, как Бинг Бонг начинает исчезать]
Bing Bong Отведи её на Луну за меня. Хорошо?
Грусть Плач помогает мне замедлиться и зациклиться на тяжести жизненных проблем.
Anger [видит кусочки пиццы, сверху только брокколи]
Anger Поздравляю, Сан-Франциско, вы испортили пиццу! Сначала гавайцы, а теперь ВЫ!
Грусть [в трейлере; Радость идёт по разуму Райли, неся сферы воспоминаний] Это долговременная память... ты там заблудишься.
Радость [крик через плечо] Давай! Думай позитивно!
Грусть Ладно...
[пауза]
Грусть Я уверенна, что ты там заблудишься!
[из трейлера]
Райли [Отвращение нажимает кнопку и тянет короткий рычаг] Школа была классной, да?
Страх Что это было? Я думал, ты говорила, что будем вести себя спокойно.
Мама Райли! Всё в порядке?
[Райли вздыхает]
Папин Страх Сэр, она только что закатила нам глаза!
Папин Гнев Ладно, покажем силу, я не хочу применять жёсткие меры.
Папин Страх Нет! Не жёсткие меры...
Папа Райли, мне не нравится твоё новое поведение.
Гнев О, я тебе покажу поведение, старик!
Страх Нет! Нет, нет! Оставайся счастливой!
[Гнев бьёт Страх, и Гнев сильно нажимает красную кнопку]
Райли В чём твоя проблема? Оставь меня в покое!
Мамин Грусть Докладываю: высокий уровень дерзости!
Папин Гнев Переводим на ДЕФКОН 2!
Райли ДЕФКОН 2!
Папа Не знаю, откуда взялось это неуважительное поведение.
Гнев Хочешь кусок, старик?
Райли Ну, что ж...
Папин Гнев Готовь ногу!
Папин Страх Ключи в безопасное положение!
[Эмоции папы разблокируют ногу, и Папин Страх готовится нажать красную кнопку]
Папин Страх Готов к запуску по твоему приказу, сэр!
Райли [Гнев громко кричит и тянет рычаг, взрыв на его голове в огне] Заткнись!
Папин Гнев Огонь!
[Папин Страх нажимает красную кнопку, которая опускает ногу]
Папа Хватит! Иди в свою комнату!
[Райли уходит с шумом]
Папин Страх Нога опущена. Нога опущена. Ура!
[Эмоции папы радуются]
Папин Гнев Отличная работа, господа. Это могло бы кончиться катастрофой.
Мамин Грусть Ну, это и была катастрофа.
Joy Ой нет! Эти Факты и Мнения выглядят так похоже!
Bing Bong Не переживай, такое бывает постоянно.
Fear Может, это был медведь?
Disgust В Сан-Франциско медведей нет.
Anger Я видел очень волосатого парня, он был как медведь.
Bing Bong [Видя воспоминание 11-летней Райли] Вау. Это Райли?
[Радость смотрит на изображение и кивает]
Bing Bong Она так выросла. В мой ракете ей не поместиться. Как же нам попасть на Луну?
Joy О, это тот момент на изогнутом дереве, помнишь? Пришла хоккейная команда, а мама с папой там болели. Посмотри на неё, как веселится и смеётся. Это моё любимое воспоминание.
Sadness Я тоже его люблю.
Joy Молодец! Вот теперь ты поняла!
Sadness Да, это был день, когда Степные Сурки проиграли важный матч. Райли промахнулась мимо решающего броска. Ей было ужасно. Хотелось всё бросить. Извини, я опять загрустила, да?
[из трейлера]
Bing Bong Давай, все в обнимку! Ты тоже, Злость.
Anger Не трогай меня.
Fear Отлично! Сегодня мы не умерли — считаю это безусловным успехом.
Mind Worker Cop Jake Значит, твой муж был снесён слоном. Он был с кем-нибудь?
Cloud Woman Да! Вот она!
