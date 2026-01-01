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Постер фильма Продавец четырех времен года
7.4
Киноафиша Фильмы Продавец четырех времен года
7.4

Продавец четырех времен года

, 1971
Händler der vier Jahreszeiten
Германия / драма / 18+
Постер фильма Продавец четырех времен года
7.4

О фильме

Трагедия одиночки, оказавшегося лишним в обществе «всеобщего благоденствия» Эпохи Экономического чуда. Ханс Эпп несколько лет провел вдали от родины в иностранном легионе, и вот вернулся назад. «Уж лучше бы тебе не возвращаться!» — злобно шипит мать, встречая сына на пороге дома. И Ханс уходит, устраивается на работу в полицию, обзаводится семьей, потом становится продавцом овощей в разъездном магазинчике. Жену он не любит, она платит ему тем же. Возлюбленная Ханса слишком горда, чтобы связать жизнь с уличным торговцем. Одна из стычек с женой завершается тяжелейшим инфарктом. Разочаровавшись в жизни, герой решается на самоубийство. Исподволь, но настойчиво каждый участник действия подталкивает его к этому решению. И только сестра Анна пытается оказать ему моральную поддержку, но не может предотвратить его роковую кончину.

В ролях

Ганс Хиршмюллер
Ганс Эпп
Ирм Херманн
Irmgard Epp
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Анна Эпп
Андреа Шобер
Renate Epp
Густи Крайссль
Mother Epp
Клаус Лёвич
Harry Radek
Карл Шайдт
Anzell
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Hans's great love
Курт Рааб
Kurt
Хайде Саймон
Хайде
Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер
Сценарист Райнер Вернер Фассбиндер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 4 ноября 1971
Дата выхода
10 марта 1972 Германия
10 февраля 1972 Дания
Бюджет 325 000 DEM
Сборы в мире $8 408
Производство Tango Film
Другие названия
Händler der vier Jahreszeiten, The Merchant of Four Seasons, El mercader de las cuatro estaciones, Le marchand des quatre saisons, A zöldségkereskedő, Branjevec za štiri letne čase, Dört Mevsim Satıcısı, El comerciante de las cuatro estaciones, Frugthandlerens fire årstider, Frukthandlarens fyra årstider, Frukthandlerens fire årstider, Handlarz czterech pór roku, Il mercante delle quattro stagioni, Kauppias kaiken aikaa, O Comerciante das Quatro Estações, O emporos ton 4 epohon, O Mercador das Quatro Estações, O Negociante das Quatro Estações, Продавец четырех времен года, 四季を売る男, Продавець чотирьох пір року, 四季商人

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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