Дата публикации: 20 февраля 2013
Бойцы – Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы, во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом.
4.1 Бойцы
Бойцы драма, 2011, США
