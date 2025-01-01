Ты красивая. Очевидно, что ты умная. И я всегда вижу, когда тебе грустно, потому что ты прячешься за своей упрямостью в такие моменты. Когда ты счастлива, счастлива вся ты. Даже твои волосы. В тебе нет ни капли злобы, а я думал, что таких уже не делают. Ты смешная. Когда ты слушаешь, видно, что тебе интересно. Ты добрая. И ты носишь своё сердце на рукаве, что может быть страшно впечатляюще.