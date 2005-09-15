Оповещения от Киноафиши
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Северные штаты

Северные штаты

Les états nordiques 18+
О фильме

Кристиан самоотверженно заботится о своей матери, давно находящейся в коме. Когда он понимает, что никакой надежды на ее восстановление больше нет, Кристиан отправляется в больницу, чтобы прекратить ее и свои мучения.

После совершенного преступления он вынужден бежать не только от закона, но и от самого себя. Кристиан покидает Монреаль и уезжает за полторы тысячи километров от родного дома. Он останавливается в Рэдиссоне, небольшом городке на севере Канады.

Здесь Кристиан нанимается мусорщиком и пытается начать свою жизнь заново. Поначалу все вокруг кажется ему странным, но постепенно он привыкает к переменам, а жители городка начинают его считать своим…

Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 15 сентября 2005
15 сентября 2005 Канада
Бюджет 100 000 CAD
Производство Nihilproductions
Les états nordiques, Drifting States, Os Estados Nórdicos, Βορινές πολιτείες, 放逐．邊境
Дени Коте
Кристиан ЛеБланк
6.5
