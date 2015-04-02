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Полный беспредел
Отзывы о фильме «Полный беспредел»
Autoreiji: Biyondo
Полный беспредел
2012 / Япония
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Очень грустно из-за ухода Балабанова.
Смотрела на Китано, он такой постаревший, взгляд...с той стороны как будто...страшно, щемило...
Отомо вернулся и отомстил. Круто, офигенно.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Похоже на комедию какую то, из дурдома. Хуже некуда. Китано покинул нас на всегда.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 28/05/2013 - 21:25:09):
Хуже некуда
Я готова смотреть сколько угодно, как Китано лажает. Пусть его будет больше и дольше.
Мне китановские промахи интереснее, чем онанизм Малика, например, или Кар Вая
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 01/06/2013 - 00:16:26):
якудза и полиция соблюдают законы, писанные законы или неписанные
У Китано, похоже, иное мнение.
Что у тех, что у других один закон - бабло. Справедливость никому не интересна. Полный беспредел, короче.
Поэтому Отомо, который ещё как-то ерепенится, мне страшно симпатичен. Так бы взяла его за оба ушка и расцеловала.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 31/05/2013 - 21:06:59):
Зачем жертвовать собой, ради Китано? Все его фильмы, в сути своей калька и самоплагиат. Он спекулирует на теме Якудза, спекулирует на теме "старого отрешенного самурая", уже тошнит от его самовлюбленности. Он рекордсмен по сниманию себя. А это уже дурной вкус и просто пиар. Малик художник, талант. Я уверен, Малик не в курсе, что есть какой то Китано.✊ . Единственный шанс Китано, это снять про 90тые, в Москве, где он (естественно), король узбекской, преступной мафии, люто корячит, дальнобойщиков на МКАДе✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 05/06/2013 - 23:29:02
Ответ на сообщение Toporock от 06/06/2013 - 02:21:31
Я, конечно, тронута таким откликом, но...
Если в гугловский поисковик вбить 8-9-3, он выдаст порядка 100 млн. результатов. А читать я умею.
Боюсь, мальчики чего-то допридумали. Китано с Балабановым я не сравнивала, даже в голову мне такое не приходило. Просто совпало как-то.
Цитата (Toporock, 06/06/2013 - 02:21:31):
Зачем жертвовать собой
спасибо за заботу, но я уж как-нибудь сама.
Посты безусловно познавательные, но лично мне объяснять недостатки Китано и его фильмов бессмысленно.
Это всё равно что вырывать из рук любимую книжку со словами: сколько можно, что ты в ней нашла, вон возьми это, лучше же!
По правде, я с таким крайне редко сталкиваюсь, чтобы чьё-то творчество целиком и в отстой...
У меня дед похоже брюзжит, когда артрит разыграется.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 07/06/2013 - 18:39:24):
Ну почему же ничего? Фейерверк понравился. Просто все его фильмы настолько одинаковы, и он там везде играет главную роль, что они все просто у меня как один фильм. Тем более это не Япония на самом деле, это то как хочет Китано показать ее. Для меня Япония, это страна победившего, счастливого Кибер Панка. Нация декаданса. Gost in shell и т.д. Мураками и Исигуро. А что Китано? Анахронизм, и еще раз повторюсь, калька с самого себя. Его Якудза, просто смешны, они милы и забавны как панды в зоопарке. Его саспенс заключается лишь в том, сколько людей он завалит до конца фильма. Мотив героя всегда один, месть, месть, месть, месть. Самурайской благородство с отрезанием конечностей,(а в последнем фильме отгрызание) просто настолько избитый, смешной прием, что его уже в пору в Комеди Клаб показывать. Вы вот ради интереса, просто в 5 строчках, напишите о чем был последний фильм и сами все поймете... ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Смотрела на Китано, он такой постаревший, взгляд...с той стороны как будто...страшно, щемило...
Отомо вернулся и отомстил. Круто, офигенно.
10/10.
Я готова смотреть сколько угодно, как Китано лажает. Пусть его будет больше и дольше.
Мне китановские промахи интереснее, чем онанизм Малика, например, или Кар Вая
У Китано, похоже, иное мнение.
Что у тех, что у других один закон - бабло. Справедливость никому не интересна. Полный беспредел, короче.
Поэтому Отомо, который ещё как-то ерепенится, мне страшно симпатичен. Так бы взяла его за оба ушка и расцеловала.
Зачем жертвовать собой, ради Китано? Все его фильмы, в сути своей калька и самоплагиат. Он спекулирует на теме Якудза, спекулирует на теме "старого отрешенного самурая", уже тошнит от его самовлюбленности. Он рекордсмен по сниманию себя. А это уже дурной вкус и просто пиар. Малик художник, талант. Я уверен, Малик не в курсе, что есть какой то Китано.✊ . Единственный шанс Китано, это снять про 90тые, в Москве, где он (естественно), король узбекской, преступной мафии, люто корячит, дальнобойщиков на МКАДе✊
Ответ на сообщение Toporock от 06/06/2013 - 02:21:31
Я, конечно, тронута таким откликом, но...
Если в гугловский поисковик вбить 8-9-3, он выдаст порядка 100 млн. результатов. А читать я умею.
Боюсь, мальчики чего-то допридумали. Китано с Балабановым я не сравнивала, даже в голову мне такое не приходило. Просто совпало как-то.
Цитата (Toporock, 06/06/2013 - 02:21:31):Зачем жертвовать собой
спасибо за заботу, но я уж как-нибудь сама.
Посты безусловно познавательные, но лично мне объяснять недостатки Китано и его фильмов бессмысленно.
Это всё равно что вырывать из рук любимую книжку со словами: сколько можно, что ты в ней нашла, вон возьми это, лучше же!
По правде, я с таким крайне редко сталкиваюсь, чтобы чьё-то творчество целиком и в отстой...
У меня дед похоже брюзжит, когда артрит разыграется.
Ну почему же ничего? Фейерверк понравился. Просто все его фильмы настолько одинаковы, и он там везде играет главную роль, что они все просто у меня как один фильм. Тем более это не Япония на самом деле, это то как хочет Китано показать ее. Для меня Япония, это страна победившего, счастливого Кибер Панка. Нация декаданса. Gost in shell и т.д. Мураками и Исигуро. А что Китано? Анахронизм, и еще раз повторюсь, калька с самого себя. Его Якудза, просто смешны, они милы и забавны как панды в зоопарке. Его саспенс заключается лишь в том, сколько людей он завалит до конца фильма. Мотив героя всегда один, месть, месть, месть, месть. Самурайской благородство с отрезанием конечностей,(а в последнем фильме отгрызание) просто настолько избитый, смешной прием, что его уже в пору в Комеди Клаб показывать. Вы вот ради интереса, просто в 5 строчках, напишите о чем был последний фильм и сами все поймете... ✊ ✊
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