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Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
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Крис Сивертсон
Крис Сивертсон
Chris Sivertson
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Крис Сивертсон
Chris Sivertson
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Сценарист, Режиссер, Продюсер
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Фильмография Крис Сивертсон
Чудовище
ужасы, мистика, триллер
2022, США
6.0
Все болельщицы умрут
ужасы, комедия, триллер
2013, США
5.0
Бойцы
драма
2011, США
4.0
Я знаю, кто убил меня
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
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