[Радость пронизывает Облачную Женщину, заставляя её исчезнуть]
Mind Worker Cop Jake Эй, вернись сюда!
Mind Worker Cop Забудь, Джейк.
[Он снимает свои солнцезащитные очки]
Mind Worker Cop Это Облачный город.
Clown's Joy Шесть лет в театральном училище... ради этого.
[Райли на грани слёз после попытки сбежать обратно в Миннесоту из-за сильной тоски по дому]
Riley Я... я знаю, что ты не хочешь, чтобы я так делала, но... я скучаю по дому. Скучаю по Миннесоте. Тебе нужно, чтобы я была счастлива, а я хочу своих старых друзей и свою хоккейную команду. Я хочу домой. Пожалуйста, не злись.
[Мама и папа Райли печально смотрят на дочь]
Mom О, дорогая...
Dad Мы не злимся. Знаешь что? Я тоже скучаю по Миннесоте. По лесам, где мы гуляли.
Mom И по двору, где мы играли.
Dad По озеру Спринг-Лейк, где ты каталась на коньках.
[Райли разрыдается]
Dad Иди сюда.
[Райли, её мама и папа крепко обнимают друг друга, утешая Райли]
Грусть Я слишком грустна, чтобы идти. Дай мне пару... часов.
Dad [Пытается накормить Райли брокколи] Ну вот. Давай, открывай.
Joy Хмм... это что-то новенькое.
Fear Думаешь, это безопасно?
Sadness Что это?
Disgust Ладно, осторожно, тут запах опасный, ребята. Подождите, что это? Это не яркое и не похоже на динозавра, ребята... это брокколи!
[нажимает кнопки]
Riley Фу, гадость!
[вываливает брокколи на папу]
Disgust Ну, я только что спасла нам жизнь. Да, не за что.
Dad Райли, если ты не съешь ужин, десерта не будет.
Anger Подожди, он что, сказал, что десерта не будет?
[зло ходит взад-вперёд]
Anger Так ты играешь, старик? Никакого десерта? Отлично, мы поедим ужин сразу после того, как ты съешь ЭТО!
[нажимает кнопки]
Riley [начинает плакать и кричать]
Dad Райли, Райли, летит самолёт.
Anger О, самолёт. У нас тут самолёт, все смотрите.
Joy Радость, Страх, Грусть, Отвращение: Оооо!
[Райли ест брокколи]
[когда пытается выбраться из Мусорки, Радость смотрит на синее Основное Воспоминание и на забытое воспоминание]
Joy Помнишь, как она показывала язык, когда рисовала?
[Радость берёт ещё одно забытое воспоминание и смотрит на него]
Joy Я могла слушать её рассказы целый день.
[Радость берёт третье]
Joy Я просто хотела, чтобы Райли была счастлива...
[держит три забытых воспоминания и синее Основное Воспоминание, и начинает плакать]
Anger Надо запереть дверь и прокричать то ругательство, которое мы знаем. Оно классное!
Гнев [после того, как Радость и Грусть выброшены] Теперь можно сказать это чёртово слово?
Fear [Смотрит сон Райли] Дай угадаю, у нас нет штанов.
Girl Смотрите! Она пришла в школу без штанов!
Fear Вот и я говорю!
[первые реплики]
Радость Ты когда-нибудь смотришь на кого-то и думаешь: «Что у него в голове?» Знаешь, я знаю. Я знаю, что творится в голове Райли.
[пока Райли вот-вот впадёт в постоянную депрессию, Радость и Грусть возвращаются в Штаб, влетая в окно. Им удаётся изо всех сил удержаться]
Disgust Это Радость!
[Гнев бежит за стулом]
Anger Отойдите!
[Гнев яростно бросает стул в окно, но безрезультатно]
Disgust Сработало.
[Гнев начинает раздражаться, и у него начинает дымиться голова]
Anger Ну и что ты сделаешь, если такой умный?
[Отвращение улыбается, почувствовав возможность]
Disgust Я бы тебе сказала, но ты слишком туп, чтобы понять.
