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Прелестное дитя
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Прелестное дитя, 1978

1978 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Вайолет живет со своей матерью Хэтти, проституткой, в Новом Орлеане, на дворе 1917 год. Она кажется трогательно невинной даже после того, как в возрасте 12 лет ее девственность продана за большую по тем временам сумму в 400 долларов. Уйдя из борделя, она некоторое время живет с фотографом И.Дж.Беллоком (реальный персонаж, сделавший серию фотопортретов новоорлеанских проституток, сенсационная выставка этих фотографий в Нью-Йорке и послужила источником вдохновения для Луи Маля). В конце концов, Вайолет воссоединяется с матерью, которая тоже бежала из борделя, чтобы вести более респектабельную жизнь. Сила чрезвычайно красиво снятого, медлительного фильма заключается в одновременной презентации двух точек зрения. Первая - точка зрения Вайолет, чья чарующая и невинная любовь к жизни - такой, какая она есть - настолько убедительна, что зритель понимает: вход в "цивилизованное" общество станет ее истинным падением. И второй - точки зрения фотографа Беллока, для которого и девочка, и ее окружение эротичны и художественны. Известнейший оператор Свен Нюквист проделал изумительную работу.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 5 апреля 1978
Премьера в мире 5 апреля 1978
Возраст 16+
Режиссер
Луи Маль
Луи Маль
В ролях
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Кит Кэррадайн
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прелестное дитя 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 ролей в кино, которые оказались слишком взрослыми для юных актрис В наши дни выход этих фильмов на экраны точно вызвал бы скандал.
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8 сентября 2021 19:30
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