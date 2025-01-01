[после того как Бастер заезжает с Гонтом в магазин Гонта и взрывает его, Гонт выходит из руин совершенно невредимым]
Лиланд Гонт[шагая сквозь обломки]Ох... знаешь, бывают дни, когда я просто ненавижу эту работу. Это явно не мой лучший подвиг, далеко не лучший. Ну да, пару убийств и пара довольно красивых взрывов. Вряд ли это можно назвать оглушительным успехом, но черт с ним. Я вернусь.
[Алану]
Лиланд ГонтА пока вы с Полли — отличные ребята, и ты на ней женишься. Поверь мне. Она замечательная девушка, Алан. У тебя будет прекрасная семья. Кстати, передавай привет своему внуку. Его зовут Боб, международная торговля — его дело. Увидимся с ним в Джакарте. 14 августа 2053 года, 10 утра. Прекрасный солнечный день. Мы попадём в заголовки.
Leland GauntМолодой плотник из Назарета? Я его хорошо знаю. Многообещающий парень. Погиб плохо.
Leland GauntНе бойся этого, Хью. Не пули убивают людей. Люди убивают людей.
[Алан пытается разнять ссору между заместителем Норрисом и Данфортом]
AlanРебята, я сюда переехал и думал: Отлично! Я вырвался из большого города и, наконец, оказался в месте, где никто не будет лезть друг другу в зад каждый день! Где, может, самое страшное для меня — снять с дерева какую-то чёртову кошку! Но забудьте! ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ, И ВЕЗДЕ!
AlanЗначит, он мог бы незаметно вцепиться в нас, заставить делать то, чего мы обычно не сделали бы. Ужасные вещи.
Leland GauntКогда я начинал, я был просто торговцем, который бродил по безлюдным просторам далёкой земли. В пути, всегда в пути. Всегда уходил... и в конце всегда предлагал оружие. И они всегда брали его. Конечно, меня уже не было, когда они понимали, что купили.