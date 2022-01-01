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Семейка Монстров
Семейка Монстров, 2014: актеры и роли
The Boxtrolls
Семейка Монстров
2014 / США
Трейлер
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Трейлеры
Семейка Монстров, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Стаччи
Грэм Эннэбл
В ролях
Айзек Хемпстед-Райт
Isaac Hempstead Wright
Саймон Пегг
Simon Pegg
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Тони Коллетт
Toni Collette
Джаред Харрис
Jared Harris
Ник Фрост
Nick Frost
Ричард Айоади
Richard Ayoade
Трэйси Морган
Tracy Morgan
Ларейн Ньюман
Laraine Newman
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Одна
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