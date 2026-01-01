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Алекс ван Вармердам
Alex van Warmerdam
Киноафиша
Персоны
Алекс ван Вармердам
Алекс ван Вармердам
Alex van Warmerdam
Дата рождения
14 августа 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Последние дни Эммы Бланк
(2009)
6.9
Абель
(1986)
6.8
Официант
(2006)
Фильмография Алекс ван Вармердам
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Триллер
Фантастика
Год
Все
2021
2015
2013
2009
2006
2003
1998
1996
1992
1986
Все
10
Фильмы
10
Режиссер
10
Композитор
5
Сценарист
10
Актер
8
Продюсер
4
6.6
Номер десять
Nr. 10
драма, детектив, фантастика
2021, Бельгия / Нидерланды
Смотреть трейлер
6.6
Шнайдер против Бакса
Schneider vs. Bax
триллер, комедия
2015, Нидерланды
Смотреть трейлер
6.1
Возмутитель спокойствия
Borgman
триллер
2013, Нидерланды
Смотреть трейлер
7.3
Последние дни Эммы Бланк
De laatste dagen van Emma Blank
комедия, драма
2009, Нидерланды
6.8
Официант
Ober
комедия
2006, Нидерланды / Бельгия
6.1
Новые сказки братьев Гримм
Grimm
комедия, драма
2003, Нидерланды
6.4
Малыш Тони
Kleine Teun
драма, комедия
1998, Нидерланды
6.6
Платье
The Dress
комедия
1996, Нидерланды
6.6
Северяне
Noorderlingen, De
комедия
1992, Нидерланды
Смотреть трейлер
6.9
Абель
Abel
комедия
1986, Нидерланды
Новости о Алекс ван Вармердам
Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»
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