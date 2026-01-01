Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Фил Спектор
Награды и номинации фильма Фил Спектор
Награды и номинации фильма Фил Спектор 2013
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
