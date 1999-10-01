Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Семь вёрст до рассвета» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.3
Киноафиша Фильмы Утонуть на суше
5.3

Утонуть на суше

, 1999
Drowning on Dry Land
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
О фильме

В последнее время Кейт не слишком везет, и мысли у нее совсем не веселые. Как выбраться из сложившейся ситуации девушка не представляет, ведь не топиться же в самом деле. А в один дождливый вечер Кейт понимает, что единственный выход для нее это уехать, куда глаза глядят. А глаза ее глядят в сторону пустыни. На Таймс Сквер она ловит первое попавшееся такси и просить отвезти ее в места, где о воде можно только мечтать. До ближайшей засушливой местности ехать далеко, почти через всю Америку, но таксист соглашается сразу. Конечно, опытный зритель знает, что все это неспроста, это сама судьба идет нашей героине навстречу. Путь Кейт и ее шоферу предстоит неблизкий путь, а долгое путешествие обычно заставляет даже случайных попутчиков рассказывать друг другу всю свою жизнь. Вот и наши герои, сами того не замечая, становятся все ближе, узнают друг друга все больше и даже начинают нравиться друг другу. 

В ролях

Нэвин Эндрюс
Кэрол Линли
Джон До
Барбара Херши
Стивен Полк
Shania Accius
Режиссер Карл Колперт
Сценарист Julie Jacobs, Sheila Nayar
Композитор Ричард Горовиц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 октября 1999
Дата выхода
1 октября 1999 США
MPAA R
Производство Cineville, Drowning on Dry Land, Llc., Unapix Entertainment Productions
Другие названия
Drowning on Dry Land, Ao final do caminho, Buscando uma saída

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше