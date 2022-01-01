Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Блэки летит на Луну
Отзывы о мультфильме «Блэки летит на Луну»
Black to the Moon
Блэки летит на Луну
2012 / Испания / Италия / Франция
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Блэки летит на Луну»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Певица на всю голову
3 комментария
От рассвета до заката
1 комментарий
Бишарашки
3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Авторизация по e-mail