Matthew MorganНа самом деле ты не любишь саму жизнь. Ты любишь, ну, места, животных, людей, воспоминания, еду, литературу, музыку. И иногда встречаешь кого-то... кто требует всей твоей любви. И если теряешь этого человека, кажется, что остановится и всё остальное. Но всё остальное продолжает идти дальше. Жиро говорил, что можно скучать по единственному человеку, даже если вокруг полно других. Эти люди — как... статисты. Они затуманивают взгляд, это бессмысленная толпа. Они... нежелательное отвлечение. Поэтому ты ищешь забвение в одиночестве. Но одиночество лишь тебя иссушает.
Matthew MorganТы — единственная часть моей жизни, которую я ещё не разгадал.
Matthew MorganТы красивая. Очевидно, что ты умная. И я всегда вижу, когда тебе грустно, потому что ты прячешься за своей упрямостью в такие моменты. Когда ты счастлива, счастлива вся ты. Даже твои волосы. В тебе нет ни капли злобы, а я думал, что таких уже не делают. Ты смешная. Когда ты слушаешь, видно, что тебе интересно. Ты добрая. И ты носишь своё сердце на рукаве, что может быть страшно впечатляюще.
Matthew Morgan[поворачивается обратно к готовке]И ты напоминаешь мне Джоан.
Pauline LaubieЯ всё ещё считаю, что ты не прав, Мэттью. Не думаю, что ты разобрался со своей жизнью до конца.
Matthew MorganЗнаешь, тебе пора перестать обвинять меня во всём, что у тебя не так в жизни. Всё, чего я хотел для тебя — чтобы ты вышел в этот мир и гнался за своей мечтой. Искал приключений, влюблялся, рисковал. Вот и всё, чего я хотел.