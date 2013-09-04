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Постер фильма Вик и Фло увидели медведя
6.3
Вик и Фло увидели медведя - Трейлер
Киноафиша Фильмы Вик и Фло увидели медведя
6.3

Вик и Фло увидели медведя

, 2013
Vic et Flo ont vu un ours
Канада / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Вик и Фло увидели медведя
6.3
Вик и Фло увидели медведя - Трейлер
Вик и Фло увидели медведя  Трейлер

О фильме

Одинокая автобусная остановка. Скаут играющий на трубе и женщина, которая не желает платить ему ни гроша за его скудный музыкальный талант. Эту женщину зовут Вик, она только что вышла из тюрьмы и желает лишь немного тишины и покоя. Она отправляется к своему родственнику, который живет в доме в канадском лесу. Там ее навещает подруга по имени Фло. И вроде их жизнь начинает налаживаться, но не все так просто…

В ролях

Марк-Андре Гронден
Марк-Андре Гронден
Guillaume Perreira-Leduc
Пьеретт Робитейлл
Victoria Champagne
Инка Хаджисмайлович
Мари Брассар
Jackie
Оливье Обен
Nicolas Smith
Ги Товетт
Yvon Champagne
Романа Боренже
Романа Боренже
Florence Richemont
Пьер-Люк Фанк
Charlot Smith
Georges Molnar
Emile Champagne
Ramon Cespedes
Complice de Jackie
Ted Pluviose
L'amant
Режиссер Дени Коте
Сценарист Дени Коте
Композитор Melissa Lavergne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 сентября 2013
Дата выхода
19 июня 2014 Бразилия
1 июля 2014 Германия
1 июля 2014 Канада
1 июля 2014 Польша
20 марта 2014 Португалия
22 июня 2014 Сербия
4 сентября 2013 Франция
Сборы в мире $5 613
Производство La Maison de Prod, Super Ecran, Metafilms
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Вик и Фло увидели медведя - Трейлер
Вик и Фло увидели медведя Трейлер
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