О персоне
Фильмография
Мари Брассар
Marie Brassard
Мари Брассар
Мари Брассар
Marie Brassard
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
Конгорама
(2006)
6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
(2023)
6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья
(2007)
Фильмография Мари Брассар
7
Фильмы
7
Актер
7
6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
комедия, драма, фэнтези
2023, Канада
6.7
Любовь моего брата
La femme de mon frère / A Brother’s Love
драма
2019, Канада
6.3
Вик и Фло увидели медведя
Vic et Flo ont vu un ours
драма
2013, Канада
6.6
Знаки смерти
Les signes vitaux
драма
2009, Канада
6.6
Удивительная история
Babine
драма, фэнтези, приключения
2008, Канада
6.8
Континенталь - фильм, в котором нет ружья
Continental, un film sans fusil
комедия, драма
2007, Канада
7.1
Конгорама
Congorama
комедия, документальный
2006, Канада / Бельгия / Франция
