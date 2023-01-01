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Фил Спектор Фил Спектор
Киноафиша Фильмы Фил Спектор Фил Спектор, 2013: актеры и роли
Phil Spector Фил Спектор 2013 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фил Спектор, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Мэмет David Mamet
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Дженн Лион Клара Мамет Clara Mamet Джеймс Толкан James Tolkan Мэттью Ройч Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor
Вызов
Вызов
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