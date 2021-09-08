Прелестное дитя, 1978

Вайолет живет со своей матерью Хэтти, проституткой, в Новом Орлеане, на дворе 1917 год. Она кажется трогательно невинной даже после того, как в возрасте 12 лет ее девственность продана за большую по тем временам сумму в 400 долларов. Уйдя из борделя, она некоторое время живет с фотографом И.Дж.Беллоком (реальный персонаж, сделавший серию фотопортретов новоорлеанских проституток, сенсационная выставка этих фотографий в Нью-Йорке и послужила источником вдохновения для Луи Маля). В конце концов, Вайолет воссоединяется с матерью, которая тоже бежала из борделя, чтобы вести более респектабельную жизнь. Сила чрезвычайно красиво снятого, медлительного фильма заключается в одновременной презентации двух точек зрения. Первая - точка зрения Вайолет, чья чарующая и невинная любовь к жизни - такой, какая она есть - настолько убедительна, что зритель понимает: вход в "цивилизованное" общество станет ее истинным падением. И второй - точки зрения фотографа Беллока, для которого и девочка, и ее окружение эротичны и художественны. Известнейший оператор Свен Нюквист проделал изумительную работу.