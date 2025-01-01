Меню
Цитаты из фильма Великая красота

Цитаты из фильма Великая красота

[последние слова]
Джеп Гамбарделла Вот как это всегда заканчивается. С смертью. Но сперва была жизнь. Скрытая под blah, blah, blah. Всё укрыто под болтовнёй и шумом. Тишина и сентиментальность. Эмоции и страх. Измождённые, непостоянные вспышки красоты. А потом — жалкая нищета и несчастное человечество. Всё похоронено под покровом смущения от того, что мы просто есть в этом мире, blah, blah, blah... За этим — то, что лежит за гранью. Я не занимаюсь тем, что лежит за гранью. Поэтому... пусть начнётся этот роман. В конце концов... это всего лишь фокус. Да, это всего лишь фокус.
Jep Gambardella Мы все на грани отчаяния. Всё, что нам остаётся — смотреть друг другу в глаза, составлять компанию, немного шутить... Ты не согласен?
Jep Gambardella Самое важное, что я понял спустя несколько дней после того, как мне исполнилось 65, — это то, что я больше не могу тратить время на то, что мне не хочется делать.
Jep Gambardella На этот вопрос в детстве мои друзья всегда отвечали одинаково: «Тёлки». А я отвечал: «Запах домов стариков». Вопрос был: «Что тебе в жизни нравится больше всего?» Мне было суждено быть чувствительным. Мне было суждено стать писателем. Мне было суждено стать Джепом Гамбарделлой.
Romano Я проводил все свои лета, строя планы на сентябрь. Но больше не так. Теперь я провожу лето, вспоминая благие намерения, которые исчезли. Отчасти из-за лени, отчасти из-за беспечности. Что плохого в ностальгии? Это единственное отвлечение для тех, кто не верит в будущее. Без дождя август подходит к концу, а сентябрь так и не наступает. И я такой обычный. Но волноваться не стоит. Всё в порядке, всё хорошо.
Jep Gambardella Поезда на наших вечеринках — лучшие в Риме. Они лучшие, потому что никуда не едут.
Santa Знаешь, почему я ем только корни?
Jep Gambardella Нет, почему?
Santa Потому что корни — это главное.
Jep Gambardella Я не женоненавистник, я человеконенавистник.
Jep Gambardella Когда я приехал в Рим в 26 лет, я довольно быстро окунулся в то, что можно назвать водоворотом светской жизни, но я не просто хотел жить на широкую ногу — я хотел быть королём этой жизни. Мне было недостаточно ходить на вечеринки, я хотел иметь власть, чтобы их провалить.
Santa Мадам, я дал обет бедности. И о бедности не говорят... её нужно проживать.
Jep Gambardella Мадам Ардан!
Fanny Ardant [после долгой паузы] Спокойной ночи.
Jep Gambardella Что теперь будешь делать?
Alfredo То, что всегда делал. Буду жить в восхищении ею.
Jep Gambardella Что плохого в ностальгии? Это единственное отвлечение для тех, кто не верит в будущее.
Ramona Та девочка плакала.
Jep Gambardella Ерунда! Эта девочка зарабатывает миллионы!
Jep Gambardella [объявляет следующую песню на своей вечеринке] Ла Колита!
Jep Gambardella Пожалуйста, я джентльмен. Не разрушай мою единственную уверенность.
[Стефании]
Talia Concept Расскажи, как она занимается сексом с женихом по 11 раз в день, он талантливый концептуальный художник, он обклеивает баскетбольные мячи конфетти! Он просто сенсация!
Jep Gambardella Было приятно не заниматься любовью.
Ramona Было приятно любить друг друга.
Jep Gambardella Я забыл, что значит любить кого-то. Я забыл это.
Orietta Почему он никогда не говорит?
Jep Gambardella Потому что он слушает.
Jep Gambardella Стефания, мать и женщина. Тебе 53, жизнь у тебя в руинах, как и у всех нас. Вместо того чтобы строить из себя кого-то лучше и смотреть на нас свысока, тебе стоило бы взглянуть на нас с теплом. Мы все на грани отчаяния, всё, что нам остаётся — смотреть друг другу в глаза, составлять компанию, немного шутить. Не так ли?
Stefania Рим — единственный город в мире, где по-настоящему существовал марксизм. Ты не можешь быть лучше остальных больше недели, тебя сразу же возвращают к посредственности. Рим — это чистый коллективизм.
Jep Gambardella Чистый коллективизм. Стефания, что за чепуха! Ты знаешь, Флобер хотел написать книгу о ничем. Если бы он встретил тебя, у нас была бы отличная книга, какая жалость!
Jep Gambardella Чем ты занимаешься?
Orietta Я? Я богата.
Jep Gambardella Отличная работа.
Ramona Должно быть, очень приятно знать столько людей.
Jep Gambardella Гарантирую, что ты будешь несчастен.
Ramona Люди тебя подводили?
Jep Gambardella Я их подводил.
Santa Почему ты больше не написал ни одной книги?
Jep Gambardella Я искал великую красоту, но так и не нашёл её.
Jep Gambardella Вчера лёг спать в десять тридцать. А теперь не знаю, что делать. Утро для меня — совершенно незнакомое явление.
