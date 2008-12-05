Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ей нужен хаос
1 постер
Киноафиша Фильмы Ей нужен хаос

Ей нужен хаос

Elle veut le chaos 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 декабря 2008
Дата выхода
5 декабря 2008 Канада
Производство Nihilproductions
Другие названия
Elle veut le chaos, All That She Wants, Chaos, Csak baj van vele, Ella quiere el caos, Ona chce chaosu
Режиссер
Дени Коте
В ролях
Николас Кануэль
Лоран Люка
Лоран Люка
Режан Лефрансуа
Марк Паке
Норманд Левек
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ей нужен хаос
5.6
Наши частные жизни (2007)
Вик и Фло увидели медведя 6.3
Вик и Фло увидели медведя (2013)
Керлинг 6.4
Керлинг (2010)
Такое лето 6.7
Такое лето (2022)
Северные штаты 6.5
Северные штаты (2005)
Социальная гигиена 5.4
Социальная гигиена (2021)
Антология города-призрака 6.3
Антология города-призрака (2019)
Такая нежная кожа 6.0
Такая нежная кожа (2017)
Остовы 5.9
Остовы (2009)
В моей коже 6.2
В моей коже (2002)
Приговор 6.7
Приговор (2018)
Захват 6.0
Захват (2007)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше