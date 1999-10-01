В последнее время Кейт не слишком везет, и мысли у нее совсем не веселые. Как выбраться из сложившейся ситуации девушка не представляет, ведь не топиться же в самом деле. А в один дождливый вечер Кейт понимает, что единственный выход для нее это уехать, куда глаза глядят. А глаза ее глядят в сторону пустыни. На Таймс Сквер она ловит первое попавшееся такси и просить отвезти ее в места, где о воде можно только мечтать. До ближайшей засушливой местности ехать далеко, почти через всю Америку, но таксист соглашается сразу. Конечно, опытный зритель знает, что все это неспроста, это сама судьба идет нашей героине навстречу. Путь Кейт и ее шоферу предстоит неблизкий путь, а долгое путешествие обычно заставляет даже случайных попутчиков рассказывать друг другу всю свою жизнь. Вот и наши герои, сами того не замечая, становятся все ближе, узнают друг друга все больше и даже начинают нравиться друг другу.