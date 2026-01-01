Трагедия одиночки, оказавшегося лишним в обществе «всеобщего благоденствия» Эпохи Экономического чуда. Ханс Эпп несколько лет провел вдали от родины в иностранном легионе, и вот вернулся назад. «Уж лучше бы тебе не возвращаться!» — злобно шипит мать, встречая сына на пороге дома. И Ханс уходит, устраивается на работу в полицию, обзаводится семьей, потом становится продавцом овощей в разъездном магазинчике. Жену он не любит, она платит ему тем же. Возлюбленная Ханса слишком горда, чтобы связать жизнь с уличным торговцем. Одна из стычек с женой завершается тяжелейшим инфарктом. Разочаровавшись в жизни, герой решается на самоубийство. Исподволь, но настойчиво каждый участник действия подталкивает его к этому решению. И только сестра Анна пытается оказать ему моральную поддержку, но не может предотвратить его роковую кончину.
Händler der vier Jahreszeiten, The Merchant of Four Seasons, El mercader de las cuatro estaciones, Le marchand des quatre saisons, A zöldségkereskedő, Branjevec za štiri letne čase, Dört Mevsim Satıcısı, El comerciante de las cuatro estaciones, Frugthandlerens fire årstider, Frukthandlarens fyra årstider, Frukthandlerens fire årstider, Handlarz czterech pór roku, Il mercante delle quattro stagioni, Kauppias kaiken aikaa, O Comerciante das Quatro Estações, O emporos ton 4 epohon, O Mercador das Quatro Estações, O Negociante das Quatro Estações, Продавец четырех времен года, 四季を売る男, Продавець чотирьох пір року, 四季商人
Рейтинг фильма
7.4
Оцените12 голосов
7.3IMDb
Цитаты
[повторяющаяся реплика]
Ганс ЭппСвежие груши!
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