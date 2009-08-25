Жану-Полю Колмору 74 года. После несчастного случая, произошедшего с ним еще в ранней юности, он поселился на свалке старых автомобилей, где последние сорок лет собирает остовы машин, металлолом и прочий никому ненужный хлам. Он ремонтирует выброшенные механизмы, продает их, а на полученные деньги пополняет свою коллекцию железного мусора.

Редким посетителям он рассказывает о своем странном образе жизни, своем здоровье и взглядах на мир… Однажды во владениях Колмора объявляются незваные гости. Четверо подростков с синдромом Дауна приходят на свалку в поисках еды и приюта. У одного из них, оказывается, серьезно повреждена левая нога…