Anger ЧТО?
Disgust Конечно, твой крохотный мозг в замешательстве. Похоже, МНЕ придётся объяснять тебе на твоём уровне!
[голова Гнева дымится ещё сильнее, он смотрит на Отвращение в ярости]
Disgust Извини, я не так хорошо говорю на языке и***та, как ты, но попробую! Ду-у-у-у!
[Гнев начинает кричать в ярости, из головы вырываются пламя]
Anger АААААААААААААА!
[Отвращение надевает шлем с забралом и прижимает Гнева к окну. Пламя из головы Гнева разбивает стекло. Страх и Отвращение помогают Радости и Грусти зайти внутрь]
Joy Смотри-ка! Мост Золотые Ворота! Круто, да? Он не из чистого золота, как мы думали, ну, немного разочаровывает, но всё равно классно!
Fear Рад, что ты сказала, что землетрясения — миф, Джой. Иначе я бы сейчас уже с ума сошёл!
Joy Э... да...
[Радость и Бинг Бонг упали в Свалку Памяти и теперь застряли там, обречённые быть забытыми навсегда. Радость безуспешно пытается взобраться по горам старых воспоминаний, чтобы выбраться]
Bing Bong Радость? Радость, что ты делаешь, перестань, пожалуйста?
[Радость игнорирует его мольбы и продолжает пытаться выбраться, снова безуспешно]
Bing Bong ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, РАДОСТЬ? МЫ ЗАСТРЯЛИ ЗДЕСЬ! Нас забыли...
[Радость останавливается, чтобы осознать ситуацию. На заднем плане начинается проигрываться выброшенное грустное основное воспоминание Райли, когда она плакала в первый день в школе]
Riley [в шаре воспоминания] Мы... раньше играли в салочки... и всякое такое...
[Радость подходит к воспоминанию и задумчиво держит его]
Riley [в шаре воспоминания] Но... теперь всё по-другому. С тех пор как мы переехали...
[воспоминание продолжает проигрывать "видео" эмоционального срыва Райли в школе. Радость смотрит на шар с воспоминанием в полном безысходном отчаянии. Она садится и пытается сдержать слёзы. Рядом начинает играть выброшенное воспоминание Райли, счастливо рисующей в детстве. Радость поднимает его, смотрит с грустной улыбкой и чуть не плачет]
Joy Помнишь, как она высовывала язык, когда рисовала?
[Радость продолжает сдерживать слёзы. Она берёт другое воспоминание, на этот раз с маленькой Райли, рассказывающей историю родителям]
Joy Я могла бы слушать её рассказы целый день...
[Радость берёт ещё одно воспоминание Райли, играющей на заднем дворе в детстве. У Радости на глазах наворачиваются слёзы, но она продолжает сдерживаться]
Joy Я просто хотела, чтобы Райли была счастлива...
[Радость берёт грустное основное воспоминание Райли, плачущей в школе. Смотря на него, она начинает рыдать и полностью разрыдается в безнадёжных слезах, а Бинг Бонг с грустью смотрит на неё. Слёзы Радости падают на счастливое воспоминание Райли после матча по хоккею с сурками. Протирая слезу, она листает память и видит, что раньше это было грустное воспоминание, которое потом стало счастливым. Грустная часть — Райли, печально сидящая с родителями на ветке дерева. Любопытно, что Радость перематывает воспоминание назад до момента, когда мама и папа подошли утешить Райли. В голове Радости начинает звучать описание воспоминания Грусти]
Sadness [закадровый голос] Это был день, когда «Сурки» проиграли важный плей-офф. Райли промахнулась с решающего броска, ей стало ужасно плохо. Она хотела всё бросить.
[Радость листает воспоминание, и синие грустные воспоминания о ней и её родителях превращаются в жёлтые счастливые, когда друзья Райли приходят её поддержать]
Joy Грусть... мама и папа... команда. Они пришли помочь... из-за Грусти.
