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Небраска
Награды и номинации фильма Небраска
Nebraska
Небраска
2013 / США
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Небраска
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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