Jep Gambardella Разогретый рис всегда вкуснее только что приготовленного.
Dadina Старое лучше нового.
Romano А ты с Орьеттой как?
Jep Gambardella Кто такая Орьетта?
Romano Ты не в курсе? Она была у тебя дома. Настоящая красавица.
Jep Gambardella В моём возрасте одной красоты мало.
Jep Gambardella Многие думают, что похороны — это случайное событие без правил. Это не так. Похороны — это высшее светское мероприятие. Никогда не забывайте, что на похоронах вы выходите на сцену.
Jep Gambardella В те дни, когда ты почувствуешь пустоту, всегда можешь рассчитывать на меня.
Dadina Как суп, Маленький Джеп?
Jep Gambardella Суп хороший. Почему ты назвала меня Маленьким Джепом? Мне так не говорили уже века.
Dadina Потому что друг время от времени должен напомнить своему другу, каким он был в детстве.
Orietta Я из Милана, если честно, римлян я не выношу.
Jep Gambardella Лучшие люди в Риме — это туристы.
Jep Gambardella Ты встречаешься с той мрачной девчонкой, с которой всегда ходишь?
Romano Хотел бы. Пробовал уже 7000 раз. Ни одного поцелуя, ни разу!
Jep Gambardella Она сук##.
Romano Нет, не она. Она сложная.
Jep Gambardella Она сук##. Поверь, ты слишком добрый. Я их сразу вижу издалека, даже не встречаясь лично.
Egidio Почему бы тебе не свести её с кем-нибудь?
Jep Gambardella Я?
Egidio Ты не знаешь богатых мужиков, которые хотят красивую жену? Мы можем даже имя её поменять, это не проблема. Ты бы очень помог мне.
Jep Gambardella Я писатель, а не сутенёр.
Egidio Извини, я немного грубовато выразился.
Ramona Что случилось?
Jep Gambardella Я чувствую себя старым.
Ramona Ты уж точно не молодая курочка.
Jep Gambardella Он попросил меня найти тебе мужа.
Ramona Он одержим. Я не ищу мужа.
Jep Gambardella Ну, а зря. Семья — это прекрасно.
Ramona Я знаю. Но я не создана для прекрасного.
Jep Gambardella Слава богу. У нас ещё есть что-то хорошее, что мы можем сделать вместе. Будущее прекрасно.
Jep Gambardella Я не создан для этой жизни и этого города.
Dadina Никто ни для чего не создан, чёрт возьми. Поверь королеве неудачников.
Romano К сожалению, в этой стране, чтобы тебя воспринимали всерьёз, нужно воспринимать всерьёз себя самого.
Lello Cava Моя жена и я — единственная пара в Италии, которая по-настоящему влюблена.
Egidio Я выгляжу неудачником?
Jep Gambardella Нет, почему?
Egidio Потому что я слышу, как говорю, и звучит это у меня как у неудачника.
Talia Concept Мне не нужно читать, я живу на вибрациях, экстрасенсорных.
Jep Gambardella Экстрасенсорных — это понятно, но что ты имеешь в виду под вибрациями?
Talia Concept Поэзию вибраций нельзя описать вульгарностью слов.
Jep Gambardella Ну хоть попытайся.
Talia Concept Я художник, мне не нужно объяснять х###ю.
Lello Cava Италия — чем мы знамениты за границей? Мода и пицца. Страна ткачей и лавочников.
Orietta Однажды я видела, как площадь Навона покрылась снегом.
Jep Gambardella Правда? Как это было?
Orietta Белой!
Romano Что-то случилось?
Jep Gambardella Нет. Нет. Почему?
Romano Ты хочешь снова писать после всех этих лет, значит что-то случилось.
Jep Gambardella В Риме всегда что-то происходит. Ничего не случилось.
Egidio Я не важен. Меня волнует она. Я её люблю. И тут я не неудачник, я отец. И как все отцы, я переживаю. Что она будет делать через несколько лет? В пятьдесят ей не пристало быть стриптизёршей!
Egidio Она хочет продолжать эту работу ради денег. Не понимаю, зачем ей всегда деньги и на хр#н она их тратит.
Jep Gambardella На наркоту?
Egidio Хотелось бы, чтобы у нас был общий интерес. Она даже пиво не пьёт.
Egidio Вон моя дочь, видишь? Она меня так бесит, я ей миллион раз говорил! Ты слишком стара для этого! Теперь на сцене правят горячие молодые польские девчонки. Они мастерицы на все руки. Ей 42, а она хочет быть изысканной стриптизёршей. Но мир больше не изысканный. Правда, Джеп?
Jep Gambardella Как ты?
Andrea Плохо. Пруст говорит, что смерть может прийти к нам сегодня днём. Пруст — страшный парень. Не завтра, не через год, а именно сегодня днём.
Jep Gambardella Но уже вечер, значит, завтра днём.
Andrea Тургенев сказал: «Смерть смотрела на меня, замечая меня.»
Jep Gambardella Не принимай этих писателей слишком серьёзно.
Andrea Так кого же тогда принимать всерьёз?
