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Семейка Монстров Семейка Монстров
Киноафиша Фильмы Семейка Монстров Награды и номинации фильма Семейка Монстров
The Boxtrolls Семейка Монстров 2014 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Семейка Монстров

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший анимационный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
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