[из трейлера]
Disgust Я — Радость, это Печаль, это Гнев, а это Отвращение.
Disgust Фу...
Joy А это — Страх.
Fear Ааа! Берегись!
Bing Bong ОП-А-СНО, КОРОТКИЙ ПУТЬ!
Disgust Что такое «пу-бе-р-ти»?
[Радость заставляет Райли впервые рассмеяться]
Joy [закадровый голос] Это было потрясающе! Только Райли и я, навсегда.
[Райли вдруг начинает плакать]
Joy [закадровый голос] Эм, тридцать три секунды.
[Радость смотрит вниз и видит, как Грусть управляет пультом Райли]
Sadness Я — Грусть.
Joy О, привет! Эээ, я — Радость. Можно я... Если можно... Я просто хочу это исправить. Спасибо.
[Радость отталкивает Грусть в сторону и пытается нажать кнопку, но Грусть отталкивает её обратно и снова нажимает кнопку]
Joy [закадровый голос] И это было только начало! Штаб становился всё более многолюдным.
Additional Voices [Во время сновидения] Съешь нас! Мы натуральные!
Sadness Ах, приз за участие.
[Радость начинает новый день, разбудив все эмоции аккордеоном]
Joy Привет! Я тебя разбудила?
Anger Нужно ли было именно так играть?
Joy Ну, я должна тренироваться. И я не считаю это игрой, скорее объятиями.
[Радость нежно обнимает аккордеон, а потом бросает его. Она с восторгом мчится вниз по лестнице]
Joy Ладно, первый день в школе! Очень-очень волнительно! Я вчера допоздна продумывала новый план. Вот он.
[Страх проходит мимо, записывая что-то в блокнот]
Joy Страх! Мне нужен список всех возможных негативных исходов первого дня в новой школе.
Fear Я уже на шаг впереди. Кто-нибудь знает, как пишется "метеор"?
[Отвращение проходит мимо, поправляя макияж]
Joy Отвращение! Проследи, чтобы Райли сегодня выделялась... но при этом не выбивалась из толпы.
Disgust Когда я закончу, Райли будет выглядеть так круто, что остальные дети будут смотреть на свои наряды и блевать.
Joy Радость!
[Радость отходит в сторону и начинает говорить сама с собой]
Joy Да, Радость?
Joy Ты будешь отвечать за пульт управления, чтобы Райли весь день была довольна. И, кстати, мне очень нравится твое платье, оно просто обалденное.
[Радость счастливо кружится на месте]
Joy О, эта старая вещица? Спасибо большое, мне нравится, как оно кружится...
Sadness Помнишь тот смешной фильм, где умерла собака?
[Райли случайно сталкивается с мальчиком на хоккейной площадке, из-за чего тот роняет напиток, который она поднимает для него]
Riley Прости.
[эмоции мальчика приходят в замешательство, звучит сигнал тревоги: «Девочка. Девочка. Девочка.»]
Riley Э-э... Ладно. Пока.
Anger Это просто смешно! Мы уже даже нормально спать не можем. Пора действовать!
[Гнев хватает лампочку-идею с полки]
Anger Глупые мама и папа. Если бы они нас не перевезли, ничего этого бы не случилось. Кто со мной?
[Гнев показывает идею Страху]
Fear Эээ... мммммммм... Нннннн... нет.
[Гнев показывает идею Отвращению]
Disgust ...Да, ладно. Давай сделаем.
[Гнев вставляет лампочку-идею в пульт. Снаружи Райли понимает идею и открывает свой ноутбук]
Anger Она взяла это. Возврата уже нет.
Disgust Так... как нам теперь добраться до Миннесоты?
Anger А почему бы нам не пойти на слоновую стоянку и не взять слона в аренду?
Fear Эй! Звучит неплохо!
Anger МЫ ЕДЕМ НА АВТОБУСЕ, ТУПИЦА!
[Райли ищет информацию об автобусах на сайте Сан-Францисского Грейхаунда]
Anger Завтра есть автобус. Отлично!
