6.3Vic et Flo ont vu un ours
Вик и Фло увидели медведя, 2013
Канада / драма / 18+
О фильме
Одинокая автобусная остановка. Скаут играющий на трубе и женщина, которая не желает платить ему ни гроша за его скудный музыкальный талант. Эту женщину зовут Вик, она только что вышла из тюрьмы и желает лишь немного тишины и покоя. Она отправляется к своему родственнику, который живет в доме в канадском лесу. Там ее навещает подруга по имени Фло. И вроде их жизнь начинает налаживаться, но не все так просто…
В ролях
Пьеретт Робитейлл
Victoria Champagne
Пьер-Люк Фанк
Charlot Smith
Georges Molnar
Emile Champagne
Ramon Cespedes
Complice de Jackie
Ted Pluviose
L'amant
Детали фильма
Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 сентября 2013
Дата выхода
|19 июня 2014
|Бразилия
|1 июля 2014
|Германия
|1 июля 2014
|Канада
|1 июля 2014
|Польша
|20 марта 2014
|Португалия
|22 июня 2014
|Сербия
|4 сентября 2013
|Франция
Сборы в мире $5 613
Производство La Maison de Prod, Super Ecran, Metafilms
Другие названия
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Обновлено 29 апреля 2025
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