Трагедия одиночки, оказавшегося лишним в обществе «всеобщего благоденствия» Эпохи Экономического чуда. Ханс Эпп несколько лет провел вдали от родины в иностранном легионе, и вот вернулся назад. «Уж лучше бы тебе не возвращаться!» — злобно шипит мать, встречая сына на пороге дома. И Ханс уходит, устраивается на работу в полицию, обзаводится семьей, потом становится продавцом овощей в разъездном магазинчике. Жену он не любит, она платит ему тем же. Возлюбленная Ханса слишком горда, чтобы связать жизнь с уличным торговцем. Одна из стычек с женой завершается тяжелейшим инфарктом. Разочаровавшись в жизни, герой решается на самоубийство. Исподволь, но настойчиво каждый участник действия подталкивает его к этому решению. И только сестра Анна пытается оказать ему моральную поддержку, но не может предотвратить его роковую кончину.

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