Disgust Билет стоит денег. Где нам взять деньги?
Anger Мамин кошелёк.
[Отвращение ахает в ужасе]
Disgust Ты не смеешь!
Anger О, а я ещё как смею. Где мы его в последний раз видели?
[Гнев вспоминает, где был кошелёк. Но тут появляется реклама жвачки Triple Dent с раздражающей песенкой. Гнев сразу раздражается и хлопает по пульту, пугая Страха]
Anger НЕТ!
Радость Эй! Эй, смотри на меня. Ты серьёзно говорил то, что сказал раньше?
Воображаемый парень Райли Я бы умер за Райли. Я бы умер за Райли.
Радость Да-да, хорошо, с причёской разобрались. Пора доказать!
[засовывает его в сумку]
[У Гнева только что появилась идея, как снова сделать Райли счастливой]
Anger Погоди-ка. ПОГОДИ-КА!
[Он подходит к полке, немного посматривает и хватает лампочку с идеей]
Anger А-ГА! Хо хо хо!
Fear Что такое?
Anger Да ничего. Просто лучшая идея на свете!
Disgust Что?
Anger Все классные базовые воспоминания были сделаны в Миннесоте. Значит, едем обратно в Миннесоту и создаём ещё. ТА-ДА!
Fear Погоди, ты хочешь сказать, что мы... сбежим?
Anger Ну, я бы не сказал так, я бы назвал это «Программой развития счастливых базовых воспоминаний»!
Fear Не может быть!
Anger Эй! Наша жизнь была идеальна, пока мама с папой не решили переехать в... Сан-Фран-Гадюшку!
Fear Но... Но это же так радикально...
Anger Напомнить тебе, как там было здорово?
[Гнев подходит к пульту и начинает печатать, вызывая воспоминание]
Anger Наша комната... Наш двор... Наши друзья!
[Появляется воспоминание. Это реклама жевательной резинки TripleDent. Начинает играть раздражающая мелодия]
Anger Я ЗАВОДИЛСЯ НА ЭТУ РЕКЛАМУ С ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ?
[Гнев с силой хлопает по пульту, резко прерывая воспроизведение воспоминания]
Anger В общем, там было лучше, вот в чём дело.
Disgust Ладно, у нас группа клёвых девчонок в два часа.
Joy Откуда знаешь?
Disgust Двойные проколы ушей, бесконечный шарф.
Joy Вау, она что, с тенями на глазах?
Disgust Да, мы хотим подружиться с ними.
Joy Пойдём поговорим с ними.
Disgust Ты шутишь? Мы с ними разговаривать не будем. Нам нужно, чтобы они нас полюбили!
Joy О, точно. Подожди, что?
Гнев [Увидев пробку в Сан-Франциско] Вот это мои люди!
[Мир разума Райли расширился]
Страх Эй, мне нравится этот новый вид.
Гнев Остров дружбы расширился. Наконец-то открыли раздел "Дружеские споры".
Грусть Мне нравится Остров трагической вампирской романтики.
Отвращение Остров моды? О, все заткнитесь.
Страх Остров бойз-бенда? Надеюсь, это просто фаза.
Радость Говорите что хотите, но я считаю это всё красиво.
Фриц Ладно, вот, пожалуйста. Твоя новая расширенная консоль готова к работе.
Отвращение Круто! Обновление!
Страх Эй!
[Страх нажимает кнопку цензуры]
Страх Ой, подождите. Я что, только что это сделал?
Отвращение Ребята? Что такое пубертат?
Радость Не знаю. Наверное, это не важно.
Гнев Вау, у меня доступ ко всей библиотеке матов! Эта новая консоль — х**!
[Страх цензурирует мат, сказанный Гневом]
Страх Извините, опять получилось. Моя ошибка.
