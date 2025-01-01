Меню
[после того как Бастер заезжает с Гонтом в магазин Гонта и взрывает его, Гонт выходит из руин совершенно невредимым]
Лиланд Гонт [шагая сквозь обломки] Ох... знаешь, бывают дни, когда я просто ненавижу эту работу. Это явно не мой лучший подвиг, далеко не лучший. Ну да, пару убийств и пара довольно красивых взрывов. Вряд ли это можно назвать оглушительным успехом, но черт с ним. Я вернусь.
[Алану]
Лиланд Гонт А пока вы с Полли — отличные ребята, и ты на ней женишься. Поверь мне. Она замечательная девушка, Алан. У тебя будет прекрасная семья. Кстати, передавай привет своему внуку. Его зовут Боб, международная торговля — его дело. Увидимся с ним в Джакарте. 14 августа 2053 года, 10 утра. Прекрасный солнечный день. Мы попадём в заголовки.
Leland Gaunt Молодой плотник из Назарета? Я его хорошо знаю. Многообещающий парень. Погиб плохо.
Buster Я только что убил свою жену. Это плохо?
Leland Эх, такое бывает.
Leland Gaunt Не бойся этого, Хью. Не пули убивают людей. Люди убивают людей.
[Алан пытается разнять ссору между заместителем Норрисом и Данфортом]
Alan Ребята, я сюда переехал и думал: Отлично! Я вырвался из большого города и, наконец, оказался в месте, где никто не будет лезть друг другу в зад каждый день! Где, может, самое страшное для меня — снять с дерева какую-то чёртову кошку! Но забудьте! ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ, И ВЕЗДЕ!
Leland Убей их всех. Пусть Бог разбирается.
Nettie Cobb Ты убила мою собачку, дрянь!
Wilma Ты сломала мою микроволновку, ты с ума сш#нная!
Leland Gaunt Если здесь слишком жарко, мистер Джуэтт, просто скажите слово. Боюсь, я склонен добавлять огня.
Leland Ты отвратителен, Дэн. Мне это в людях нравится.
Leland Gaunt О, да, теперь нам весело.
Leland Мне всегда нравились дамы, которые гордятся собой.
Alan Ты веришь в Дьявола, отец?
Father Meehan Пожалуй, должен. Нельзя одного без другого. Ты веришь в Бога, Алан?
Alan А как он выглядит?
Father Meehan Как выглядит?
Alan Да. Дьявол. Как, чёрт возьми, он выглядит?
Father Meehan Ну, я думаю, он выглядит как ты и я.
Alan Значит, он мог бы незаметно вцепиться в нас, заставить делать то, чего мы обычно не сделали бы. Ужасные вещи.
Leland Gaunt Когда я начинал, я был просто торговцем, который бродил по безлюдным просторам далёкой земли. В пути, всегда в пути. Всегда уходил... и в конце всегда предлагал оружие. И они всегда брали его. Конечно, меня уже не было, когда они понимали, что купили.
Leland Gaunt СТРЕЛЯЙ В НИХ!
[Алан Пэнборн стреляет в воздух из пистолета вместо этого]
Leland Gaunt ДА ТЫ ТРУС!
Danforth Каждому, кто заслужил, сейчас это достанется!
Father Meehan Когда я был моложе, люди лучше ладили друг с другом.
Father Meehan Если в этом городе и есть дьявол, так это проклятый преподобный Вилли Роуз!
Alan Теперь веришь мне, отец? Все еще думаешь, что он порядочный человек? Дьявол только что взорвал твою чёртову церковь!
Father Meehan Это не дьявол. Это эти, чёртовы баптисты!
Brian Rusk Нет, для этого уже слишком поздно. Мне нужно идти. Мне надо в ад.
Father Meehan Скажи Роузу, что если он попробует нас убрать, он узнает, как сильно мы, макрели, можем дать сдачи!
Gaunt Не вините меня, вините босса-нову.
Danforth Вы тут как какая-то ё****я встреча АА. Привет, меня зовут Денфорт Китон, и я пришёл взорвать ваш город.
Deputy Norris Ridgewick Здесь полный п##ец, баптисты носятся, потому что их церковь горит, а кто-то убил Мертл Китон молотком.
Alan Нетти не кидалась этими яблоками. Подумай сам. Ты пойдёшь к кому-то домой, чтобы убить, но сначала полчаса будешь бить все окна?
Brian Rusk Микки Мантл — отстой!
Wilma Пит, принеси мне индюка из загона, сегодня хочу индейку.
Pete Ты хочешь индейку каждую ночь, Вильма.
Gaunt Давайте, люди, вы марионетки, а он тянет за ниточки...
