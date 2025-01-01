Джеп ГамбарделлаВот как это всегда заканчивается. С смертью. Но сперва была жизнь. Скрытая под blah, blah, blah. Всё укрыто под болтовнёй и шумом. Тишина и сентиментальность. Эмоции и страх. Измождённые, непостоянные вспышки красоты. А потом — жалкая нищета и несчастное человечество. Всё похоронено под покровом смущения от того, что мы просто есть в этом мире, blah, blah, blah... За этим — то, что лежит за гранью. Я не занимаюсь тем, что лежит за гранью. Поэтому... пусть начнётся этот роман. В конце концов... это всего лишь фокус. Да, это всего лишь фокус.
Jep GambardellaМы все на грани отчаяния. Всё, что нам остаётся — смотреть друг другу в глаза, составлять компанию, немного шутить... Ты не согласен?
Jep GambardellaСамое важное, что я понял спустя несколько дней после того, как мне исполнилось 65, — это то, что я больше не могу тратить время на то, что мне не хочется делать.
Jep GambardellaНа этот вопрос в детстве мои друзья всегда отвечали одинаково: «Тёлки». А я отвечал: «Запах домов стариков». Вопрос был: «Что тебе в жизни нравится больше всего?» Мне было суждено быть чувствительным. Мне было суждено стать писателем. Мне было суждено стать Джепом Гамбарделлой.
RomanoЯ проводил все свои лета, строя планы на сентябрь. Но больше не так. Теперь я провожу лето, вспоминая благие намерения, которые исчезли. Отчасти из-за лени, отчасти из-за беспечности. Что плохого в ностальгии? Это единственное отвлечение для тех, кто не верит в будущее. Без дождя август подходит к концу, а сентябрь так и не наступает. И я такой обычный. Но волноваться не стоит. Всё в порядке, всё хорошо.
Jep GambardellaПоезда на наших вечеринках — лучшие в Риме. Они лучшие, потому что никуда не едут.
Jep GambardellaКогда я приехал в Рим в 26 лет, я довольно быстро окунулся в то, что можно назвать водоворотом светской жизни, но я не просто хотел жить на широкую ногу — я хотел быть королём этой жизни. Мне было недостаточно ходить на вечеринки, я хотел иметь власть, чтобы их провалить.
SantaМадам, я дал обет бедности. И о бедности не говорят... её нужно проживать.
Jep GambardellaСтефания, мать и женщина. Тебе 53, жизнь у тебя в руинах, как и у всех нас. Вместо того чтобы строить из себя кого-то лучше и смотреть на нас свысока, тебе стоило бы взглянуть на нас с теплом. Мы все на грани отчаяния, всё, что нам остаётся — смотреть друг другу в глаза, составлять компанию, немного шутить. Не так ли?
StefaniaРим — единственный город в мире, где по-настоящему существовал марксизм. Ты не можешь быть лучше остальных больше недели, тебя сразу же возвращают к посредственности. Рим — это чистый коллективизм.
Jep GambardellaЧистый коллективизм. Стефания, что за чепуха! Ты знаешь, Флобер хотел написать книгу о ничем. Если бы он встретил тебя, у нас была бы отличная книга, какая жалость!
EgidioХотелось бы, чтобы у нас был общий интерес. Она даже пиво не пьёт.
EgidioВон моя дочь, видишь? Она меня так бесит, я ей миллион раз говорил! Ты слишком стара для этого! Теперь на сцене правят горячие молодые польские девчонки. Они мастерицы на все руки. Ей 42, а она хочет быть изысканной стриптизёршей. Но мир больше не изысканный. Правда, Джеп?