[последние слова]
Радость [за кадром] За последнее время нам пришлось многое пережить, это точно. Но мы по-прежнему любим нашу девочку. У неё замечательные новые друзья, новый классный дом. Лучше и быть не может. Ведь Райли уже двенадцать. Что же может случиться?
[Пока Райли лежит в спальнике, снаружи громко проезжает грузовик. Фары светят в комнату. Райли прячется под спальником от страха]
Fear Что это было? Медведь? Это медведь!
Disgust В Сан-Франциско медведей нет!
Anger Я видел какого-то очень волосатого парня. Он был, как медведь.
Fear Ох, я такой нервный, у меня нервы на пределе!
Disgust Фу, не хочу слушать про твои нервы!
Anger Я скажу вам, в чём дело. Этот переезд — полный провал.
Fear Вот о чём я вам всё время говорю! Сейчас у Райли как минимум тридцать семь причин бояться!
Disgust Один только запах вызывает у неё рвотный рефлекс.
Anger Не могу поверить, что мама с папой нас сюда перевезли!
Joy Слушайте, я понимаю, вы волнуетесь. Но мы пережили и худшее! Вот что: давайте составим список всего, из-за чего Райли должна радоваться!
Anger Ладно. Посмотрим... этот дом воняет, наша комната воняет...
Disgust Пицца тут какая-то странная...
Sadness Наши друзья остались дома...
Fear И всё наше барахло в пропавшем фургоне!
Joy Ох да ладно, могло быть и хуже...
Disgust Да, Джой. Мы могли бы лежать на грязном полу. В мешке.
Joy Ладно, признаю, начало было тяжёлым. Но подумайте обо всех хороших вещах, которые...
Anger Нет, Джой. Совсем нет причин для радости у Райли сейчас. Давайте мы с этим разберёмся.
Fear Я предлагаю завтра прогулять школу и запереться в комнате.
Disgust У нас нет чистой одежды. Никто не должен нас видеть.
Sadness Да, мы могли бы плакать, пока не перестанем дышать.
Anger Нужно запереть дверь и крикнуть то ругательство, которое мы знаем. Оно классное!
Мама Твой папа сейчас под большим давлением, но если мы с тобой будем улыбаться, это ему очень поможет. Мы можем сделать это для него, правда?
Joy [Смотрит на сброс воспоминаний, к которому она вот-вот упадёт] Это очень плохая идея! Нет, Радость. Думай позитивно...
[пауза]
Joy Я уверена — это безумие!
[Падает на батут внизу]
Mom Поездка на машине была веселой. Какой момент тебе больше всего запомнился?
Anger Плевать в окно машины!
Disgust Точно не тогда, когда папа пел.
Fear Пристегиваться ремнём!
Disgust [Видит, как Райли собирается съесть упавший виноград] Ой, ни в коем случае! Мы это не едим.
Joy Отвратительность, всё нормально. Правило пяти секунд прошло.
Disgust Виноград коснулся пола. Это яд.
Joy Да брось. Он едва коснулся пола.
Disgust Погоди, что? Знаешь, что ещё «едва» касается пола? Бродячие собаки!
Joy [борется с рычагом управления туда-сюда с Отвратительностью, из-за чего Райли то останавливается, то пытается положить виноград в рот] Стоп!
Disgust Обрезки ногтей! Дорожные трупы! Хиппи!
Joy Нет!
Disgust Навозники!
Joy Прекрати!
Fear Эм, нам что-то делать?
Anger Ха-ха, нет.
Joy Это же виноград! Не брокколи же мы едим.
Disgust Тьфу, не начинай.
Joy Или сопли.
Disgust Ты злая!
Joy [она давится и убегает] Или собачий корм.
Disgust [отдалённо] Заткнись!
[Джой дергает рычаг, и Райли кладёт виноград в рот]
Радость Грусть! Грусть? Да где же ты, Грусть? Ладно, если бы я была Грусть, где бы я могла быть?
[как Грусть]
Радость Ой, всё ужасно, и мои ноги не работают, а ты должен таскать меня, пока я трогаю все эти...
