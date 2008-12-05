Оповещения от Киноафиши
Ей нужен хаос
Ей нужен хаос
Elle veut le chaos
18+
драма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
5 декабря 2008
Дата выхода
5 декабря 2008
Канада
Производство
Nihilproductions
Другие названия
Elle veut le chaos, All That She Wants, Chaos, Csak baj van vele, Ella quiere el caos, Ona chce chaosu
Режиссер
Дени Коте
В ролях
Николас Кануэль
Лоран Люка
Режан Лефрансуа
Марк Паке
Норманд Левек
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
14
голосов
6.1
IMDb
