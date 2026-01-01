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Алекс ван Вармердам Alex van Warmerdam
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Алекс ван Вармердам

Alex van Warmerdam

Дата рождения
14 августа 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Последние дни Эммы Бланк 7.2
Последние дни Эммы Бланк (2009)
Абель 6.9
Абель (1986)
Официант 6.8
Официант (2006)

Фильмография Алекс ван Вармердам

Жанр
Год
Номер десять 6.6
Номер десять Nr. 10
драма, детектив, фантастика 2021, Бельгия / Нидерланды
Смотреть трейлер
Шнайдер против Бакса 6.6
Шнайдер против Бакса Schneider vs. Bax
триллер, комедия 2015, Нидерланды
Смотреть трейлер
Возмутитель спокойствия 6.1
Возмутитель спокойствия Borgman
триллер 2013, Нидерланды
Смотреть трейлер
Последние дни Эммы Бланк 7.3
Последние дни Эммы Бланк De laatste dagen van Emma Blank
комедия, драма 2009, Нидерланды
Официант 6.8
Официант Ober
комедия 2006, Нидерланды / Бельгия
Новые сказки братьев Гримм 6.1
Новые сказки братьев Гримм Grimm
комедия, драма 2003, Нидерланды
Малыш Тони 6.4
Малыш Тони Kleine Teun
драма, комедия 1998, Нидерланды
Платье 6.6
Платье The Dress
комедия 1996, Нидерланды
Северяне 6.6
Северяне Noorderlingen, De
комедия 1992, Нидерланды
Смотреть трейлер
Абель 6.9
Абель Abel
комедия 1986, Нидерланды
Новости о Алекс ван Вармердам
Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»
Одно-единственное слово меняет всё в трейлере нидерландского триллера «Номер десять»
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