[она замечает ряд шариков памяти, к которым прикасалась Грусть, и идёт по ним]
Subconscious Guard Frank Моя шляпа кажется свободной.
Subconscious Guard Dave Д, дай-ка взглянуть.
Subconscious Guard Frank У тебя моя шляпа? Или это твоя?
Subconscious Guard Dave Да, это моя шляпа.
Subconscious Guard Frank Ты уверен? Не знаю, посмотри на ярлык.
Subconscious Guard Dave Да, тут написано «Моя шляпа».
Subconscious Guard Frank Погоди, тут написано «Моя шляпа»?
Subconscious Guard Dave «Моя шляпа», — написано.
Subconscious Guard Frank Я сам так написал на своей шляпе.
Subconscious Guard Dave О чём ты вообще?
Subconscious Guard Frank На тебе моя шляпа.
Subconscious Guard Dave Ладно, но почерк мой.
Subconscious Guard Dave [проходит несколько минут в комнате, где хранятся самые страшные страхи Райли] Ладно, но почерк мой.
Subconscious Guard Frank Нет, это не так. Это мой почер... Я это написал!
Subconscious Guard Dave Нет, но этот почерк мой.
Эмоции Крутой Девчонки Быть крутым — это утомительно.
[Печаль подходит к Бинг Бонгу, который уныло сидит на краю свалки воспоминаний]
Sadness Жаль, что у тебя забрали ракету. Забрали то, что ты любил.
Bing Bong Её больше нет. Навсегда.
Joy Печаль! Не усугубляй ему боль!
Sadness [к Джою] Прости.
Bing Bong Это всё, что у меня осталось от Райли.
Sadness Уверена, вы с Райли пережили много приключений.
Bing Bong [задыхаясь] О, это было чудесно. Однажды мы даже летали назад во времени. В тот день мы дважды позавтракали.
Joy [раздражённо] Печаль!
Sadness Звучит потрясающе. Уверена, Райли это нравилось.
Bing Bong Нравилось. Мы были лучшими друзьями.
Sadness Да. Это грустно.
[Бинг Бонг крепко обнимает Печаль и всхлипывает]
Bing Bong Я теперь в порядке. Пойдём. Вокзал — вон туда.
Jangles Кто у нас именинница?
[От страха визжит, как девчонка, и падает в обморок]
Bing Bong Мы едем на Поезде Мыслей.
Joy Поезд! Конечно. Это гораздо быстрее, но как нам его поймать?
Bing Bong Он, в общем, ездит куда попало.
[Самые последние строки]
[Собака видит, как человек откусывает пиццу с пепперони из «Дрожжей Рая». Камера приближается к штабу Собаки]
Translated Subtitle [Радость Собаки] Я чую еду.
Translated Subtitle [Отвращение Собаки] У человека есть еда.
Translated Subtitle [Страх Собаки] Забери еду.
[Эмоции Собаки, включая его Грусть и Злость, одновременно нажимают кнопки, заставляя собаку гнаться за любым, кто приближается к Пиццайоло]
Bing Bong Я отлично высмаркиваюсь.
Joy Райли уже спит. И это к лучшему... Если подумать, пока она спит, ничего плохого не случится. Мы вернёмся в штаб, пока она не проснётся. Нам просто нужно пройти через Остров Дружбы.
Sadness О, нам никогда не добраться.
Joy Нет, нет, нет, не зацикливайся на тяжести жизненных проблем! Помни тот смешной фильм, где умирает собака? Грусть, у нас нет времени на это.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Richard Kind
Филлис Смит
Филлис Смит
Phyllis Smith
Льюис Блэк
Lewis Black
Эми Полер
Эми Полер
Amy Poehler
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Bill Hader
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Diane Lane
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Лори Алан
Lori Alan
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг
Mindy Kaling
Фли
Фли
Flea
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Дэйв Гольц
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Frank Oz
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Rashida Jones
Джош Кули
Джош Кули
Josh Cooley
