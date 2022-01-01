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Единственный выстрел
Единственный выстрел, 2013: актеры и роли
A Single Shot
Единственный выстрел
2013 / Великобритания / США / Канада
Трейлер
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Единственный выстрел, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид М. Розенталь
David M. Rosenthal
В ролях
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Келли Райлли
Kelly Reilly
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Тед Левайн
Ted Levine
Джо Андерсон
Joe Anderson
Офелия Ловибонд
Ophelia Lovibond
Мелисса Лео
Melissa Leo
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