Кристиан самоотверженно заботится о своей матери, давно находящейся в коме. Когда он понимает, что никакой надежды на ее восстановление больше нет, Кристиан отправляется в больницу, чтобы прекратить ее и свои мучения.

После совершенного преступления он вынужден бежать не только от закона, но и от самого себя. Кристиан покидает Монреаль и уезжает за полторы тысячи километров от родного дома. Он останавливается в Рэдиссоне, небольшом городке на севере Канады.

Здесь Кристиан нанимается мусорщиком и пытается начать свою жизнь заново. Поначалу все вокруг кажется ему странным, но постепенно он привыкает к переменам, а жители городка начинают его считать своим…