Фильмы
Восстание Кейна
Награды и номинации фильма Восстание Кейна
Награды и номинации фильма Восстание Кейна 1954
Оскар 1955
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
