Цитаты из фильма Последняя любовь мистера Моргана

Pauline Laubie Почему ты перестала любить жизнь?
Matthew Morgan На самом деле ты не любишь саму жизнь. Ты любишь, ну, места, животных, людей, воспоминания, еду, литературу, музыку. И иногда встречаешь кого-то... кто требует всей твоей любви. И если теряешь этого человека, кажется, что остановится и всё остальное. Но всё остальное продолжает идти дальше. Жиро говорил, что можно скучать по единственному человеку, даже если вокруг полно других. Эти люди — как... статисты. Они затуманивают взгляд, это бессмысленная толпа. Они... нежелательное отвлечение. Поэтому ты ищешь забвение в одиночестве. Но одиночество лишь тебя иссушает.
Pauline Laubie Значит, я — нежелательное отвлечение. Я — облако?
Matthew Morgan Ты — единственная часть моей жизни, которую я ещё не разгадал.
Matthew Morgan Ты красивая. Очевидно, что ты умная. И я всегда вижу, когда тебе грустно, потому что ты прячешься за своей упрямостью в такие моменты. Когда ты счастлива, счастлива вся ты. Даже твои волосы. В тебе нет ни капли злобы, а я думал, что таких уже не делают. Ты смешная. Когда ты слушаешь, видно, что тебе интересно. Ты добрая. И ты носишь своё сердце на рукаве, что может быть страшно впечатляюще.
Matthew Morgan [поворачивается обратно к готовке] И ты напоминаешь мне Джоан.
Pauline Laubie Я всё ещё считаю, что ты не прав, Мэттью. Не думаю, что ты разобрался со своей жизнью до конца.
Matthew Morgan Почему ты так думаешь, а? Расскажи мне.
Pauline Laubie Думаю, тот день, когда мы всё поймём в своей жизни, — будет и днём нашей смерти.
Pauline Laubie Ты побрилась.
Matthew Morgan Да. Тебе не нравится?
Pauline Laubie Нравится. Но мне больше нравилась твоя борода, она напоминала мне моего отца.
Matthew Morgan Надеюсь, тебе нравится твой отец.
Pauline Laubie Нравился. Он умер.
Matthew Morgan О, мне жаль.
Pauline Laubie Это было давно.
Matthew Morgan Я не знала.
Matthew Morgan Твои волосы.
Pauline Laubie Что?
Matthew Morgan Они очень похожи на волосы моей жены.
Pauline Laubie Надеюсь, тебе нравится твоя жена.
Matthew Morgan Нравилась. Она умерла.
Pauline Laubie Мэттью, это не смешно.
Matthew Morgan Я не шучу, она умерла три года, два месяца и одиннадцать дней назад.
Pauline Laubie Что случилось, Мэтью?
Matthew Morgan Я облажался, пытаясь лечиться сам.
Pauline Laubie Что это значит?
Matthew Morgan Это значит, что я принял слишком много снотворного. Или слишком мало. Зависит от того, как на это посмотреть.
Miles Morgan Мне не нужен был учитель, мне нужен был отец.
Matthew Morgan Знаешь, тебе пора перестать обвинять меня во всём, что у тебя не так в жизни. Всё, чего я хотел для тебя — чтобы ты вышел в этот мир и гнался за своей мечтой. Искал приключений, влюблялся, рисковал. Вот и всё, чего я хотел.
Miles Morgan Почему ты мне никогда этого не говорил?
Matthew Morgan Потому что я считал, что не должен.
Pauline Laubie Если бы у меня был отец, как Мэтью, я была бы очень счастлива.
Miles Morgan Почему, потому что он такой яркий пример отцовства?
Pauline Laubie Потому что он ещё жив.
Matthew Morgan Я знал только одно — я не хочу быть похожим на отца. А в итоге стал таким же, как он.
Pauline Laubie Твои дети и внуки не хотят, чтобы ты умирал, Мэттью. И я не хочу, чтобы ты умирал. Так что ты в меньшинстве. Отложим на потом.
Matthew Morgan «Отложим» на потом.
Karen Morgan Ты мой любимый брат.
Miles Morgan Я твой *единственный* брат.
Karen Morgan Мелочи!
Matthew Morgan Чёрт возьми, Майлз! Чего ты от меня хочешь?
Miles Morgan Я хочу, чтобы ты перестал вести себя так, будто только ты её потерял!
Miles Morgan Я тебя не виню, пап. Просто хотел попрощаться с ней.
Matthew Morgan Я хотел попрощаться. Я был там, просто не знал как.
Madame Léry Может, закажете по-французски, потренируетесь?
Matthew Morgan Если голоден — нет.
[смеётся]
Полин Лоби Может, проводить тебя до дома? Помочь как-нибудь...
Мэттью Морган Спасибо, в этом нет нужды.
Полин Лоби Я правда не против. Время есть.
Мэттью Морган [бормочет про себя] Вот теперь я официально — материал для скаутов.
Полин Лоби Что вы сказали?
Matthew Morgan Говорят, что со временем привыкаешь быть отцом, но я так и не смогу.
Matthew Morgan Мало что может быть так уныло, как пустые вешалки.
[последние реплики]
Miles Morgan Он оставил тебе летний дом.
Pauline Laubie Я сказала ему, что не хочу его.
Miles Morgan Ну, у него всегда были свои идеи. Слушай, мне нужно навестить сына. Но я вернусь.
Pauline Laubie Хорошо.
Miles Morgan Я вернусь за тобой, Полина.
Pauline Laubie Хорошо.
Miles Morgan Ладно. Готова?
Miles Morgan Похоже, ты здесь хорошо ориентируешься.
Pauline Laubie Это же не операция на сердце.
Miles Morgan А на мозге.
