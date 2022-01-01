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Единственный выстрел Единственный выстрел
Киноафиша Фильмы Единственный выстрел Единственный выстрел, 2013: актеры и роли
A Single Shot Единственный выстрел 2013 / Великобритания / США / Канада
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Единственный выстрел, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид М. Розенталь David M. Rosenthal
В ролях
Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Келли Райлли Келли Райлли Kelly Reilly Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Тед Левайн Тед Левайн Ted Levine Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Офелия Ловибонд Офелия Ловибонд Ophelia Lovibond Мелисса Лео Мелисса Лео Melissa Leo
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