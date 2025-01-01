[Радость и Бинг Бонг упали в Свалку Памяти и теперь застряли там, обречённые быть забытыми навсегда. Радость безуспешно пытается взобраться по горам старых воспоминаний, чтобы выбраться]

Bing Bong Радость? Радость, что ты делаешь, перестань, пожалуйста?

[Радость игнорирует его мольбы и продолжает пытаться выбраться, снова безуспешно]

Bing Bong ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, РАДОСТЬ? МЫ ЗАСТРЯЛИ ЗДЕСЬ! Нас забыли...

[Радость останавливается, чтобы осознать ситуацию. На заднем плане начинается проигрываться выброшенное грустное основное воспоминание Райли, когда она плакала в первый день в школе]

Riley [в шаре воспоминания] Мы... раньше играли в салочки... и всякое такое...

[Радость подходит к воспоминанию и задумчиво держит его]

Riley [в шаре воспоминания] Но... теперь всё по-другому. С тех пор как мы переехали...

[воспоминание продолжает проигрывать "видео" эмоционального срыва Райли в школе. Радость смотрит на шар с воспоминанием в полном безысходном отчаянии. Она садится и пытается сдержать слёзы. Рядом начинает играть выброшенное воспоминание Райли, счастливо рисующей в детстве. Радость поднимает его, смотрит с грустной улыбкой и чуть не плачет]

Joy Помнишь, как она высовывала язык, когда рисовала?

[Радость продолжает сдерживать слёзы. Она берёт другое воспоминание, на этот раз с маленькой Райли, рассказывающей историю родителям]

Joy Я могла бы слушать её рассказы целый день...

[Радость берёт ещё одно воспоминание Райли, играющей на заднем дворе в детстве. У Радости на глазах наворачиваются слёзы, но она продолжает сдерживаться]

Joy Я просто хотела, чтобы Райли была счастлива...

[Радость берёт грустное основное воспоминание Райли, плачущей в школе. Смотря на него, она начинает рыдать и полностью разрыдается в безнадёжных слезах, а Бинг Бонг с грустью смотрит на неё. Слёзы Радости падают на счастливое воспоминание Райли после матча по хоккею с сурками. Протирая слезу, она листает память и видит, что раньше это было грустное воспоминание, которое потом стало счастливым. Грустная часть — Райли, печально сидящая с родителями на ветке дерева. Любопытно, что Радость перематывает воспоминание назад до момента, когда мама и папа подошли утешить Райли. В голове Радости начинает звучать описание воспоминания Грусти]

Sadness [закадровый голос] Это был день, когда «Сурки» проиграли важный плей-офф. Райли промахнулась с решающего броска, ей стало ужасно плохо. Она хотела всё бросить.

[Радость листает воспоминание, и синие грустные воспоминания о ней и её родителях превращаются в жёлтые счастливые, когда друзья Райли приходят её поддержать]