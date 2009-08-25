Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Остовы
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
2 постера
Остовы

Остовы

Carcasses 18+
О фильме

Жану-Полю Колмору 74 года. После несчастного случая, произошедшего с ним еще в ранней юности, он поселился на свалке старых автомобилей, где последние сорок лет собирает остовы машин, металлолом и прочий никому ненужный хлам. Он ремонтирует выброшенные механизмы, продает их, а на полученные деньги пополняет свою коллекцию железного мусора.

Редким посетителям он рассказывает о своем странном образе жизни, своем здоровье и взглядах на мир… Однажды во владениях Колмора объявляются незваные гости. Четверо подростков с синдромом Дауна приходят на свалку в поисках еды и приюта. У одного из них, оказывается, серьезно повреждена левая нога…

Страна Канада
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 25 августа 2009
Дата выхода
25 августа 2009 Бельгия
Бюджет 60 000 CAD
Производство Nihilproductions, Visit Films
Другие названия
Carcasses, Carcasas, Wraki, 汽車墳場
Режиссер
Дени Коте
В ролях
Энн Кэрриэр
Марк Скэнлон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Остовы
Такая нежная кожа 6.0
Такая нежная кожа (2017)
Такое лето 6.7
Такое лето (2022)
Социальная гигиена 5.4
Социальная гигиена (2021)
Антология города-призрака 6.3
Антология города-призрака (2019)
Вик и Фло увидели медведя 6.3
Вик и Фло увидели медведя (2013)
Керлинг 6.4
Керлинг (2010)
Ей нужен хаос 6.1
Ей нужен хаос (2008)
5.6
Наши частные жизни (2007)
Северные штаты 6.5
Северные штаты (2005)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
